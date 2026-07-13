Как Порошенко*, став президентом, обманывал и изворачивался на троне – журналисты Виноградов и Скачко - 13.07.2026 Украина.ру
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Как Порошенко*, став президентом, обманывал и изворачивался на троне – журналисты Виноградов и Скачко
Как Порошенко*, став президентом, обманывал и изворачивался на троне – журналисты Виноградов и Скачко - 13.07.2026 Украина.ру
Как Порошенко*, став президентом, обманывал и изворачивался на троне – журналисты Виноградов и Скачко
Пётр Порошенко*, будучи одним из самых образованных президентов Украины, постепенно и неуклонно вёл страну к войне. И всё же, как считают шеф-редактор... Украина.ру, 13.07.2026
2026-07-13T16:59
2026-07-13T16:59
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Пётр Порошенко*, будучи одним из самых образованных президентов Украины, постепенно и неуклонно вёл страну к войне. И всё же, как считают шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель Владимир Скачко, Порошенко, будучи бизнесменом и миллиардером, понимал, что плохая ссора (а вернее, торговля) много лучше хорошей войны. Заняв высший пост в стране после незаконного государственного переворота, Порошенко, несмотря на всю его риторику о единстве "армии, языка и веры" - так называемом "аромовире" вёл страну к неизбежной войне, но всё же пытался удерживать её от открытых военных действий. Отсюда "Минские соглашения", полуподпольная торговля углём с Донбассом и другие его решения, которые в то же время придавали режиму Порошенко отчётливый бизнес-характер.О том, во что превратил Порошенко Украину – в очередной передаче "Большой скачок". *Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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видео, новости, украина, донбасс, захар виноградов, владимир скачко, украина.ру, украина аналитика, война, минские соглашения, новости украина ру, власти украины, киевский режим, видео
Видео, Новости, Украина, Донбасс, Захар Виноградов, Владимир Скачко, Украина.ру, Украина аналитика, война, Минские соглашения, новости Украина ру, власти Украины, киевский режим

Как Порошенко*, став президентом, обманывал и изворачивался на троне – журналисты Виноградов и Скачко

16:59 13.07.2026
 
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Пётр Порошенко*, будучи одним из самых образованных президентов Украины, постепенно и неуклонно вёл страну к войне. И всё же, как считают шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель Владимир Скачко, Порошенко, будучи бизнесменом и миллиардером, понимал, что плохая ссора (а вернее, торговля) много лучше хорошей войны.
Заняв высший пост в стране после незаконного государственного переворота, Порошенко, несмотря на всю его риторику о единстве "армии, языка и веры" - так называемом "аромовире" вёл страну к неизбежной войне, но всё же пытался удерживать её от открытых военных действий. Отсюда "Минские соглашения", полуподпольная торговля углём с Донбассом и другие его решения, которые в то же время придавали режиму Порошенко отчётливый бизнес-характер.

О том, во что превратил Порошенко Украину – в очередной передаче "Большой скачок".

*Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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