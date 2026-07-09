https://ukraina.ru/20260709/venesuela-posle-zemletryaseniya-potrebuet-ot-britanii-vernut-zablokirovannoe-zoloto-1081243449.html
Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото
Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото - 09.07.2026 Украина.ру
Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии. Об этом в ночь на 9 июля сообщает РИА Новости
2026-07-09T04:13
2026-07-09T04:13
2026-07-09T04:15
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"Я приняла решение направить письмо, в том числе королю Англии, чтобы было освобождено золото, удерживаемое в Банке Англии. Это золото принадлежит нашему народу, и оно должно быть использовано для устранения ужасных и трагических последствий этого двойного землетрясения", — заявила Родригес в эфире телеканала VTV.Глава Венесуэлы также попросит Международный валютный фонд (МВФ) разблокировать финансы, которые планируется использовать для ликвидации последствий произошедших на территории республики разрушительных землетрясений.В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013).Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас, который планировалось использовать для борьбы с пандемией COVID-19 и закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития ООН.Ранее сообщалось, что согласно последним официальным данным, число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, венесуэла, великобритания, британия, уго чавес (политик), николас мадуро, мвф, оон, золото, золотовалютный резерв, латинская америка, санкции
Украина.ру, Новости, Венесуэла, Великобритания, Британия, Уго Чавес (политик), Николас Мадуро, МВФ, ООН, золото, золотовалютный резерв, Латинская Америка, санкции
Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото
04:13 09.07.2026 (обновлено: 04:15 09.07.2026)
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии. Об этом в ночь на 9 июля сообщает РИА Новости
"Я приняла решение направить письмо, в том числе королю Англии, чтобы было освобождено золото, удерживаемое в Банке Англии. Это золото принадлежит нашему народу, и оно должно быть использовано для устранения ужасных и трагических последствий этого двойного землетрясения", — заявила Родригес в эфире телеканала VTV.
Глава Венесуэлы также попросит Международный валютный фонд (МВФ) разблокировать финансы, которые планируется использовать для ликвидации последствий произошедших на территории республики разрушительных землетрясений.
В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013).
Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас, который планировалось использовать для борьбы с пандемией COVID-19 и закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития ООН.
Ранее сообщалось, что согласно последним официальным данным, число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.