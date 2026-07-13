Ермаков: Киев будет получать помощь, пока полезен для сдерживания России - 13.07.2026 Украина.ру
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Ермаков: Киев будет получать помощь, пока полезен для сдерживания России
Ермаков: Киев будет получать помощь, пока полезен для сдерживания России - 13.07.2026 Украина.ру
Ермаков: Киев будет получать помощь, пока полезен для сдерживания России
Саммит НАТО подтвердил, что альянс остается военным блоком с антироссийской направленностью, а Украина превращается в объект и инструмент для оказания давления на Россию. Киев будет получать помощь, пока полезен для сдерживания Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков
2026-07-13T17:47
2026-07-13T17:47
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Отвечая на вопрос об итогах саммита, Ермаков заявил, что здесь нет никаких сюрпризов и не должно быть иллюзий.Он отметил, что саммит четко подтвердил: НАТО — это военный блок с явной антироссийской направленностью. "Это было продемонстрировано максимально наглядно", — пояснил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, в итоговой декларации прямо говорится, что все наращивание военного потенциала Альянса направлено на противодействие России. "Уверен, НАТО — это инструмент, который нужен Вашингтону именно для оказания военно-силового давления на нас через использование своих союзников", — отметил Ермаков.Он подчеркнул, что Украина рассматривается как вклад в трансатлантическую безопасность. "Киев будет получать помощь ровно до тех пор, пока он полезен для сдерживания России и способен играть свою деструктивную роль", — добавил эксперт."НАТО не заинтересовано в немедленном прекращении конфликта в Европе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.Также на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Киев, НАТО, Дональд Трамп, Украина.ру, новости России, новости СВО Россия, война, война на Украине, военная помощь Украине, Мир без границ, безопасность, саммит, итоги, Главные новости, главное

Ермаков: Киев будет получать помощь, пока полезен для сдерживания России

17:47 13.07.2026
 
© AP / Vadim Ghirda / Перейти в фотобанкВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP / Vadim Ghirda
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Саммит НАТО подтвердил, что альянс остается военным блоком с антироссийской направленностью, а Украина превращается в объект и инструмент для оказания давления на Россию. Киев будет получать помощь, пока полезен для сдерживания Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель Центра военно-технических проблем РИСИ Сергей Ермаков
Отвечая на вопрос об итогах саммита, Ермаков заявил, что здесь нет никаких сюрпризов и не должно быть иллюзий.
Он отметил, что саммит четко подтвердил: НАТО — это военный блок с явной антироссийской направленностью. "Это было продемонстрировано максимально наглядно", — пояснил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, в итоговой декларации прямо говорится, что все наращивание военного потенциала Альянса направлено на противодействие России. "Уверен, НАТО — это инструмент, который нужен Вашингтону именно для оказания военно-силового давления на нас через использование своих союзников", — отметил Ермаков.
Он подчеркнул, что Украина рассматривается как вклад в трансатлантическую безопасность. "Киев будет получать помощь ровно до тех пор, пока он полезен для сдерживания России и способен играть свою деструктивную роль", — добавил эксперт.
"НАТО не заинтересовано в немедленном прекращении конфликта в Европе", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Ермаков: Трамп не выйдет из игры против России, но Украине не видать НАТО и даровых патронов" на сайте Украина.ру.
Также на тему итогов саммита НАТО в Анкаре — в статье Михаила Павлива "Почему саммит НАТО оказался полностью провальным для Зеленского. Что произошло, если кто не понял" на сайте Украина.ру.
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