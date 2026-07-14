От борьбы за власть и ресурсы до борьбы за жизнь: Мендкович о расколе украинских элит - 14.07.2026 Украина.ру
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От борьбы за власть и ресурсы до борьбы за жизнь: Мендкович о расколе украинских элит
От борьбы за власть и ресурсы до борьбы за жизнь: Мендкович о расколе украинских элит - 14.07.2026 Украина.ру
От борьбы за власть и ресурсы до борьбы за жизнь: Мендкович о расколе украинских элит
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру высказал своё мнение о причинах смены премьера, правительства и... Украина.ру, 14.07.2026
2026-07-14T12:39
2026-07-14T12:39
видео
украина
иран
париж
дональд трамп
никита мендкович
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украина.ру
сша
переговоры
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру высказал своё мнение о причинах смены премьера, правительства и правоохранительных органов на Украине, а также рассказал о целях встречи "коалиции желающих" в Париже и о причинах падения рейтинга Трампа среди его союзников:00:24 - Смена правительства на Украине и внутренний разлад украинских элит;03:54 - Встреча "коалиции желающих" у Макрона;08:09 - Финансирование киевского режима с стороны ФРГ;12:13 - Конфликт США с Ираном: от переговоров к перекрытию пролива;17:37 - Причины повышения ставок Трампа против Ирана;19:57 - Почему падает рейтинг Трампа среди союзников?ТГ-канал Никиты Мендковича - t.me/mendkovichУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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видео, украина, иран, париж, дональд трамп, никита мендкович, эммануэль макрон, украина.ру, сша, переговоры, финансовая помощь, нато, коалиция, видео
Видео, Украина, Иран, Париж, Дональд Трамп, Никита Мендкович, Эммануэль Макрон, Украина.ру, США, переговоры, финансовая помощь, НАТО, коалиция

От борьбы за власть и ресурсы до борьбы за жизнь: Мендкович о расколе украинских элит

12:39 14.07.2026
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру высказал своё мнение о причинах смены премьера, правительства и правоохранительных органов на Украине, а также рассказал о целях встречи "коалиции желающих" в Париже и о причинах падения рейтинга Трампа среди его союзников:

00:24 - Смена правительства на Украине и внутренний разлад украинских элит;
03:54 - Встреча "коалиции желающих" у Макрона;
08:09 - Финансирование киевского режима с стороны ФРГ;
12:13 - Конфликт США с Ираном: от переговоров к перекрытию пролива;
17:37 - Причины повышения ставок Трампа против Ирана;
19:57 - Почему падает рейтинг Трампа среди союзников?

ТГ-канал Никиты Мендковича - t.me/mendkovich

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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