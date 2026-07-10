Турция готовится продать российские С-400 третьей стране - 10.07.2026 Украина.ру
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Турция готовится продать российские С-400 третьей стране
Турция готовится продать российские С-400 третьей стране - 10.07.2026 Украина.ру
Турция готовится продать российские С-400 третьей стране
Турция в ближайшее время объявит о продаже российских зенитно-ракетных комплексов С-400 одной из стран Персидского залива. Об этом сообщает газета Hürriyet
2026-07-10T12:36
2026-07-10T13:03
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Турция может объявить о передаче российских ЗРК С-400 третьей стране уже сегодня, пишет турецкая газета Hürriyet. По данным издания, близкого к правительственным кругам колумниста Абдулькадира Сельви, комплекс могут продать одной из стран Персидского залива — среди возможных покупателей называются ОАЭ и Катар.Как утверждается, у сторон были разногласия, но к ночи их удалось урегулировать. При этом накануне источник РИА Новости в турецком правительстве опровергал информацию о готовящейся сделке.Напомним, контракт на поставку С-400 был заключён между Москвой и Анкарой в 2017 году, а системы поступили в Турцию летом-осенью 2019-го. США требовали от Турции отказаться от российских ЗРК в пользу Patriot, однако Анкара не пошла на это. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 и ввёл санкции.На встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает дискриминацию Турции и отменяет односторонние санкции в отношении союзника по НАТО. Американский лидер также отметил, что наличие у Анкары российских ЗРК С-400 его не беспокоит, однако окончательное решение о возобновлении поставок истребителей F-35 ещё предстоит принять. Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что получил от Вашингтона обещание о поставке пяти новейших самолётов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, турция, анкара, вашингтон, эрдоган, нато, с-400 «триумф», ес, украина.ру, f-35, дональд трамп, владимир зеленский, мир без границ, ии (искусственный интеллект)
Новости, Турция, Анкара, Вашингтон, Эрдоган, НАТО, С-400 «Триумф», ЕС, Украина.ру, F-35, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мир без границ, ИИ (искусственный интеллект)

Турция готовится продать российские С-400 третьей стране

12:36 10.07.2026 (обновлено: 13:03 10.07.2026)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Турция в ближайшее время объявит о продаже российских зенитно-ракетных комплексов С-400 одной из стран Персидского залива. Об этом сообщает газета Hürriyet
Турция может объявить о передаче российских ЗРК С-400 третьей стране уже сегодня, пишет турецкая газета Hürriyet. По данным издания, близкого к правительственным кругам колумниста Абдулькадира Сельви, комплекс могут продать одной из стран Персидского залива — среди возможных покупателей называются ОАЭ и Катар.
Как утверждается, у сторон были разногласия, но к ночи их удалось урегулировать. При этом накануне источник РИА Новости в турецком правительстве опровергал информацию о готовящейся сделке.
Напомним, контракт на поставку С-400 был заключён между Москвой и Анкарой в 2017 году, а системы поступили в Турцию летом-осенью 2019-го. США требовали от Турции отказаться от российских ЗРК в пользу Patriot, однако Анкара не пошла на это. В ответ Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 и ввёл санкции.
На встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает дискриминацию Турции и отменяет односторонние санкции в отношении союзника по НАТО.
Американский лидер также отметил, что наличие у Анкары российских ЗРК С-400 его не беспокоит, однако окончательное решение о возобновлении поставок истребителей F-35 ещё предстоит принять. Эрдоган, в свою очередь, сообщил, что получил от Вашингтона обещание о поставке пяти новейших самолётов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Как Зеленский выкинул Киев из ЕС, и от кого нужно "спасти" Украину. Хроника событий на утро 10 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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НовостиТурцияАнкараВашингтонЭрдоганНАТОС-400 «Триумф»ЕСУкраина.руF-35Дональд ТрампВладимир ЗеленскийМир без границИИ (искусственный интеллект)
 
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