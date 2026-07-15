https://ukraina.ru/20260715/voevat-do-poslednego-ursula-priekhala-v-kiev-chtoby-zakryt-evropu-dlya-ukraintsev-1081492856.html

Воевать до последнего. Урсула приехала в Киев, чтобы закрыть Европу для украинцев

Воевать до последнего. Урсула приехала в Киев, чтобы закрыть Европу для украинцев - 15.07.2026 Украина.ру

Воевать до последнего. Урсула приехала в Киев, чтобы закрыть Европу для украинцев

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 15 июля прибыла в Киев, чтобы представить планы военной и политической интеграции Украины в Евросоюз, а также обсудить вопрос о её готовности к предстоящей зиме

2026-07-15T14:12

2026-07-15T14:12

2026-07-15T14:12

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Вместе с фон дер Ляйен на Украину приехали ещё несколько европейских политиков – президент Молдавии Майя Санду, президент Румынии Никушор Дан и президент Сербии Александр Вучич, который накануне посетил Париж, получив приглашение на военный парад в честь Дня взятия Бастилии.Присутствие Санду и Дана выглядит особенно символичным, поскольку Румыния и Молдавия выполняют роль транзитного хаба, работающего на военное снабжение Украины. А предстоящее расширение поддержки украинской армии является главной темой закрытой встречи, которая будет проходить 15 июля между европейскими политиками и Владимиром Зеленским."Основной фокус сегодняшних переговоров глав стран ЕС с военно-политическим руководством Украины – сближение военно-промышленных возможностей Украины и Евросоюза. В первую очередь это вопросы финансирования и развёртывания масштабного производства дронов для нужд ВСУ. И здесь, насколько можно понять из западных пресс-релизов, речь идёт не просто о координации усилий, а о выстраивании устойчивых технологических и логистических цепочек, которые позволят масштабировать выпуск новых беспилотных систем", – пишет об этом журналист Евгений Поддубный.Эксперты предполагают, что Европа пообещает Зеленскому расширить военную помощь за счет закупок китайских дронов – поскольку европейская военная промышленность достигла предела своих нынешних возможностей и не в состоянии обеспечить украинскую армию своими собственными усилиями.Как сообщило издание The Financial Times, Евросоюз разрешил Украине потратить часть средств из европейского военного транша в размере 6 млрд евро на закупку китайских компонентов для беспилотников. Британская газета отмечает, что это решение свидетельствует о проблемах в европейском оборонном производстве, которое серьезно уступает военно-промышленному потенциалу КНР. И в этой ситуации Брюссель намерен расширить покупку продукции из Китая, невзирая на идеологические противоречия с Пекином.Финансирование военной программы Украины постоянно растет – и в этом уверенно лидирует родная для фон дер Ляйен Германия. По данным агентства Reuters, ФРГ выделит средства на закупку 50 тыс. ударных беспилотников, произведенных украинской компанией SkyFall и оснащенных программным обеспечением американской компании Auterion, которая разрабатывает технологии поражения движущихся целей в автономном режиме.Немецкий оборонный концерн Rheinmetall только что отправил Украине партию 155-мм артиллерийских снарядов, обещая нарастить их поставки к осени. Европейские активисты во главе с Гретой Тунберг заблокировали офис этой военно-промышленной корпорации, обвиняя её в стремлении зарабатывать на разрушительных войнах. Однако немецкая полиция разогнала участников этого протеста с особой жестокостью, поскольку правительство канцлера Фридриха Мерца сделало милитаризацию основой своей внутренней и внешней политики.Но одного оружия мало. Брюссель активно помогает мобилизационным действиям киевского режима. Начиная с 2027 года Евросоюз будет отказывать во временной защите всем военнообязанным украинцам, которые пытаются спастись в Европе от украинских военкомов. Причём, европейские чиновники открыто признали, что данная мера направлена на комплектацию украинской армии свежим пушечным мясом."С учетом меняющихся потребностей Украины в области обороны в дальнейшем временная защита будет предоставляться только тем, кто выполняет свои военные обязательства на Украине", – говорится об этом в опубликованном 15 июля пресс-релизе Совета Европейского союза.Претендующие на получение убежища украинцы должны будут предъявить паспорт с выездным штампом, поставленным украинскими властями – подтверждая, что они покинули Украину на законных основаниях. А тех, кто переплыл реку Тису и перешел Карпатские горы в надежде укрыться от ТЦК, будут отправлять прямиком на родину – и дальше, в окопы."В рамках нашей поддержки мы также хотим убедиться, что Украина может защитить себя. Именно поэтому наша схема временной защиты для иностранцев уважает законные потребности Украины", – с особым цинизмом заявил об этом министр юстиции Ирландии Джим О’Каллаган.Евросоюз сделал всё, чтобы затянуть продолжение украинского конфликта. Но эта цель достигается за счет благосостояния европейских граждан, которые страдают от экономического кризиса – в то время как Брюссель, Париж и Берлин закачивают в Украину очередные бюджетные миллиарды.Во время вчерашнего празднования Дня взятия Бастилии в Париже прошла демонстрация с требованием вывести Францию из состава Евросоюза. Её участники скандировали лозунги: "Макрон, убирайся! Урсула, верни деньги!", заявляя о том, что французское правительство игнорирует потребности своего народа ради поддержки безграничных военных аппетитов Зеленского.Ситуация в Германии не лучше. По данным свежего опроса социологической компании CRIF, 79% немцев беспокоятся за свое финансовое будущее, 51% респондентов намерены сократить расходы, а 18% опрошенных боятся, что не смогут вовремя оплачивать основные счета, потому что фактически находятся за чертой бедности.Проседают даже самые успешные отрасли экономики. Автомобильный гигант Volkswagen планирует снять с производства десять моделей автомобилей и закрыть четыре своих завода, сократив при этом около 200 тыс. рабочих мест – в самой компании и у её смежных поставщиков. Эксперты предупреждают – процветающие промышленные города Эмден, Ганновер, Цвиккау и Неккарзульм уже вскоре превратятся в депрессивный американский Детройт. А правительство ФРГ не собирается помогать производителям автомобилей, предлагая им перепрофилировать свои предприятия и выпускать вместо гражданских машин оружие.Европейский истеблишмент поставил на Украину всё – включая будущее своих сограждан. И эта безумная эскалация может привести к настоящей катастрофе, с самыми драматичными последствиями, о которых явно не отдают себе отчет брюссельские бюрократы.Читайте подробности в материале: 16% позора: Мерц установил исторический антирекорд, и вот кому прочат его должность

https://ukraina.ru/20260714/myshelovka-zakhlopnetsya-evrosoyuz-ne-budet-prinimat-sbezhavshikh-ot-zelenskogo-ukraintsev-1081465406.html

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Сергей Котвицкий

эксклюзив, украина, германия, европа, урсула фон дер ляйен, ес, автопром, мир без границ