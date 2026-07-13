Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу - 13.07.2026 Украина.ру
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Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу
Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу - 13.07.2026 Украина.ру
Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу
В Париже началась встреча "Коалиции желающих". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 13 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T18:50
2026-07-13T18:50
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Встреча желающих ввести войска на Украину проходит в Доме Инвалидов (Hôtel des Invalides) – историческом военном комплексе Парижа, который является одной из главных достопримечательностей военной истории Франции. Там похоронен император французской республики Наполеон Бонапарт, проигравший войну коалиции России и других государств. В мероприятии примут участие представители 25 стран. Накануне встречи выяснилось, что ряды "желающих" пополнили постсоветская Молдавия и бывшая югославская республика Северная Македония.Другие новости к этому часу:🟦 Президент России Владимир Путин провёл встречу с и.о. главы Южной Осетии Маратом Камболовым в Кремле."Что касается нашего народа, они ориентированы на Российскую Федерацию. Каждое событие, каждый вопрос мы обсуждаем", - сказал Камболов в ходе встречи с главой государства.🟦 Посол РФ в ФРГ решительно отверг домыслы ЕС о кибератаках со стороны России. Он подчеркнул, что угрозы санкций не останутся без последствий, отметили в посольстве;🟦 Российскому общественнику и иноагенту Борису Надеждину*, задержанному полицией сегодня, вменяют статью о демонстрации экстремистской символики;🟦 Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на компанию Linde, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, — Financial Times;🟦 США восстанавливают блокаду морских портов Ирана, заявил президент США Дональд Трамп;Война с Ираном и российский запрет на экспорт дизтоплива повлияли на рост цен АЗС Евросоюза."Эта динамика происходит в условиях исторически высоких маржинальных показателей переработки, при этом нефтеперерабатывающие заводы выигрывают от относительного разрыва между рынками сырой нефти и нефтепродуктов ", — отмечает IFPEN.Volkswagen рассматривает возможность сокращения еще 50 000 рабочих мест, планируя ограничиться совокупным показателем 100 000 чел;Французское агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда (ANSES) констатировало: в период с 2017 по 2022 год более чем в каждой десятой французской семье были обнаружены клопы. Таковые обнаружились и в парижском кинотеатре UGC - в зале №13 воскресный сеанс был прерван из-за отключения электричества и нашествия клопов. Возмущённые киноманы устроили дебош;🟦 Пропаганда в Британии и ЕС "не вполне справляется с поставленными задачами по искусственному нагнетанию "российской угрозы". Об этом заявило посольство России в островном королевстве. * признан в России иностранным агентомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, париж, франция, владимир путин, дональд трамп, ес, financial times, сша, эммануэль макрон, наполеон бонапарт, украина.ру, военные коалиции, антинаполеоновская коалиция, пропаганда, русофобия
Новости, Россия, Париж, Франция, Владимир Путин, Дональд Трамп, ЕС, Financial Times, США, Эммануэль Макрон, Наполеон Бонапарт, Украина.ру, военные коалиции, антинаполеоновская коалиция, пропаганда, Русофобия

Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу

18:50 13.07.2026
 
© Фото : соцсети"Карта оккупации Украины" силами "Коалиции желающих" (скрин из социальных сетей)
Карта оккупации Украины силами Коалиции желающих (скрин из социальных сетей) - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : соцсети
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В Париже началась встреча "Коалиции желающих". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 13 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Встреча желающих ввести войска на Украину проходит в Доме Инвалидов (Hôtel des Invalides) – историческом военном комплексе Парижа, который является одной из главных достопримечательностей военной истории Франции. Там похоронен император французской республики Наполеон Бонапарт, проигравший войну коалиции России и других государств.
В мероприятии примут участие представители 25 стран. Накануне встречи выяснилось, что ряды "желающих" пополнили постсоветская Молдавия и бывшая югославская республика Северная Македония.
Другие новости к этому часу:

🟦 Президент России Владимир Путин провёл встречу с и.о. главы Южной Осетии Маратом Камболовым в Кремле.
"Что касается нашего народа, они ориентированы на Российскую Федерацию. Каждое событие, каждый вопрос мы обсуждаем", - сказал Камболов в ходе встречи с главой государства.

🟦 Посол РФ в ФРГ решительно отверг домыслы ЕС о кибератаках со стороны России. Он подчеркнул, что угрозы санкций не останутся без последствий, отметили в посольстве;
🟦 Российскому общественнику и иноагенту Борису Надеждину*, задержанному полицией сегодня, вменяют статью о демонстрации экстремистской символики;

🟦 Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на компанию Linde, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, — Financial Times;

🟦 США восстанавливают блокаду морских портов Ирана, заявил президент США Дональд Трамп;
Война с Ираном и российский запрет на экспорт дизтоплива повлияли на рост цен АЗС Евросоюза.
"Эта динамика происходит в условиях исторически высоких маржинальных показателей переработки, при этом нефтеперерабатывающие заводы выигрывают от относительного разрыва между рынками сырой нефти и нефтепродуктов ", — отмечает IFPEN.
Volkswagen рассматривает возможность сокращения еще 50 000 рабочих мест, планируя ограничиться совокупным показателем 100 000 чел;
Французское агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда (ANSES) констатировало: в период с 2017 по 2022 год более чем в каждой десятой французской семье были обнаружены клопы. Таковые обнаружились и в парижском кинотеатре UGC - в зале №13 воскресный сеанс был прерван из-за отключения электричества и нашествия клопов. Возмущённые киноманы устроили дебош;
🟦 Пропаганда в Британии и ЕС "не вполне справляется с поставленными задачами по искусственному нагнетанию "российской угрозы". Об этом заявило посольство России в островном королевстве.
* признан в России иностранным агентом
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
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