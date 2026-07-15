"Ночные кошмары" Британии: Ищенко объяснил, чего боится Лондон, разжигая войну на Украине - 15.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260715/nochnye-koshmary-britanii-ischenko-obyasnil-chego-boitsya-london-razzhigaya-voynu-na-ukraine-1081467040.html
"Ночные кошмары" Британии: Ищенко объяснил, чего боится Лондон, разжигая войну на Украине
"Ночные кошмары" Британии: Ищенко объяснил, чего боится Лондон, разжигая войну на Украине - 15.07.2026 Украина.ру
"Ночные кошмары" Британии: Ищенко объяснил, чего боится Лондон, разжигая войну на Украине
Лондон видит свой шанс восстановить Британскую империю в новых условиях. Для этого Британия хочет доминировать в Европе. Не неся за нее ответственность, но навязывая Европе выгодные для себя решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-07-15T05:45
2026-07-15T05:45
новости
британия
европа
лондон
ростислав ищенко
украина.ру
нато
дональд трамп
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101146/67/1011466707_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_2a2b4125f1384efbb021ce325fe3b217.jpg
Говоря о роли Лондона в эскалации украинского конфликта, Ищенко пояснил, что Британия преследует более глобальные цели — восстановление империи и доминирование в Европе.Он отметил, что Британия пытается сыграть ту же партию, что США в двух мировых войнах. "Великобритания пытается сыграть ту же партию, что в двух мировых войнах играли США. При этом Британия свободна в выборе своего политического разворота", — заявил политолог.По словам Ищенко, главным оппонентом Британии является Россия, поскольку в Лондоне воспринимают ее как государство, способное потенциально установить контроль над европейским континентом.Он подчеркнул, что для Великобритании доминирование в Европе одного государства было ночным кошмаром на протяжении трех столетий. "Сейчас Лондон видит свой шанс восстановить Британскую империю в новых условиях. Для этого Британия хочет доминировать в Европе. Не неся за нее ответственность, но навязывая Европе выгодные для себя решения", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита НАТО и неоднозначную позицию Трампа по Украине — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
британия
европа
лондон
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101146/67/1011466707_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e3f0578128db494fa718f7de2a641cda.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, европа, лондон, ростислав ищенко, украина.ру, нато, дональд трамп, главные новости, главное, международные отношения, международная политика, война, война на украине, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, мир без границ
Новости, Британия, Европа, Лондон, Ростислав Ищенко, Украина.ру, НАТО, Дональд Трамп, Главные новости, главное, международные отношения, Международная политика, война, война на Украине, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Мир без границ

"Ночные кошмары" Британии: Ищенко объяснил, чего боится Лондон, разжигая войну на Украине

05:45 15.07.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБританский флаг
Британский флаг - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Лондон видит свой шанс восстановить Британскую империю в новых условиях. Для этого Британия хочет доминировать в Европе. Не неся за нее ответственность, но навязывая Европе выгодные для себя решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Говоря о роли Лондона в эскалации украинского конфликта, Ищенко пояснил, что Британия преследует более глобальные цели — восстановление империи и доминирование в Европе.
Он отметил, что Британия пытается сыграть ту же партию, что США в двух мировых войнах. "Великобритания пытается сыграть ту же партию, что в двух мировых войнах играли США. При этом Британия свободна в выборе своего политического разворота", — заявил политолог.
По словам Ищенко, главным оппонентом Британии является Россия, поскольку в Лондоне воспринимают ее как государство, способное потенциально установить контроль над европейским континентом.
Он подчеркнул, что для Великобритании доминирование в Европе одного государства было ночным кошмаром на протяжении трех столетий.
"Сейчас Лондон видит свой шанс восстановить Британскую империю в новых условиях. Для этого Британия хочет доминировать в Европе. Не неся за нее ответственность, но навязывая Европе выгодные для себя решения", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.
Про итоги саммита НАТО и неоднозначную позицию Трампа по Украине — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБританияЕвропаЛондонРостислав ИщенкоУкраина.руНАТОДональд ТрампГлавные новостиглавноемеждународные отношенияМеждународная политикавойнавойна на УкраинеСВОновости СВО Россияновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:29Главное за ночь 15 июля
08:24Когнитивная Отечественная война. Опыт прошлого и Образ будущего
08:00Невская битва: "английский" епископ Томас и "натиск на Восток"
07:57ПВО за ночь сбила почти сотню вражеских дронов над Россией
07:24На Украине гремят взрывы. Новости СВО
07:00Михаил Мягков: когда РФ взяла Константиновку, думающие украинцы поняли, что победы им не видать
06:25Торгуются за места в новом правительстве. Чем занимаются украинские випы
06:06Или победа, или рабство. Дмитрий Краснов о дефиците бензина, ударах по России и конце “кормления” Запада
06:00"Огневой мешок" под Харьковом: военный эксперт о комплексном ударе по ДРГ ВСУ и лодочной базе
05:45"Ночные кошмары" Британии: Ищенко объяснил, чего боится Лондон, разжигая войну на Украине
05:30Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин
05:15Британия "суетится", Франция цепляется за бывшие колонии — Ищенко про войну за ресурсы
05:00Китайский рывок в ИИ: как инженеры КНР создают микросхемы вопреки санкциям США
04:45Страсть к доминированию: Британия помогает США уйти из Европы и не пускает Россию — Ищенко
04:30Ищенко: Конфликт на Украине изобрели США, но Британия — главный драйвер эскалации
04:15Эксперт: Китай создает самодостаточную экосистему ИИ в ответ на санкции США
00:06В городе Самар вандалы осквернили мемориал жертвам Холокоста
00:04В Виннице светофоры перенастраивают под минуту молчания
00:01Мониторинговые каналы пишут об ударах по огневым позициям украинских ракет и дронов в Одессе. Новости СВО
23:09Это посильнее ядерной бомбы: какое оружие есть у Ирана и когда он может его применить – Голубовский
Лента новостейМолния