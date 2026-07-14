ВСУ неделю по ошибке сбрасывали провизию российским военным
© REUTERS / Anatolii Stepanov
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Командование ВСУ около недели снабжало продовольствием российских десантников в районе Васильевки, принимая их за своих. Об этом 14 июля рассказал разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ с позывным Макс
"Командование продолжало им делать сбросы около недели: думали, что там свои сидят", — сообщил боец.
Ранее в Минобороны РФ отмечали, что псковские десантники и бойцы 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады действовали при освобождении Васильевки максимально скрытно.
Это уже не первый случай, когда ВСУ по ошибке снабжают российские подразделения: отсутствие координации и качественной разведки давно стало визитной карточкой украинского командования.
О других событиях - в материале Главное за ночь 14 июля на сайте Украина.ру.
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