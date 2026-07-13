https://ukraina.ru/20260713/kak-poroshenko-stav-prezidentom-obmanyval-i-izvorachivalsya-na-trone--zhurnalisty-vinogradov-i-skachko-1081418702.html
Как Порошенко*, став президентом, обманывал и изворачивался на троне – журналисты Виноградов и Скачко
Как Порошенко*, став президентом, обманывал и изворачивался на троне – журналисты Виноградов и Скачко - 13.07.2026 Украина.ру
Как Порошенко*, став президентом, обманывал и изворачивался на троне – журналисты Виноградов и Скачко
Пётр Порошенко*, будучи одним из самых образованных президентов Украины, постепенно и неуклонно вёл страну к войне. И всё же, как считают шеф-редактор... Украина.ру, 13.07.2026
2026-07-13T16:59
2026-07-13T16:59
2026-07-13T16:59
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Пётр Порошенко*, будучи одним из самых образованных президентов Украины, постепенно и неуклонно вёл страну к войне. И всё же, как считают шеф-редактор мультимедийного издания Украина.ру Захар Виноградов и обозреватель Владимир Скачко, Порошенко, будучи бизнесменом и миллиардером, понимал, что плохая ссора (а вернее, торговля) много лучше хорошей войны. Заняв высший пост в стране после незаконного государственного переворота, Порошенко, несмотря на всю его риторику о единстве "армии, языка и веры" - так называемом "аромовире" вёл страну к неизбежной войне, но всё же пытался удерживать её от открытых военных действий. Отсюда "Минские соглашения", полуподпольная торговля углём с Донбассом и другие его решения, которые в то же время придавали режиму Порошенко отчётливый бизнес-характер.О том, во что превратил Порошенко Украину – в очередной передаче "Большой скачок". *Пётр Порошенко внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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