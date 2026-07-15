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"Ночные кошмары" Британии: Ищенко объяснил, чего боится Лондон, разжигая войну на Украине

"Ночные кошмары" Британии: Ищенко объяснил, чего боится Лондон, разжигая войну на Украине - 15.07.2026 Украина.ру

"Ночные кошмары" Британии: Ищенко объяснил, чего боится Лондон, разжигая войну на Украине

Лондон видит свой шанс восстановить Британскую империю в новых условиях. Для этого Британия хочет доминировать в Европе. Не неся за нее ответственность, но навязывая Европе выгодные для себя решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-07-15T05:45

2026-07-15T05:45

2026-07-15T05:45

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Говоря о роли Лондона в эскалации украинского конфликта, Ищенко пояснил, что Британия преследует более глобальные цели — восстановление империи и доминирование в Европе.Он отметил, что Британия пытается сыграть ту же партию, что США в двух мировых войнах. "Великобритания пытается сыграть ту же партию, что в двух мировых войнах играли США. При этом Британия свободна в выборе своего политического разворота", — заявил политолог.По словам Ищенко, главным оппонентом Британии является Россия, поскольку в Лондоне воспринимают ее как государство, способное потенциально установить контроль над европейским континентом.Он подчеркнул, что для Великобритании доминирование в Европе одного государства было ночным кошмаром на протяжении трех столетий. "Сейчас Лондон видит свой шанс восстановить Британскую империю в новых условиях. Для этого Британия хочет доминировать в Европе. Не неся за нее ответственность, но навязывая Европе выгодные для себя решения", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа за счет Украины хочет замедлить Россию, чтобы подготовиться к военному шантажу" на сайте Украина.ру.Про итоги саммита НАТО и неоднозначную позицию Трампа по Украине — в материале "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.

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