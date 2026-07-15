https://ukraina.ru/20260715/pvo-sbila-pochti-600-bespilotnikov-i-8-aviabomb-vsu--1081495091.html

ПВО сбила почти 600 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ

ПВО сбила почти 600 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ - 15.07.2026 Украина.ру

ПВО сбила почти 600 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь управляемых авиабомб ВСУ, сообщило 15 июля Минобороны России

2026-07-15T14:21

2026-07-15T14:21

2026-07-15T14:21

россия

черное море

харьковская область

геннадий алехин

вооруженные силы украины

черноморский флот

украина.ру

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0a/1047910499_0:0:1196:673_1920x0_80_0_0_bc154d21ae8c42fccd5ea41d42353c8b.jpg

Кроме того, подразделения Черноморского флота России уничтожили четыре морских дрона ВСУ в Черном море.В то же время российские военные за сутки нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, а также местам хранения беспилотников дальнего действия.Помимо прочего, ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.Об успехах россиян - в материале Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин на сайте Украина.ру.

россия

черное море

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, черное море, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, черноморский флот, украина.ру, сво, спецоперация