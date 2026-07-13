"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома - 13.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260713/v-administratsii-ssha-rusofilov-net--sidorov-o-dvoystvennoy-pozitsii-belogo-doma-1081416714.html
"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома
"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома - 13.07.2026 Украина.ру
"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома
В администрации США русофилов нет, а большинство республиканцев — русофобы, помнящие холодную войну Россия исключена из тихоокеанского уравнения, поскольку все силы сконцентрированы на европейском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
2026-07-13T16:10
2026-07-13T16:20
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
украина.ру
марко рубио
мир без границ
холодная война
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065253607_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_90732454db0a6009f8d80a7cd738afb1.jpg
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил некую двоякость в позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу.Отвечая на вопрос о том, как работать с двойственной позицией США относительно Украины, Сидоров заявил, что в администрации Трампа русофилов нет."То, что в администрации русофилов нет, это точно совершенно. Большая часть республиканского истеблишмента — это русофобы и люди, которые еще помнят холодную войну", — пояснил эксперт.Сидоров отметил, что, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, Россия мешает решению вопроса с Китаем, поэтому с прагматической точки зрения она должна быть либо нейтральной, либо ее фактор должен отсутствовать, и из тихоокеанского уравнения Москву практически исключили.Он подчеркнул, что американцы добились того, что все силы России сконцентрированы на европейском направлении. "Мы пытаемся демонстрировать свое присутствие, когда проводим совместные с китайцами военно-морские учения, но все прекрасно понимают, что сейчас все силы России сконцентрированы на европейском направлении", — добавил эксперт."Мы исключены из всех остальных направлений. Что, собственно говоря, американцы и добивались", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.О других событиях вокруг Украины — в материале "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
мир без границ
китай
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065253607_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c20d472d7910d553540f724c23a7944c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, дональд трамп, украина.ру, марко рубио, мир без границ, холодная война, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, учения, китай, кнр (китай)
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Марко Рубио, Мир без границ, холодная война, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Учения, Китай, КНР (Китай)

"В администрации США русофилов нет" — Сидоров о двойственной позиции Белого дома

16:10 13.07.2026 (обновлено: 16:20 13.07.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В администрации США русофилов нет, а большинство республиканцев — русофобы, помнящие холодную войну Россия исключена из тихоокеанского уравнения, поскольку все силы сконцентрированы на европейском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил некую двоякость в позиции США, которые продолжают поставки вооружений Киеву, но и сохраняют попытки способствовать мирному процессу.
Отвечая на вопрос о том, как работать с двойственной позицией США относительно Украины, Сидоров заявил, что в администрации Трампа русофилов нет.
"То, что в администрации русофилов нет, это точно совершенно. Большая часть республиканского истеблишмента — это русофобы и люди, которые еще помнят холодную войну", — пояснил эксперт.
Сидоров отметил, что, по мнению госсекретаря США Марко Рубио, Россия мешает решению вопроса с Китаем, поэтому с прагматической точки зрения она должна быть либо нейтральной, либо ее фактор должен отсутствовать, и из тихоокеанского уравнения Москву практически исключили.
Он подчеркнул, что американцы добились того, что все силы России сконцентрированы на европейском направлении. "Мы пытаемся демонстрировать свое присутствие, когда проводим совместные с китайцами военно-морские учения, но все прекрасно понимают, что сейчас все силы России сконцентрированы на европейском направлении", — добавил эксперт.
"Мы исключены из всех остальных направлений. Что, собственно говоря, американцы и добивались", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Андрей Сидоров: Трамп внес хаос в ряды единого Запада, но при этом перезапустил военную машину Европы" на сайте Украина.ру.
О других событиях вокруг Украины — в материале "Александр Казаков: Война на Украине закончится таким образом, что Россия победит, а Европа не проиграет" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампУкраина.руМарко РубиоМир без границхолодная войнановости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОУченияКитайКНР (Китай)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:41Российские удары по портовой инфраструктуре парализовали логистику Украины
21:34Иран готов убрать препятствия для совместных проектов с Россией. Главные новости к этому часу
21:19ВСУ ударили по рынку в Старобельске
21:06Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"
20:45В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе
20:10БПЛА сбиты в Тульской области и угрожают Воронежской. Новости СВО
19:58Свириденко официально просится на выход
19:53Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВО
19:47ВС РФ зачищают Константиновку и наступают на Краснолиманском направлении
19:31Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир
19:25ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО
19:21 "Украинизировали" Брюллова и Романовых
19:01Продолжается террор людоловов на Украине
18:57Обстановка на Запорожском направлении: ВС РФ наступают и выравнивают фронт
18:50Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу
18:24Зеленский тасует засаленную колоду правительства
18:11Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России"
18:10Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды
18:05Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах
18:04Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
Лента новостейМолния