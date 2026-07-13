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Погибли жители Подмосковья. ПВО за ночь сбила почти 350 вражеских дронов над Россией

Погибли жители Подмосковья. ПВО за ночь сбила почти 350 вражеских дронов над Россией - 13.07.2026 Украина.ру

Погибли жители Подмосковья. ПВО за ночь сбила почти 350 вражеских дронов над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 342 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ, передает 13 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-13T08:58

2026-07-13T08:58

2026-07-13T08:58

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спецоперация

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Их сбили над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.При этом мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" указал, что более 350 БПЛА летело только в сторону Московского региона с 20.30, большая часть была уничтожена на дальних подступах, 50 сбито на подлете к Москве.В свою очередь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что силы ПВО и средства РЭБ сбили 81 БПЛА в Московской области.Он уточнил, что беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.По его словам, в результате ночных атак трое человек погибли, пятеро были ранены.В Истре после падения БПЛА загорелось пять домов. В Солнечногорске БПЛА попал в многоквартирный дом, повреждены стена и остекление здания.Над Калужской областью уничтожено 11 БПЛА.Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что над регионом ночью уничтожили три украинских БПЛА. Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.В то же время во Владимире в результате падения БПЛА было повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Никто не пострадал, эвакуированы 39 человек, среди которых восемь детей, указал губернатор Александр Авдеев. Оперативные службы обследуют места падения частей БПЛА.Возгорание произошло на территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского круга Ставропольского края в результате атаки вражеских БПЛА, его тушат, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Владимир Владимиров.Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Ростове-на-Дону, трех районах области: Матвеево-Курганском, Аксайском, Каменском, а также в Таганрогском заливе, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.О других событиях - в материале Военные США по приказу Трампа ударили по целям в Иране. Новости Ближнего Востока на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, московская область, ростовская область, сергей собянин, дональд трамп, украина.ру