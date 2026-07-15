https://ukraina.ru/20260715/rossiyskie-tanki-sebya-esche-pokazhut-kazakov-o-glushilke-starlink-i-novom-schite-ot-dronov-1081494267.html

"Российские танки себя еще покажут": Казаков о глушилке Starlink и новом "щите" от дронов

"Российские танки себя еще покажут": Казаков о глушилке Starlink и новом "щите" от дронов - 15.07.2026 Украина.ру

"Российские танки себя еще покажут": Казаков о глушилке Starlink и новом "щите" от дронов

Российские танки еще покажут себя в боях, Россия уже создает "щит" от дронов. Первые решения уже внедряются — глушилки Starlink на трассе "Новороссия" закрывают фронт на 20-25 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2026-07-15T14:03

2026-07-15T14:03

2026-07-15T14:03

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Говоря о технологическом противостоянии на поле боя, Казаков заявил, что преимущество получит тот, кто создаст "щит" от дронов.Эксперт заявил, что обе стороны сейчас соревнуются в ударных системах. "Мы вышли на такой уровень, когда линии соприкосновения больше нет. Есть серая зона глубиной на 20 километров, которую никто не контролирует. Все, что там появляется, поражается" , — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению эксперта, преимущество получит тот, кто создаст "щит" — принципиально новые оборонительные технологии, которые защитят от дронов. "У нас часто говорят: "Хватит делать танки. Они бесполезны". Ничего подобного. Российские танки себя еще покажут. Как только будет создана и растиражирована такая система, они пойдут вперед", — отметил Казаков.Он подчеркнул, что процесс уже идет — первые решения приняты. В качестве примера политолог привел глушилку Starlink на трассе "Новороссия", которая уже работает и перекрывает 20-25 километров по периметру. А если установить несколько таких систем, зона покрытия увеличится до 100 километров, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.О штурме опорных пунктов, скрытном перемещении, борьбе с дронами, перспективах гладкоствольного оружия, наградах и многом другом — в материале "Командир штурмового взвода "Смак": зайти в населенный пункт было куда легче, чем удержаться в нем" на сайте Украина.ру.

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