ПВО сбила почти 600 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ - 15.07.2026 Украина.ру
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ПВО сбила почти 600 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ
ПВО сбила почти 600 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ - 15.07.2026 Украина.ру
ПВО сбила почти 600 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь управляемых авиабомб ВСУ, сообщило 15 июля Минобороны России
2026-07-15T14:21
2026-07-15T14:21
россия
черное море
харьковская область
геннадий алехин
вооруженные силы украины
черноморский флот
украина.ру
сво
спецоперация
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Кроме того, подразделения Черноморского флота России уничтожили четыре морских дрона ВСУ в Черном море.В то же время российские военные за сутки нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, а также местам хранения беспилотников дальнего действия.Помимо прочего, ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.Об успехах россиян - в материале Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин на сайте Украина.ру.
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россия, черное море, харьковская область, геннадий алехин, вооруженные силы украины, черноморский флот, украина.ру, сво, спецоперация
Россия, Черное море, Харьковская область, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Черноморский флот, Украина.ру, СВО, Спецоперация

ПВО сбила почти 600 беспилотников и 8 авиабомб ВСУ

14:21 15.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 558 беспилотников и восемь управляемых авиабомб ВСУ, сообщило 15 июля Минобороны России
Кроме того, подразделения Черноморского флота России уничтожили четыре морских дрона ВСУ в Черном море.
В то же время российские военные за сутки нанесли удары по логистическим центрам ВСУ, а также местам хранения беспилотников дальнего действия.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - перечислило ведомство.

Помимо прочего, ВС РФ поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.
Об успехах россиян - в материале Штурмовые подразделения "Севера" развивают наступление в Харьковской области — Алехин на сайте Украина.ру.
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РоссияЧерное мореХарьковская областьГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныЧерноморский флотУкраина.руСВОСпецоперация
 
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