https://ukraina.ru/20260713/v-administratsii-ssha-rusofilov-net--sidorov-o-dvoystvennoy-pozitsii-belogo-doma-1081416714.html

"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома

"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома - 13.07.2026 Украина.ру

"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома

В администрации США русофилов нет, а большинство республиканцев — русофобы, помнящие холодную войну Россия исключена из тихоокеанского уравнения, поскольку все силы сконцентрированы на европейском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

2026-07-13T16:10

2026-07-13T16:10

2026-07-13T16:20

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил некую двоякость в позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу.Отвечая на вопрос о том, как работать с двойственной позицией США относительно Украины, Сидоров заявил, что в администрации Трампа русофилов нет."То, что в администрации русофилов нет, это точно совершенно. Большая часть республиканского истеблишмента — это русофобы и люди, которые еще помнят холодную войну", — пояснил эксперт.Сидоров отметил, что, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, Россия мешает решению вопроса с Китаем, поэтому с прагматической точки зрения она должна быть либо нейтральной, либо ее фактор должен отсутствовать, и из тихоокеанского уравнения Москву практически исключили.Он подчеркнул, что американцы добились того, что все силы России сконцентрированы на европейском направлении. "Мы пытаемся демонстрировать свое присутствие, когда проводим совместные с китайцами военно-морские учения, но все прекрасно понимают, что сейчас все силы России сконцентрированы на европейском направлении", — добавил эксперт."Мы исключены из всех остальных направлений. Что, собственно говоря, американцы и добивались", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.О других событиях вокруг Украины — в материале "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.

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