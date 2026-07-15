"Российские танки себя еще покажут": Казаков о глушилке Starlink и новом "щите" от дронов - 15.07.2026 Украина.ру
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"Российские танки себя еще покажут": Казаков о глушилке Starlink и новом "щите" от дронов
"Российские танки себя еще покажут": Казаков о глушилке Starlink и новом "щите" от дронов - 15.07.2026 Украина.ру
"Российские танки себя еще покажут": Казаков о глушилке Starlink и новом "щите" от дронов
Российские танки еще покажут себя в боях, Россия уже создает "щит" от дронов. Первые решения уже внедряются — глушилки Starlink на трассе "Новороссия" закрывают фронт на 20-25 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2026-07-15T14:03
2026-07-15T14:03
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Говоря о технологическом противостоянии на поле боя, Казаков заявил, что преимущество получит тот, кто создаст "щит" от дронов.Эксперт заявил, что обе стороны сейчас соревнуются в ударных системах. "Мы вышли на такой уровень, когда линии соприкосновения больше нет. Есть серая зона глубиной на 20 километров, которую никто не контролирует. Все, что там появляется, поражается" , — пояснил собеседник Украина.ру.По мнению эксперта, преимущество получит тот, кто создаст "щит" — принципиально новые оборонительные технологии, которые защитят от дронов. "У нас часто говорят: "Хватит делать танки. Они бесполезны". Ничего подобного. Российские танки себя еще покажут. Как только будет создана и растиражирована такая система, они пойдут вперед", — отметил Казаков.Он подчеркнул, что процесс уже идет — первые решения приняты. В качестве примера политолог привел глушилку Starlink на трассе "Новороссия", которая уже работает и перекрывает 20-25 километров по периметру. А если установить несколько таких систем, зона покрытия увеличится до 100 километров, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.О штурме опорных пунктов, скрытном перемещении, борьбе с дронами, перспективах гладкоствольного оружия, наградах и многом другом — в материале "Командир штурмового взвода "Смак": зайти в населенный пункт было куда легче, чем удержаться в нем" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, европа, россия, александр казаков, танки, бронетехника, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, дроны, беспилотники, starlink, главные новости, главное разведывательное управление рф, война, война на украине
Новости, Украина, Европа, Россия, Александр Казаков, танки, бронетехника, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, дроны, беспилотники, Starlink, Главные новости, Главное разведывательное управление РФ, война, война на Украине

"Российские танки себя еще покажут": Казаков о глушилке Starlink и новом "щите" от дронов

14:03 15.07.2026
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские танки еще покажут себя в боях, Россия уже создает "щит" от дронов. Первые решения уже внедряются — глушилки Starlink на трассе "Новороссия" закрывают фронт на 20-25 километров. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Говоря о технологическом противостоянии на поле боя, Казаков заявил, что преимущество получит тот, кто создаст "щит" от дронов.
Эксперт заявил, что обе стороны сейчас соревнуются в ударных системах. "Мы вышли на такой уровень, когда линии соприкосновения больше нет. Есть серая зона глубиной на 20 километров, которую никто не контролирует. Все, что там появляется, поражается" , — пояснил собеседник Украина.ру.
По мнению эксперта, преимущество получит тот, кто создаст "щит" — принципиально новые оборонительные технологии, которые защитят от дронов.
"У нас часто говорят: "Хватит делать танки. Они бесполезны". Ничего подобного. Российские танки себя еще покажут. Как только будет создана и растиражирована такая система, они пойдут вперед", — отметил Казаков.
Он подчеркнул, что процесс уже идет — первые решения приняты. В качестве примера политолог привел глушилку Starlink на трассе "Новороссия", которая уже работает и перекрывает 20-25 километров по периметру. А если установить несколько таких систем, зона покрытия увеличится до 100 километров, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.
О штурме опорных пунктов, скрытном перемещении, борьбе с дронами, перспективах гладкоствольного оружия, наградах и многом другом — в материале "Командир штурмового взвода "Смак": зайти в населенный пункт было куда легче, чем удержаться в нем" на сайте Украина.ру.
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