От борьбы за власть и ресурсы до борьбы за жизнь: Мендкович о расколе украинских элит
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру высказал своё мнение о причинах смены премьера, правительства и правоохранительных органов на Украине, а также рассказал о целях встречи "коалиции желающих" в Париже и о причинах падения рейтинга Трампа среди его союзников:
00:24 - Смена правительства на Украине и внутренний разлад украинских элит;
03:54 - Встреча "коалиции желающих" у Макрона;
08:09 - Финансирование киевского режима с стороны ФРГ;
12:13 - Конфликт США с Ираном: от переговоров к перекрытию пролива;
17:37 - Причины повышения ставок Трампа против Ирана;
19:57 - Почему падает рейтинг Трампа среди союзников?
ТГ-канал Никиты Мендковича - t.me/mendkovich
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:24 - Смена правительства на Украине и внутренний разлад украинских элит;
03:54 - Встреча "коалиции желающих" у Макрона;
08:09 - Финансирование киевского режима с стороны ФРГ;
12:13 - Конфликт США с Ираном: от переговоров к перекрытию пролива;
17:37 - Причины повышения ставок Трампа против Ирана;
19:57 - Почему падает рейтинг Трампа среди союзников?
ТГ-канал Никиты Мендковича - t.me/mendkovich
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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