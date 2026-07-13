https://ukraina.ru/20260713/pereselentsy-na-ukraine-gody-bez-normalnogo-zhilya-i-bez-nadezhdy-1081421055.html

Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды

Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды - 13.07.2026 Украина.ру

Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание на ситуацию с условиями проживания переселенцев с бывших восточных территорий Украины (ныне регионов России) и насильно эвакуированных из прифронтовых зон. Об этом 13 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T18:10

2026-07-13T18:10

2026-07-13T18:10

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В Полтаве люди, покинувшие свои дома еще в 2022 году, вынуждены жить в зданиях детских садов, которые не включены в официальный список мест временного проживания, в условиях антисанитарии и полной разрухи.Как сообщил омбудсмен, в одном из таких убежищ сейчас находятся 176 человек, среди которых пожилые люди и люди с инвалидностью. Они вынуждены пользоваться детскими унитазами и умывальниками, а в одних комнатах проживают посторонние друг другу люди. Стены покрыты плесенью, отсутствуют элементарные бытовые условия.При этом, как подчеркнул уполномоченный, местные власти не собираются решать проблему. Граждане, вынужденные переселенцы, уже несколько лет существуют в условиях, которые можно назвать бесчеловечными, но киевский режим продолжает закрывать глаза на их страдания, вкладывая миллиарды в военные нужды и коррупционные схемы.Между тем гражданам Украины предлагают готовиться не к выборам, не к миру, а к продолжению тирании Владимира Зеленского и самой тяжелой зиме за весь период конфликта. Подробности в публикации Почему в Киеве не верят в чудо? Украинцев попросили не надеяться на мир и выборы.

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новости, украина, россия, полтава, владимир зеленский