https://ukraina.ru/20260713/zelenskiy-tasuet-zasalennuyu-kolodu-pravitelstva-1081422539.html

Зеленский тасует засаленную колоду правительства

Зеленский тасует засаленную колоду правительства - 13.07.2026 Украина.ру

Зеленский тасует засаленную колоду правительства

На Украине снова смена правительства. Двенадцатого июля премьер-министр Юлия Свириденко объявила о своей отставке. Это заявление стало частью масштабной ротации правительства, инициированной президентом Владимиром Зеленским

2026-07-13T18:24

2026-07-13T18:24

2026-07-13T18:24

эксклюзив

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украина

владимир зеленский

игорь терехов

михаил федоров

сергей корецкий

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Свириденко скорее всего поедет послом в США, что свидетельствует о том, что она остается в числе лояльных Зеленскому. Кроме того, перед американским народом Свириденко тоже выслужилась. Именно ее подпись стоит на документе о ресурсной сделке по редкоземельным металлам. Вместе с нынешним премьером в отставку уйдет весь Кабинет министров. А значит, и министр обороны Михаил Фёдоров, который в последнее время засветился в нескольких скандалах. Есть мнение, что именно для того, чтобы снять министра обороны Зеленский и затеял "реформу" правительства. Кто может возглавить Кабмин, а также что вообще происходит во внутренней политике Украины - анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Марат БашировНа Украине отправили в отставку премьера Юлию Свириденко, под это событие и будут кадровые решения среди силовиков. Режим Зе пытается показать, что есть борьба с коррупцией, возможно ужесточение налоговой и таможенной политики, что теракт в Монако - это не системное решение, а действие отдельных силовиков и что он ещё готов воевать. Только дайте денег. В Париже сегодня соберётся так называемая "Коалиция желающих (поражения России)". А окно возможностей у Украины по мнению западных экспертов закроется в ноябре (про два месяца - это условное время), так как начнется зима.Политолог Александр НосовичНынешняя отставка правительства, например - это тупо актерская ревность. Страх артистической личности, что дорогая публика переключится на другого любимца. Любимицу. Зеленский ведь прямым текстом сказал, что отставка Свириденко связана с вопросами внешней политики. Перевожу: главным триггером отставки правительства в Киеве стала... Польша. Потому что Свириденко позвали вместо Зеленского на Форум поддержки Украины в Гданьске. И она приняла приглашение туда, где не пожелали видеть начальника. Будучи целиком и полностью техническим премьером. И была там звездой. И срывала овации. А Туск (или Навроцкий, не помню уже) сказал, что с главой правительства вместо Зеленского форум прошёл даже лучше. Более конструктивно, предметно и с цифрами. Без артистического заламывания рук, аффектации и экзальтации. Разве можно было такое стерпеть? С такими людьми и приходится воевать. Все действия, включая самые кровавые, с их стороны - это шоу. Игра на публику. Очереди за бензином - это инсталляция. Дроны - перформанс.Украинский политолог Олег ПостернакЗеленский меняет премьера. Свириденко уходит вместе со всем составом Кабмина в отставку (а значит, и министром обороны Михаилом Федоровым). ТГ-каналы уже назначили наиболее вероятных кандидатов - Сергея Корецкого и Дениса Шмыгаля (потому что у президента были с ними встречи, как и с министром внутренних дел Игорем Клименко). Я бы Корецкого назвал "новым Шмыгалем" (кстати, оба – выходцы из энергетики). Относительно причин. Первая – объявление смены главы правительства состоялось после встречи Зеленского с Трампом, украинской и американской команд. Свириденко за год премьерства сформировала множество эффективных связей с Вашингтоном, именно она сопровождала украинско-американское соглашение о минеральных ресурсах. Вероятнее всего, американо-украинские отношения выйдут на новый уровень и их нужно сопровождать. И американцам нужен максимально доверенный человек высокого должностного уровня, который не имел коррупционного шлейфа и имел прямые выходы на президента Украины (так Постернак называет нелегитимного Зеленского - ред.). Поэтому её быстро отправят послом Украины в США. Кстати, думаю, следует ожидать и назначения нового посла США в Украину. Вторая причина – тень экс-главы ОП. Для многих в окружении первого лица Свириденко оставалась "человеком Ермака". Даже если оснований так считать после его отстранения не было. Юлия Анатольевна быстро сориентировалась в соответствии с новыми балансами в системе власти, но шлейф восприятия она перекрыть не смогла. Третья причина – проблемы во взаимодействии с Верховной Радой. При всех определенных положительных заслугах Свириденко, ей объективно не удалось наладить оптимальную работу с парламентскими комитетами, депутатскими фракциями и группами интересов внутри них. Она не создала гарантированную и устойчивую собственную опору в парламенте. Есть еще конспирологические теории. Ходят слухи, что против Свириденко могли работать НАБУ и САП, поэтому это превентивный маневр.Корецкий – это кандидатура исключительно самого Зеленского. Заточен под него, лишен политических амбиций и глубоко интегрирован в определенные конкурирующие группы влияния в окружении президента.Украинский аналитик Алексей КущИтак, страну ждет новая премьериада. Сверхважная задача – найти такого кандидата, который смог бы сформировать качественно новые подходы к экономическим трансформациям во время войны. То есть это должен быть человек, который предложит качественно новый подход к управлению правительством. Если учесть именно критерий способности кандидата формировать новые подходы, то очевидно, что действующие члены Кабмина для этого не годятся. Они находятся в парадигме прежних ошибок и функционально не способны формировать альтернативные модели развития. Кроме того, это должен быть человек, руководивший не просто компаниями или отдельными министерствами, а целыми кластерами, такими как крупный прифронтовый мегаполис. То есть это профиль руководителя, который каждый день сталкивается с вызовами войны и успешно с ними справляется. Слово "успешно" – здесь ключевое. Фигура Игоря Терехова, мэра Харькова, выглядит как сильный вариант. Сейчас на должность премьера рассматривается 4 кандидатуры: - Корецкого – председателя правления "Нафтогаза", директора "Укрнафты". - Шмыгаля – министра энергетики. - Федорова – министра обороны. - Терехова – мэра Харькова. Каждая кандидатура имеет свой набор аргументов. Корецкий – это, прежде всего, усиление подготовки к зиме, которая очевидно видится очень сложной, и обеспечение устойчивости энергетики в целом. Назначение технократа с опытом в топливно-энергетическом секторе кажется понятным. Хотя Корецкий – это сильный корпоративный менеджер, опыта управления именно большими социальными системами у него пока не было. Шмыгаль возглавлял правительство более 5 лет с 4 марта 2020 по 16 июля 2025 года, став рекордсменом по продолжительности пребывания на этом посту за всю историю независимой Украины. Так может пора дать шанс другим? Все, что мог сделать, Шмыгаль уже сделал, а правительство нуждается в системном обновлении. Кандидатура Федорова тоже ясна. Это стремление придать правительству динамизм и концентрацию на вопросах безопасности и обороны. Хотя в случае с Федоровым очевидно, что для него очень важно быть на своем месте. Например, в должности министра цифровой трансформации он осуществил несколько успешных проектов, а в должности министра обороны не смог устранить критические проблемы, связанные с реформой мобилизации. Федоров чувствует себя на своем месте в мире цифровизации и очень слабо себя показал в деле "проблем на земле". Поэтому кандидатура мэра Харькова Терехова в этом списке выглядит и неожиданной, и наиболее уместной. Ведь годы управления городом, особенно во время войны, дали Терехову фактически интегральный управленческий опыт: здесь и обеспечение работы энергетики и инфраструктуры, что особенно видно этой зимой, которую прифронтовый Харьков действительно прошел с честью. Здесь и налаживание работы социальных учреждений школ, больниц и соответствующих служб. В частности, и в вопросе помощи ВПЛ (внутренних перемещенных лиц - ред.), что очень важно сейчас. Как у мэра прифронтового, собственно военного города, у Терехова есть собственный опыт работы в сфере обороны и, конечно, контакт с военными. Кроме того, Терехов давно предлагает свою концепцию реализации общенациональных инициатив: развития промышленности и программ строительства, социальной политики и помощи ВПЛ, в образовательной и медицинской сферах. Терехов управлял практически миллионным городом. Этот опыт можно успешно имплементировать на уровне страны в целом.Украинский оппозиционный политик Ирина ГеращенкоГоспожа Свириденко уходит с должности премьера. Об этом она узнала в кабинете на Банковой, куда ее вызвал Зеленский. За этот год она ничем не запомнилась на своей должности. Выбрали ее за лояльность, тогда это была креатура Зеленского – Ермака, потом, говорят, она вошла в антиермаковскую коалицию и если не помогала, то и не мешала устранению своего покровителя. Зеленский продолжает демонстрировать правовой нигилизм и произвол, забыв о Конституции, объявляет смену премьера, о которой "слуги народа", как и вся страна, прочитали в ТГ. Какая там парламентско–президентская республика, какая там коалиция… Но им не привыкать. Так, зеленые кнопочки. За кого скажут, за того и ткнут. Правительство Свириденко работало без утвержденной программы, потому что их деятельность определялась на Банковой, без нескольких министров, потому что так и не нашли желающих. Зеленский снова демонстрирует стране, что все эти программы, коалиции, Конституции - ничего не стоят, когда любой внештатный советник ОП имеет больше веса и полномочий, чем министр и спикер, потому что именно они управляют страной и тасуют эту засаленную правительственную колоду. Потому что они звонят в суды и нарезают команды силовикам, главам ОГА, финмониторингу и даже военным. Ну и нельзя же после скандалов с Чернышевым, когда пришлось ликвидировать целое министерство единства, так же закрыть министерство регионального развития, потому что над руководителем висит антикоррупционный топор. Надо перетасовать все правительство. Из 5-6 "эффективных" менеджеров не осталось никого. Вся эта никудышная чехарда лишь усугубляет политический кризис и окончательно добивает субъектность парламента, уничтожает государственные институции.Подробнее о главном кандидате в новые премьеры Украины - в материале Человек Миндича и очередной "эффективный менеджер": кто возглавит правительство Украины.

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эксклюзив, на площадях и площадках, украина, владимир зеленский, игорь терехов, михаил федоров, сергей корецкий