США присваивают себе роль "хранителя" Ормузского пролива - 13.07.2026 Украина.ру
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США присваивают себе роль "хранителя" Ормузского пролива
США присваивают себе роль "хранителя" Ормузского пролива - 13.07.2026 Украина.ру
США присваивают себе роль "хранителя" Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана и взятии Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов. Об этом 13 июля написали российские издания
2026-07-13T17:50
2026-07-13T17:54
новости
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иран
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В своей соцсети Truth Social он заявил, что отныне США будут именоваться "Хранителем Ормузского пролива" и вводить 20-процентную пошлину на все проходящие через пролив суда."Соединённые Штаты Америки с этого момента будут именоваться "Хранителем Ормузского пролива", но в этом качестве, и в интересах справедливости, им будут возмещаться расходы по ставке 20% со всех перевозимых грузов на покрытие всех затрат, необходимых для выполнения задачи по обеспечению безопасности и охраны этого крайне нестабильного региона мира", — написал Трамп.Американский лидер утверждает, что пролив остается открытым "с Ираном или без него". При этом он пригрозил усилением военных ударов по иранской территории, обвинив Тегеран в срыве перемирия."У нас была сделка — она была полностью согласована. А потом они её нарушили. Они всегда нарушают. У нас было десять сделок с этими людьми. Поэтому мы будем наносить им очень жёсткие удары. И мы будем контролировать пролив, и, вероятно, будем им управлять. Мы станем хранителями пролива. Может быть, даже назовём себя "ангелами-хранителями пролива"", — заявил Трамп.Тегеран, в свою очередь, уже отреагировал на эти заявления. Иранские власти заявили, что "ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом – ни сейчас, ни когда-либо". Напомним, что ранее Иран объявил о закрытии пролива после срыва перемирия.Между тем саммит НАТО в Анкаре вскрыл глубокую неприязнь Трампа к альянсу. Отмечается, что американский лидер не просто требует от союзников увеличения военных расходов — он в принципе не видит смысла в альянсе.
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новости, сша, иран, тегеран , дональд трамп, нато, мир без границ
Новости, США, Иран, Тегеран , Дональд Трамп, НАТО, Мир без границ

США присваивают себе роль "хранителя" Ормузского пролива

17:50 13.07.2026 (обновлено: 17:54 13.07.2026)
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана и взятии Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов. Об этом 13 июля написали российские издания
В своей соцсети Truth Social он заявил, что отныне США будут именоваться "Хранителем Ормузского пролива" и вводить 20-процентную пошлину на все проходящие через пролив суда.
"Соединённые Штаты Америки с этого момента будут именоваться "Хранителем Ормузского пролива", но в этом качестве, и в интересах справедливости, им будут возмещаться расходы по ставке 20% со всех перевозимых грузов на покрытие всех затрат, необходимых для выполнения задачи по обеспечению безопасности и охраны этого крайне нестабильного региона мира", — написал Трамп.
Американский лидер утверждает, что пролив остается открытым "с Ираном или без него". При этом он пригрозил усилением военных ударов по иранской территории, обвинив Тегеран в срыве перемирия.
"У нас была сделка — она была полностью согласована. А потом они её нарушили. Они всегда нарушают. У нас было десять сделок с этими людьми. Поэтому мы будем наносить им очень жёсткие удары. И мы будем контролировать пролив, и, вероятно, будем им управлять. Мы станем хранителями пролива. Может быть, даже назовём себя "ангелами-хранителями пролива"", — заявил Трамп.
Тегеран, в свою очередь, уже отреагировал на эти заявления. Иранские власти заявили, что "ни при каких обстоятельствах не позволят США вмешиваться в управление Ормузским проливом – ни сейчас, ни когда-либо". Напомним, что ранее Иран объявил о закрытии пролива после срыва перемирия.
Между тем саммит НАТО в Анкаре вскрыл глубокую неприязнь Трампа к альянсу. Отмечается, что американский лидер не просто требует от союзников увеличения военных расходов — он в принципе не видит смысла в альянсе.
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