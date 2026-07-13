https://ukraina.ru/20260713/vstrechi-putina-v-kremle-i-makrona-s-zhelayuschimi-v-parizhe-ssha-blokiruyut-iran-novosti-k-etomu-chasu-1081422963.html

Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу

Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу - 13.07.2026 Украина.ру

Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу

В Париже началась встреча "Коалиции желающих". Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 13 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T18:50

2026-07-13T18:50

2026-07-13T18:50

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Встреча желающих ввести войска на Украину проходит в Доме Инвалидов (Hôtel des Invalides) – историческом военном комплексе Парижа, который является одной из главных достопримечательностей военной истории Франции. Там похоронен император французской республики Наполеон Бонапарт, проигравший войну коалиции России и других государств. В мероприятии примут участие представители 25 стран. Накануне встречи выяснилось, что ряды "желающих" пополнили постсоветская Молдавия и бывшая югославская республика Северная Македония.Другие новости к этому часу:🟦 Президент России Владимир Путин провёл встречу с и.о. главы Южной Осетии Маратом Камболовым в Кремле."Что касается нашего народа, они ориентированы на Российскую Федерацию. Каждое событие, каждый вопрос мы обсуждаем", - сказал Камболов в ходе встречи с главой государства.🟦 Посол РФ в ФРГ решительно отверг домыслы ЕС о кибератаках со стороны России. Он подчеркнул, что угрозы санкций не останутся без последствий, отметили в посольстве;🟦 Российскому общественнику и иноагенту Борису Надеждину*, задержанному полицией сегодня, вменяют статью о демонстрации экстремистской символики;🟦 Европейские банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на компанию Linde, требуя компенсации за убытки в связи с ее уходом из России, — Financial Times;🟦 США восстанавливают блокаду морских портов Ирана, заявил президент США Дональд Трамп;Война с Ираном и российский запрет на экспорт дизтоплива повлияли на рост цен АЗС Евросоюза."Эта динамика происходит в условиях исторически высоких маржинальных показателей переработки, при этом нефтеперерабатывающие заводы выигрывают от относительного разрыва между рынками сырой нефти и нефтепродуктов ", — отмечает IFPEN.Volkswagen рассматривает возможность сокращения еще 50 000 рабочих мест, планируя ограничиться совокупным показателем 100 000 чел;Французское агентство по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и труда (ANSES) констатировало: в период с 2017 по 2022 год более чем в каждой десятой французской семье были обнаружены клопы. Таковые обнаружились и в парижском кинотеатре UGC - в зале №13 воскресный сеанс был прерван из-за отключения электричества и нашествия клопов. Возмущённые киноманы устроили дебош;🟦 Пропаганда в Британии и ЕС "не вполне справляется с поставленными задачами по искусственному нагнетанию "российской угрозы". Об этом заявило посольство России в островном королевстве. * признан в России иностранным агентомБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, париж, франция, владимир путин, дональд трамп, ес, financial times, сша, эммануэль макрон, наполеон бонапарт, украина.ру, военные коалиции, антинаполеоновская коалиция, пропаганда, русофобия