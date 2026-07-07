Трамп пообещал снять санкции с Турции - 08.07.2026 Украина.ру
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Трамп пообещал снять санкции с Турции
Трамп пообещал снять санкции с Турции - 08.07.2026 Украина.ру
Трамп пообещал снять санкции с Турции
США прекратят дискриминацию Турции и отменят свои односторонние санкции в отношении союзника по НАТО. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на двусторонней встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщает Газета.Ru
2026-07-07T18:15
2026-07-08T10:21
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"Могу сказать, что мы отменим санкции", — заявил президент США.Издание напомнило, что Соединенные Штаты ввели санкции против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.В июне портал Euractiv сообщал, что Турция может продать российские ЗРК C-400 Южной Корее, чтобы вернуться в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и завершить сделку по их покупке у США. В издании отметили, что это решение может быть принято на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев напомнил, что продажа или передача российских С-400 какой-либо другой стране невозможна "иначе криминальные группировки давно бы гасили друг друга из ракетных установок, а круговорот оружия никак нельзя было бы контролировать". Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, турция, сша, анкара, дональд трамп, алексей журавлёв, нато, с-400 «триумф», f-35, торговля оружием, санкции, мир без границ
Новости, Турция, США, Анкара, Дональд Трамп, Алексей Журавлёв, НАТО, С-400 «Триумф», F-35, торговля оружием, санкции, Мир без границ

Трамп пообещал снять санкции с Турции

18:15 07.07.2026 (обновлено: 10:21 08.07.2026)
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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США прекратят дискриминацию Турции и отменят свои односторонние санкции в отношении союзника по НАТО. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на двусторонней встрече с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщает Газета.Ru
"Могу сказать, что мы отменим санкции", — заявил президент США.
Издание напомнило, что Соединенные Штаты ввели санкции против Турции из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
В июне портал Euractiv сообщал, что Турция может продать российские ЗРК C-400 Южной Корее, чтобы вернуться в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и завершить сделку по их покупке у США. В издании отметили, что это решение может быть принято на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.
Первый зампред комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев напомнил, что продажа или передача российских С-400 какой-либо другой стране невозможна "иначе криминальные группировки давно бы гасили друг друга из ракетных установок, а круговорот оружия никак нельзя было бы контролировать".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
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НовостиТурцияСШААнкараДональд ТрампАлексей ЖуравлёвНАТОС-400 «Триумф»F-35торговля оружиемсанкцииМир без границ
 
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