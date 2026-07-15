Украина закупит китайские детали для дронов на средства ЕС
© Ethan Swope / Getty Images
© Ethan Swope / Getty Images
Киев добился разрешения использовать оборонный кредит Евросоюза на закупку китайских компонентов для беспилотников. Об этом 15 июля сообщает Financial Times со ссылкой на источники
По данным газеты, речь идёт о части средств из транша в 6 миллиардов евро. Это первое выделение из более широкого кредита на 60 миллиардов, зарезервированных для оборонных закупок.
Правила ЕС требуют, чтобы вооружение приобреталось в основном на европейском рынке или у утверждённых партнёров, но Киев получил исключение, поскольку нужных компонентов в Европе недостаточно.
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