Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды - 13.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260713/pereselentsy-na-ukraine-gody-bez-normalnogo-zhilya-i-bez-nadezhdy-1081421055.html
Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды
Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды - 13.07.2026 Украина.ру
Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание на ситуацию с условиями проживания переселенцев с бывших восточных территорий Украины (ныне регионов России) и насильно эвакуированных из прифронтовых зон. Об этом 13 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T18:10
2026-07-13T18:10
новости
украина
россия
полтава
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059766974_130:87:1071:616_1920x0_80_0_0_ce4b75c7f244e324a1eb6a0bcd0849e1.jpg
В Полтаве люди, покинувшие свои дома еще в 2022 году, вынуждены жить в зданиях детских садов, которые не включены в официальный список мест временного проживания, в условиях антисанитарии и полной разрухи.Как сообщил омбудсмен, в одном из таких убежищ сейчас находятся 176 человек, среди которых пожилые люди и люди с инвалидностью. Они вынуждены пользоваться детскими унитазами и умывальниками, а в одних комнатах проживают посторонние друг другу люди. Стены покрыты плесенью, отсутствуют элементарные бытовые условия.При этом, как подчеркнул уполномоченный, местные власти не собираются решать проблему. Граждане, вынужденные переселенцы, уже несколько лет существуют в условиях, которые можно назвать бесчеловечными, но киевский режим продолжает закрывать глаза на их страдания, вкладывая миллиарды в военные нужды и коррупционные схемы.Между тем гражданам Украины предлагают готовиться не к выборам, не к миру, а к продолжению тирании Владимира Зеленского и самой тяжелой зиме за весь период конфликта. Подробности в публикации Почему в Киеве не верят в чудо? Украинцев попросили не надеяться на мир и выборы.
украина
россия
полтава
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/12/1059766974_28:0:1168:855_1920x0_80_0_0_ece42df0280eac176b36e5ea00008e2d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, полтава, владимир зеленский
Новости, Украина, Россия, Полтава, Владимир Зеленский

Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды

18:10 13.07.2026
 
© Фото : Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram
- РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Омбудсман Лубінець Дмитро / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратил внимание на ситуацию с условиями проживания переселенцев с бывших восточных территорий Украины (ныне регионов России) и насильно эвакуированных из прифронтовых зон. Об этом 13 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
В Полтаве люди, покинувшие свои дома еще в 2022 году, вынуждены жить в зданиях детских садов, которые не включены в официальный список мест временного проживания, в условиях антисанитарии и полной разрухи.
Как сообщил омбудсмен, в одном из таких убежищ сейчас находятся 176 человек, среди которых пожилые люди и люди с инвалидностью.
Они вынуждены пользоваться детскими унитазами и умывальниками, а в одних комнатах проживают посторонние друг другу люди. Стены покрыты плесенью, отсутствуют элементарные бытовые условия.
При этом, как подчеркнул уполномоченный, местные власти не собираются решать проблему.
Граждане, вынужденные переселенцы, уже несколько лет существуют в условиях, которые можно назвать бесчеловечными, но киевский режим продолжает закрывать глаза на их страдания, вкладывая миллиарды в военные нужды и коррупционные схемы.
Между тем гражданам Украины предлагают готовиться не к выборам, не к миру, а к продолжению тирании Владимира Зеленского и самой тяжелой зиме за весь период конфликта. Подробности в публикации Почему в Киеве не верят в чудо? Украинцев попросили не надеяться на мир и выборы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияПолтаваВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:41Российские удары по портовой инфраструктуре парализовали логистику Украины
21:34Иран готов убрать препятствия для совместных проектов с Россией. Главные новости к этому часу
21:19ВСУ ударили по рынку в Старобельске
21:06Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"
20:45В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе
20:10БПЛА сбиты в Тульской области и угрожают Воронежской. Новости СВО
19:58Свириденко официально просится на выход
19:53Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВО
19:47ВС РФ зачищают Константиновку и наступают на Краснолиманском направлении
19:31Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир
19:25ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО
19:21 "Украинизировали" Брюллова и Романовых
19:01Продолжается террор людоловов на Украине
18:57Обстановка на Запорожском направлении: ВС РФ наступают и выравнивают фронт
18:50Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу
18:24Зеленский тасует засаленную колоду правительства
18:11Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России"
18:10Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды
18:05Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах
18:04Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
Лента новостейМолния