https://ukraina.ru/20260713/putin-vyskazalsya-o-nefteproduktakh-i-moschnykh-zerkalnykh-otvetakh-1081420264.html

Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах

Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах - 13.07.2026 Украина.ру

Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах

По актуальным вопросам высказался президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T18:05

2026-07-13T18:05

2026-07-13T18:05

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Путин заявил, что украинские атаки создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация будет постепенно выправляться."У нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная", — подчеркнул глава государства.Он сообщил, что ведётся работа над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться.Также Президент отметил, что Ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее."Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом".Актуальное интервью: Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуруВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, крым, владимир путин, украина, василий дандыкин, украина.ру, прогнозы сво, нефтепродукты, топливо