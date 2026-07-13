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"Большая утрата": Bloomberg оценил последствия смерти Грэма* для Украины

"Большая утрата": Bloomberg оценил последствия смерти Грэма* для Украины - 13.07.2026 Украина.ру

"Большая утрата": Bloomberg оценил последствия смерти Грэма* для Украины

После смерти сенатора Линдси Грэма* Киев лишился одного из самых эффективных каналов связи с Белым домом. Об этом 13 июля пишет Bloomberg со ссылкой на источники

2026-07-13T16:14

2026-07-13T16:14

2026-07-13T17:28

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Грэм* большую часть второго срока Трампа добивался военной поддержки Украины, сочетая тесные отношения с президентом США, умение работать с демократами и связи с иностранными лидерами. "В Киеве смерть Грэма восприняли как большую утрату редкого республиканца, который искренне поддерживал Украину", — отмечает агентство.Украинский политолог Фесенко признал проблему: "Есть ли другие игроки, подобные Грэму, с доступом к Трампу?" Европейский дипломат добавил, что Грэма* рассматривали как человека, способного давить на Россию.Сенатор умер в 71 год от расслоения аорты. Грэм* был давним и последовательным критиком Москвы. В 2018 году он предлагал "санкции из ада" — законопроект о введении ограничений против российского суверенного долга и киберсектора. В мае 2023-го МВД России объявило его в розыск, а в феврале 2024-го Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов. Киев потерял ключевого лоббиста в Вашингтоне, и заменить его будет крайне сложно.Больше новостей дня представлено в обзоре Увольнение посла Украины в США, провалы ВСУ, санкционный "затык". Хроника событий на 13:00 13 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Внесён в перечень террористов и экстремистов.

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новости, украина, киев, россия, линдси грэм, дональд трамп, кирилл фесенко, bloomberg, мвд, мир без границ