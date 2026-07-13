https://ukraina.ru/20260713/ssha-prisvaivayut-sebe-rol-khranitelya-ormuzskogo-proliva-1081420908.html

США присваивают себе роль "хранителя" Ормузского пролива

США присваивают себе роль "хранителя" Ормузского пролива - 13.07.2026 Украина.ру

США присваивают себе роль "хранителя" Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана и взятии Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов. Об этом 13 июля написали российские издания

2026-07-13T17:50

2026-07-13T17:50

2026-07-13T17:54

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В своей соцсети Truth Social он заявил, что отныне США будут именоваться "Хранителем Ормузского пролива" и вводить 20-процентную пошлину на все проходящие через пролив суда."Соединённые Штаты Америки с этого момента будут именоваться "Хранителем Ормузского пролива", но в этом качестве, и в интересах справедливости, им будут возмещаться расходы по ставке 20% со всех перевозимых грузов на покрытие всех затрат, необходимых для выполнения задачи по обеспечению безопасности и охраны этого крайне нестабильного региона мира", — написал Трамп.Американский лидер утверждает, что пролив остается открытым "с Ираном или без него". При этом он пригрозил усилением военных ударов по иранской территории, обвинив Тегеран в срыве перемирия."У нас была сделка — она была полностью согласована. А потом они её нарушили. Они всегда нарушают. У нас было десять сделок с этими людьми. Поэтому мы будем наносить им очень жёсткие удары. И мы будем контролировать пролив, и, вероятно, будем им управлять. Мы станем хранителями пролива. Может быть, даже назовём себя "ангелами-хранителями пролива"", — заявил Трамп.Тегеран, в свою очередь, уже отреагировал на эти заявления. Иранские власти заявили, что "ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом – ни сейчас, ни когда-либо". Напомним, что ранее Иран объявил о закрытии пролива после срыва перемирия.Между тем саммит НАТО в Анкаре вскрыл глубокую неприязнь Трампа к альянсу. Отмечается, что американский лидер не просто требует от союзников увеличения военных расходов — он в принципе не видит смысла в альянсе.

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новости, сша, иран, тегеран , дональд трамп, нато, мир без границ