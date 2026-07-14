https://ukraina.ru/20260714/ot-borby-za-vlast-i-resursy-do-borby-za-zhizn-mendkovich-o-raskole-ukrainskikh-elit-1081447338.html

От борьбы за власть и ресурсы до борьбы за жизнь: Мендкович о расколе украинских элит

От борьбы за власть и ресурсы до борьбы за жизнь: Мендкович о расколе украинских элит - 14.07.2026 Украина.ру

От борьбы за власть и ресурсы до борьбы за жизнь: Мендкович о расколе украинских элит

Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру высказал своё мнение о причинах смены премьера, правительства и... Украина.ру, 14.07.2026

2026-07-14T12:39

2026-07-14T12:39

2026-07-14T12:39

видео

украина

иран

париж

дональд трамп

никита мендкович

эммануэль макрон

украина.ру

сша

переговоры

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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру высказал своё мнение о причинах смены премьера, правительства и правоохранительных органов на Украине, а также рассказал о целях встречи "коалиции желающих" в Париже и о причинах падения рейтинга Трампа среди его союзников:00:24 - Смена правительства на Украине и внутренний разлад украинских элит;03:54 - Встреча "коалиции желающих" у Макрона;08:09 - Финансирование киевского режима с стороны ФРГ;12:13 - Конфликт США с Ираном: от переговоров к перекрытию пролива;17:37 - Причины повышения ставок Трампа против Ирана;19:57 - Почему падает рейтинг Трампа среди союзников?ТГ-канал Никиты Мендковича - t.me/mendkovichУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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