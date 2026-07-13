https://ukraina.ru/20260713/putin-vyskazalsya-o-nefteproduktakh-i-moschnykh-zerkalnykh-otvetakh-1081420264.html
Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах
Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах - 13.07.2026 Украина.ру
Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах
По актуальным вопросам высказался президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T18:05
2026-07-13T18:05
2026-07-13T18:05
новости
россия
крым
владимир путин
украина
василий дандыкин
украина.ру
прогнозы сво
нефтепродукты
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081415888_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_7ab3a2c0b5bbabadda5909e499e72b19.jpg
Путин заявил, что украинские атаки создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация будет постепенно выправляться."У нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная", — подчеркнул глава государства.Он сообщил, что ведётся работа над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться.Также Президент отметил, что Ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее."Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом".Актуальное интервью: Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуруВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081415888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_729fb2b7a683f5ec67e9552cd9e5b1bb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, владимир путин, украина, василий дандыкин, украина.ру, прогнозы сво, нефтепродукты, топливо
Новости, Россия, Крым, Владимир Путин, Украина, Василий Дандыкин, Украина.ру, прогнозы СВО, нефтепродукты, топливо
Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах
По актуальным вопросам высказался президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
Путин заявил, что украинские атаки создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация будет постепенно выправляться.
"У нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная", — подчеркнул глава государства.
Он сообщил, что ведётся работа над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться.
Также Президент отметил, что Ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
"Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.