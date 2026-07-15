https://ukraina.ru/20260715/perenesli-udar-s-fronta-na-tyl-kazakov-rasskazal-o-novoy-strategii-evropy-protiv-rossii-1081489334.html

"Перенесли удар с фронта на тыл": Казаков рассказал о новой стратегии Европы против России

"Перенесли удар с фронта на тыл": Казаков рассказал о новой стратегии Европы против России - 15.07.2026 Украина.ру

"Перенесли удар с фронта на тыл": Казаков рассказал о новой стратегии Европы против России

Европа вернулась к стратегии санкционного блицкрига, перенеся удар с фронта на тыл России. Групповые налеты БПЛА и задержание российских танкеров — инструменты информационно-психологической атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2026-07-15T13:12

2026-07-15T13:12

2026-07-15T13:12

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Продолжая разговор о стратегии Запада, Казаков объяснил, почему европейцы вернулись к концепции санкционного блицкрига и перенесли удар с фронта на российский тыл.Политолог заявил, что европейцы вернулись к западной стратегии весны 2022 года — санкционному блицкригу, цель которого обрушить российскую экономику. "В чем была ее суть? При помощи санкционного блицкрига обрушить российскую экономику. Положить банковскую систему. Разбалансировать и заблокировать финансовую систему. Доллар по 200-300 рублей. Галопирующая инфляция. Дефицит товаров первой необходимости", — пояснил намерения Европы собеседник Украина.ру.По словам эксперта, сейчас европейцы перенесли удар с фронта на тыл. "Они перенесли удар с фронта на тыл так же, как в случае с санкционным блицкригом. Только настройки более тонкие", — отметил Казаков.Он подчеркнул, что групповые налеты БПЛА на регионы России — часть информационной операции противника. "С военной точки зрения они бесполезны. <...> В чем задача этой информационно-психологической атаки? Ввести активную часть российского общества в пограничное психологическое состояние за счет ежедневного стресса", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.Трамп заявляет о желании достичь мирных договорённостей по Украине, но Европа тем временем наращивает военные бюджеты. О том, какие цели преследует Запад — в материале "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.

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