Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах - 13.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260713/putin-vyskazalsya-o-nefteproduktakh-i-moschnykh-zerkalnykh-otvetakh-1081420264.html
Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах
Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах - 13.07.2026 Украина.ру
Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах
По актуальным вопросам высказался президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-13T18:05
2026-07-13T18:05
новости
россия
крым
владимир путин
украина
василий дандыкин
украина.ру
прогнозы сво
нефтепродукты
топливо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081415888_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_7ab3a2c0b5bbabadda5909e499e72b19.jpg
Путин заявил, что украинские атаки создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация будет постепенно выправляться."У нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная", — подчеркнул глава государства.Он сообщил, что ведётся работа над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться.Также Президент отметил, что Ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее."Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом".Актуальное интервью: Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуруВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
крым
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/0d/1081415888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_729fb2b7a683f5ec67e9552cd9e5b1bb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крым, владимир путин, украина, василий дандыкин, украина.ру, прогнозы сво, нефтепродукты, топливо
Новости, Россия, Крым, Владимир Путин, Украина, Василий Дандыкин, Украина.ру, прогнозы СВО, нефтепродукты, топливо

Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах

18:05 13.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФорум ОНФ
Форум ОНФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
По актуальным вопросам высказался президент России Владимир Путин. Об этом сообщает 13 июля телеграм-канал Украина.ру
Путин заявил, что украинские атаки создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация будет постепенно выправляться.
"У нас базовая основа энергетики в России очень мощная, надежная", — подчеркнул глава государства.
Он сообщил, что ведётся работа над системой снабжения Крыма нефтепродуктами, до которой противнику будет очень сложно добраться.

Также Президент отметил, что Ответы России на удары противника будут зеркальными и в несколько раз мощнее.
"Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом".
Актуальное интервью: Василий Дандыкин: Россия устроит морскую блокаду Украины, когда разнесет всю ее портовую инфраструктуру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКрымВладимир ПутинУкраинаВасилий ДандыкинУкраина.рупрогнозы СВОнефтепродуктытопливо
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:41Российские удары по портовой инфраструктуре парализовали логистику Украины
21:34Иран готов убрать препятствия для совместных проектов с Россией. Главные новости к этому часу
21:19ВСУ ударили по рынку в Старобельске
21:06Дмитрий Табачник: кадровая чехарда в высших эшелонах власти предопределила провал проекта "Украина"
20:45В Киеве при поддержке Нидерландов запустили образовательный сериал для военных о ЛГБТ*-сообществе
20:10БПЛА сбиты в Тульской области и угрожают Воронежской. Новости СВО
19:58Свириденко официально просится на выход
19:53Киевский агитпроп неуклюже прикрывает промахи ПВО
19:47ВС РФ зачищают Константиновку и наступают на Краснолиманском направлении
19:31Пугающие питбайки в ДНР, поддержка жителей Красного Лимана. 13 июля, вечерний эфир
19:25ВСУ атаковали Горловку и Рыльск, взрывы в Днепропетровской области. Новости СВО
19:21 "Украинизировали" Брюллова и Романовых
19:01Продолжается террор людоловов на Украине
18:57Обстановка на Запорожском направлении: ВС РФ наступают и выравнивают фронт
18:50Встречи Путина в Кремле и Макрона с "желающими" в Париже, США блокируют Иран. Новости к этому часу
18:24Зеленский тасует засаленную колоду правительства
18:11Ермаков о консолидации Запада: "Трамп не выйдет из игры против России"
18:10Переселенцы на Украине: годы без нормального жилья и без надежды
18:05Путин высказался о нефтепродуктах и мощных зеркальных ответах
18:04Украинский "министропад", ЕС против "Макса" и VK, 20-е продление военного положения. Итоги 13 июля
Лента новостейМолния