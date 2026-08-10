Анпилогов: Разрушение моста в Затоке парализовало логистику юга Одесской области - 10.08.2026 Украина.ру
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Анпилогов: Разрушение моста в Затоке парализовало логистику юга Одесской области
Анпилогов: Разрушение моста в Затоке парализовало логистику юга Одесской области - 10.08.2026 Украина.ру
Анпилогов: Разрушение моста в Затоке парализовало логистику юга Одесской области
Разрушение моста в Затоке парализовало сухопутную логистику юга Одесской области. Этот мост был главным инфраструктурным объектом, обеспечивавшим связь с дунайскими портами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-08-10T04:30
2026-08-10T10:50
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Ранее армия России нанесла массированный удар по мосту в Затоке Одесской области. После атаки обрушился пролет северной части сооружения, и мост надолго вывели из строя. Мост имеет стратегическое значение, поскольку связывает дунайские порты с остальной Украиной, и используется для перевозки грузов из Румынии.Отвечая на вопрос о состоянии логистики Одесской области, Анпилогов заявил, что разрушение моста в Затоке нанесло серьезный удар по всей системе снабжения. "Мост в Затоке был главным инфраструктурным объектом, который обеспечивал связность юга Одесской области. И теперь мы уже точно можем сказать, что в значительной степени нарушено сообщение во всем регионе Буджак", — пояснил эксперт.По словам Анпилогова, южнее Затоки расположен украинский рукав Дуная, где находятся три крупных морских порта: Рени, Измаил и Килия. "Киевский режим активно их использовал для военного снабжения", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что теперь ценность дунайских портов резко упадет, так как их отрезали от остальной территории Украины. "Ну привезли вы что-то в Измаил. А как вы это будете на остальную Украину перебрасывать? Вам надо задействовать для этого Молдавию, а тут мешает фактор Приднестровья", — добавил Анпилогов.Анпилогов резюмировал, что в блокаду взяты Одесса, Южный и Ильичевск, хотя Украина продолжает использовать порты Николаева.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации в Европе — в материале "Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой" на сайте Украина.ру.
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новости, одесская область, украина, россия, украина.ру, алексей анпилогов, николаев, порт, блокада, румыния, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, спецоперация, война, война на украине
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Анпилогов: Разрушение моста в Затоке парализовало логистику юга Одесской области

04:30 10.08.2026 (обновлено: 10:50 10.08.2026)
 
© REUTERS / Nina Liashonok
- РИА Новости, 1920, 10.08.2026
© REUTERS / Nina Liashonok
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Разрушение моста в Затоке парализовало сухопутную логистику юга Одесской области. Этот мост был главным инфраструктурным объектом, обеспечивавшим связь с дунайскими портами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее армия России нанесла массированный удар по мосту в Затоке Одесской области. После атаки обрушился пролет северной части сооружения, и мост надолго вывели из строя. Мост имеет стратегическое значение, поскольку связывает дунайские порты с остальной Украиной, и используется для перевозки грузов из Румынии.
Отвечая на вопрос о состоянии логистики Одесской области, Анпилогов заявил, что разрушение моста в Затоке нанесло серьезный удар по всей системе снабжения.
"Мост в Затоке был главным инфраструктурным объектом, который обеспечивал связность юга Одесской области. И теперь мы уже точно можем сказать, что в значительной степени нарушено сообщение во всем регионе Буджак", — пояснил эксперт.
По словам Анпилогова, южнее Затоки расположен украинский рукав Дуная, где находятся три крупных морских порта: Рени, Измаил и Килия. "Киевский режим активно их использовал для военного снабжения", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что теперь ценность дунайских портов резко упадет, так как их отрезали от остальной территории Украины. "Ну привезли вы что-то в Измаил. А как вы это будете на остальную Украину перебрасывать? Вам надо задействовать для этого Молдавию, а тут мешает фактор Приднестровья", — добавил Анпилогов.
Анпилогов резюмировал, что в блокаду взяты Одесса, Южный и Ильичевск, хотя Украина продолжает использовать порты Николаева.
Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты военной эскалации в Европе — в материале "Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой" на сайте Украина.ру.
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