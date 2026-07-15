https://ukraina.ru/20260715/usilenie-obstrelov-i-kollaps-rynka-nedvizhimosti-chto-proiskhodit-v-kieve-1081482492.html

Усиление обстрелов и коллапс рынка недвижимости. Что происходит в Киеве

Усиление обстрелов и коллапс рынка недвижимости. Что происходит в Киеве - 15.07.2026 Украина.ру

Усиление обстрелов и коллапс рынка недвижимости. Что происходит в Киеве

Столица "незалежной" последнее время чаще стала подвергаться ударам усовершенствованных российских БПЛА и ракет. Киевляне чаще ночуют в метро, а украинские эксперты отмечают заметное истощение ПВО вокруг столицы

2026-07-15T12:10

2026-07-15T12:10

2026-07-15T12:10

эксклюзив

киев

киевская область

недвижимость

украина

внутри и снаружи

владимир зеленский

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В связи с этим посреди лета в Киеве возобновились разговоры о незавидных перспективах следующего отопительного сезона. Отчасти это связано с тем, что власти привычно разводят панику для западных партнеров, требуя денег на ПВО и строительство защитных сооружений. Для убедительности Владимиру Зеленскому нужны жертвы.Как пишет оппозиционный телеграм-канал "Легитимный", Банковой необходимы жертвы среди мирного населения для красивой картинки и обоснования продолжения войны. "Будет гуманитарная катастрофа, как во многих крупных городах страны", — предупреждает "Легитимный".Депутат Верховной Рады Нина Южанина рассказала, что регионам для подготовки к зиме нужно в пять раз больше денег, чем выделяют им из госбюджета. При этом власти, по ее словам, думают о том, куда бы девать киевлян, но девать-то их некуда."Рекомендация власти — собирайтесь куда-нибудь за пределы Киева. Куда именно? Вы посмотрите, что происходит. И это мы еще не говорим о Вишневом. Куда людям предложили временно выехать? Где эти города, куда всем деваться из Киева, чтобы обеспечить себя хоть каким-то отоплением? Так не может быть", — сказала парламентарий, напомнив о масштабном взрыве, который буквально снес пять улиц города – там взорвались склады компании "Укроборонпром".Украинские СМИ сообщают на этой неделе, что усиление российских атак на Киев уже давит на столичный рынок недвижимости. По словам директора агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрея Романова, многие уже договоренные сделки по купле-продаже квартир срываются, так как люди просто не понимают, что им дальше делать. Отчасти в этом винят практику размещения складов с боеприпасами в жилой застройке, как это было в Вишневом."Например, до недавнего времени хорошим спросом пользовалось жилье в Вишневом, а после мощной атаки на город те, кто не успел купить, перекрестились", — говорит Романов.Кроме того, он утверждает, что рынок купли-продажи жилья в Киеве практически остановился из-за отказа государства финансировать свои обязательства по госпрограммам кредитования. "Люди уже прошли все бюрократические процедуры, но денег нет. Говорят, ждите до сентября", — сказал Романов.Столичный риелтор Ирина Луханина тоже констатирует, что в последнее время российские атаки на Киев и область заметно усилились. При этом существенно ухудшилось их отражение. По ее словам, атаки идут буквально одна за другой, поэтому у людей просто нет тех спокойных нескольких дней, за которые можно прийти в себя и вернуться к теме покупки недвижимости.Французская Le Monde пишет, что из-за регулярных атак жители Киева заранее уходят в метро и подземные убежища. Издание сообщает, что многие киевляне проводят ночь в автомобилях на подземных паркингах или в подвальных помещениях, утверждая, что в столице стало хуже, чем в Харькове.Как пишет украинский телеграм-канал "Министр в отставке", Киев постепенно перестает быть центром украинской экономики. Миграция населения внутри страны наложила отпечаток на все сектора экономики – от недвижимости до рынка труда, поэтому столицу теперь нельзя считать эталоном "богатой" жизни."Столица Украины потеряла статус центра ритейла или продуктовых массовых продаж. Киев из-за войны теряет деньги, а география розничной торговли кардинально меняется", — пишет паблик, отмечая, что экономическая жизнь постепенно смещается к западу.В прошлом году одним из крупнейших коррупционных скандалов было воровство на строительстве защитных сооружений вокруг энергообъектов, включая Киевскую область. Но история с воровством в этой сфере кажется бесконечной.Во вторник, 14 июля, украинская прокуратура заявила, что на поставке труб для разрушенных Трипольской и Змиевской ТЭС под Киевом украли 10,4 млн грн. По версии следствия, чиновник государственной энергетической компании "Центрэнерго" организовал закупку старых труб под видом новых с подделкой маркировки и документов. Также подозрения получили два руководителя частного предприятия, у которых закупили старые трубы. Готовится арест их автомобилей Bentley, Rolls-Royce и Mercedes для возмещения ущерба.Однако малопригодным для жизни Киев становится еще и из-за тотальной нехватки рабочих рук для поддержки жизнедеятельности крупного мегаполиса. Как рассказывает украинский экономист Алексей Кущ, сейчас, если начинается какой-то строительный проект, то проблема заключается в том, чтобы сконцентрировать на одной площадке десять сварщиков, так как невозможно найти нужной квалификации такое количество людей."У нас сейчас проблема заделать дырки в домах в Киеве. Могу сказать на примере своего дома — в соседний подъезд год назад попал "Шахед", люди год пишут письма в мэрию Кличко, и только сейчас начались ни шатко ни валко восстановительные работы, — а там, по большому счету, работ на пару дней. И вот они идут уже несколько недель", — жалуется экономист.По его словам, найти людей, которые занимаются утеплением фасадов, в Киеве вообще невозможно. Хотя Кущ и не акцентирует на этом внимания, но очевидно, что такой дефицит кадров является следствием насильственной мобилизации. Чем дольше и чем ожесточеннее она будет проходить, тем меньше останется в столице людей, способных поддерживать ее инфраструктуру. Рабочих можно будет найти только на строительстве элитных коттеджей, вроде ЖК "Династия", которые выстраивает себе окружение Зеленского.О карательной операции ВСУ в Киевской области - в материале Карательная операция под Киевом. Что говорят на Украине о деле подполковника Лучанова.

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украина

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, киев, киевская область, недвижимость, украина, внутри и снаружи, владимир зеленский