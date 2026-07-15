https://ukraina.ru/20260715/ukraina-zakupit-kitayskie-detali-dlya-dronov-na-sredstva-es-1081489670.html

Украина закупит китайские детали для дронов на средства ЕС

Украина закупит китайские детали для дронов на средства ЕС - 15.07.2026 Украина.ру

Украина закупит китайские детали для дронов на средства ЕС

Киев добился разрешения использовать оборонный кредит Евросоюза на закупку китайских компонентов для беспилотников. Об этом 15 июля сообщает Financial Times со ссылкой на источники

2026-07-15T13:13

2026-07-15T13:13

2026-07-15T13:13

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По данным газеты, речь идёт о части средств из транша в 6 миллиардов евро. Это первое выделение из более широкого кредита на 60 миллиардов, зарезервированных для оборонных закупок. Правила ЕС требуют, чтобы вооружение приобреталось в основном на европейском рынке или у утверждённых партнёров, но Киев получил исключение, поскольку нужных компонентов в Европе недостаточно.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ФРГ не поддерживает военные игры у границ Украины. США готовят санкции. Хроника событий на утро 15 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру

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