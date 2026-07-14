https://ukraina.ru/20260714/vsu-nedelyu-po-oshibke-sbrasyvali-proviziyu-rossiyskim-voennym-1081449927.html

ВСУ неделю по ошибке сбрасывали провизию российским военным

ВСУ неделю по ошибке сбрасывали провизию российским военным - 14.07.2026 Украина.ру

ВСУ неделю по ошибке сбрасывали провизию российским военным

Командование ВСУ около недели снабжало продовольствием российских десантников в районе Васильевки, принимая их за своих. Об этом 14 июля рассказал разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ с позывным Макс

2026-07-14T13:31

2026-07-14T13:31

2026-07-14T13:31

спецоперация

сво

россия

вооруженные силы украины

вдв

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"Командование продолжало им делать сбросы около недели: думали, что там свои сидят", — сообщил боец.Ранее в Минобороны РФ отмечали, что псковские десантники и бойцы 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады действовали при освобождении Васильевки максимально скрытно. Это уже не первый случай, когда ВСУ по ошибке снабжают российские подразделения: отсутствие координации и качественной разведки давно стало визитной карточкой украинского командования.О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, россия, вооруженные силы украины, вдв