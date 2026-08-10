https://ukraina.ru/20260810/aleksey-anpilogov-razrushenie-mosta-v-zatoke-paralizovalo-logistiku-yuga-odesskoy-oblasti-1082334284.html

Анпилогов: Разрушение моста в Затоке парализовало логистику юга Одесской области

Анпилогов: Разрушение моста в Затоке парализовало логистику юга Одесской области - 10.08.2026 Украина.ру

Анпилогов: Разрушение моста в Затоке парализовало логистику юга Одесской области

Разрушение моста в Затоке парализовало сухопутную логистику юга Одесской области. Этот мост был главным инфраструктурным объектом, обеспечивавшим связь с дунайскими портами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2026-08-10T04:30

2026-08-10T04:30

2026-08-10T10:50

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Ранее армия России нанесла массированный удар по мосту в Затоке Одесской области. После атаки обрушился пролет северной части сооружения, и мост надолго вывели из строя. Мост имеет стратегическое значение, поскольку связывает дунайские порты с остальной Украиной, и используется для перевозки грузов из Румынии.Отвечая на вопрос о состоянии логистики Одесской области, Анпилогов заявил, что разрушение моста в Затоке нанесло серьезный удар по всей системе снабжения. "Мост в Затоке был главным инфраструктурным объектом, который обеспечивал связность юга Одесской области. И теперь мы уже точно можем сказать, что в значительной степени нарушено сообщение во всем регионе Буджак", — пояснил эксперт.По словам Анпилогова, южнее Затоки расположен украинский рукав Дуная, где находятся три крупных морских порта: Рени, Измаил и Килия. "Киевский режим активно их использовал для военного снабжения", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что теперь ценность дунайских портов резко упадет, так как их отрезали от остальной территории Украины. "Ну привезли вы что-то в Измаил. А как вы это будете на остальную Украину перебрасывать? Вам надо задействовать для этого Молдавию, а тут мешает фактор Приднестровья", — добавил Анпилогов.Анпилогов резюмировал, что в блокаду взяты Одесса, Южный и Ильичевск, хотя Украина продолжает использовать порты Николаева.Полный текст интервью "Алексей Анпилогов: Россия обрушила логистику Украины возле Одессы и готова заняться изоляцией Запорожья" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военной эскалации в Европе — в материале "Европа и неизвестные дроны: путь от провокации до Третьей мировой" на сайте Украина.ру.

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