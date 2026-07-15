https://ukraina.ru/20260715/ekspert-kitay-sozdaet-samodostatochnuyu-ekosistemu-ii-v-otvet-na-sanktsii-ssha-1081470732.html

Эксперт: Китай создает самодостаточную экосистему ИИ в ответ на санкции США

Эксперт: Китай создает самодостаточную экосистему ИИ в ответ на санкции США - 15.07.2026 Украина.ру

Эксперт: Китай создает самодостаточную экосистему ИИ в ответ на санкции США

Китай делает ставку на государственную поддержку в создании самодостаточной экосистемы в области ИИ. Попытки США вытеснить Китай из мировой цепочки поставок полупроводников вынудили Пекин ускорить движение к технологической независимости. Об этом пишет в статье автор издания Украина.ру Виктор Пироженко

2026-07-15T04:15

2026-07-15T04:15

2026-07-15T04:15

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Характеризуя китайскую стратегию в сфере ИИ, автор отмечает, что Китай стремится создать замкнутую цепочку поставок электронной компонентной базы. Пироженко подчеркивает, что Пекин делает ставку на государственную поддержку в создании самоподдерживающейся среды в области ИИ. "Речь идет об инфраструктуре научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в разработке аппаратно-программного обеспечения ИИ. Китай стремится создать самодостаточную, хотя бы в критических звеньях, цепочку поставок при производстве соответствующей полупроводниковой электронной компонентной базы (ЭКБ)", — поясняет эксперт.По мнению автора, попытки США вытеснить Китай из мировой цепочки поставок полупроводников вынудили Пекин ускорить движение к технологической независимости. "Переломным стал 2019 год, когда США запретили голландской фирме АСМЛ, единственной, производящей оборудование (литографы) для создания микросхем по технологическим нормам 7 и менее нанометров (нм), экспорт этого оборудования в Китай", — отмечает Пироженко.Для любой страны, кроме США, технологический суверенитет в области ИИ возможен лишь за пределами рыночных соображений самоокупаемости, по крайней мере на первых порах, подчеркивает эксперт."Китай пока успешно справляется с задачей обеспечения технологической независимости в отрасли ИИ и пытается перейти к следующему этапу – к конкуренции с США на мировом рынке программ ИИ", — резюмирует автор материала.Полный текст статьи Виктора Пироженко "Искусственный интеллект как поле конкуренции американской и китайской политической модели" на сайте Украина.ру.Сбивать спутники Starlink России придется только в случае глобального конфликта. Сейчас идет работа над созданием единого информационного поля, которое позволит видеть беспилотники заранее. Подробнее об этом — в интервью "Алексей Леонков: Россия резко усилила удары по Украине и готова к следующему шагу по лестнице эскалации" на сайте Украина.ру.

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