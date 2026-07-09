Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото - 09.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260709/venesuela-posle-zemletryaseniya-potrebuet-ot-britanii-vernut-zablokirovannoe-zoloto-1081243449.html
Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото
Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото - 09.07.2026 Украина.ру
Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии. Об этом в ночь на 9 июля сообщает РИА Новости
2026-07-09T04:13
2026-07-09T04:15
украина.ру
новости
венесуэла
великобритания
британия
уго чавес (политик)
николас мадуро
мвф
оон
золото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101799/87/1017998785_0:93:2869:1707_1920x0_80_0_0_1fd0880cdbb441928fd66882a06a3967.jpg
"Я приняла решение направить письмо, в том числе королю Англии, чтобы было освобождено золото, удерживаемое в Банке Англии. Это золото принадлежит нашему народу, и оно должно быть использовано для устранения ужасных и трагических последствий этого двойного землетрясения", — заявила Родригес в эфире телеканала VTV.Глава Венесуэлы также попросит Международный валютный фонд (МВФ) разблокировать финансы, которые планируется использовать для ликвидации последствий произошедших на территории республики разрушительных землетрясений.В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013).Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас, который планировалось использовать для борьбы с пандемией COVID-19 и закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития ООН.Ранее сообщалось, что согласно последним официальным данным, число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
венесуэла
великобритания
британия
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101799/87/1017998785_235:0:2635:1800_1920x0_80_0_0_5abc15eee172d53875c1869951f045d8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, венесуэла, великобритания, британия, уго чавес (политик), николас мадуро, мвф, оон, золото, золотовалютный резерв, латинская америка, санкции
Украина.ру, Новости, Венесуэла, Великобритания, Британия, Уго Чавес (политик), Николас Мадуро, МВФ, ООН, золото, золотовалютный резерв, Латинская Америка, санкции

Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото

04:13 09.07.2026 (обновлено: 04:15 09.07.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Безруких / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости . Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии. Об этом в ночь на 9 июля сообщает РИА Новости
"Я приняла решение направить письмо, в том числе королю Англии, чтобы было освобождено золото, удерживаемое в Банке Англии. Это золото принадлежит нашему народу, и оно должно быть использовано для устранения ужасных и трагических последствий этого двойного землетрясения", — заявила Родригес в эфире телеканала VTV.
Глава Венесуэлы также попросит Международный валютный фонд (МВФ) разблокировать финансы, которые планируется использовать для ликвидации последствий произошедших на территории республики разрушительных землетрясений.
В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013).
Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас, который планировалось использовать для борьбы с пандемией COVID-19 и закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития ООН.
Ранее сообщалось, что согласно последним официальным данным, число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиВенесуэлаВеликобританияБританияУго Чавес (политик)Николас МадуроМВФООНзолотозолотовалютный резервЛатинская Америкасанкции
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:07"ЕС живет в долг, занимая деньги у Ротшильдов и BlackRock" — политолог о финансовой дыре Европы
17:52Словения отказала Украине в €44 млн: список стран, развернувшихся от помощи Киеву, растёт
17:48Камкин: Стратегическое поражение и уничтожение России – глобальная задача НАТО
17:46Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё
17:44Фермеры Европы переплатили €250 млн за удобрения из-за отказа от России
17:35Буданов* призвал задуматься, подробности убийства Березовской. Итоги 9 июля
17:29"Герань" сбила Ми-8 ВСУ в Полтавской области
17:21Воевать, но каждый за себя: к итогам саммита НАТО
17:19Почти половина поляков считает помощь Украине чрезмерной
17:11Абсурд Трампа: почему Вашингтон платит миллиарды Киеву, забыв о собственных законах — Лукьянов
17:10"Ликвидировали для защиты страны": адвокат объяснил убийство Березовской в суде
17:04"Украина была натовской лабораторией": Камкин о статусе страны-наемника и саммите в Анкаре
17:0215% украинских школьников не набрали даже минимальных баллов на НМТ — аналоге ЕГЭ
16:53Производитель дронов Fire Point объяснил, почему Украине нельзя заключать перемирие
16:26"Мы готовим адекватный ответ": эксперт про гибель детей и борьбе с "мидлстрайками" ВСУ
16:16Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и комплексов Patriot
16:12НАТО дала истребителям в Прибалтике право сбивать воздушные цели
16:00"Давайте это будет за ваш счёт…": режиссёр Гурин из Харькова и его "Россия молодая"
15:50"Я понимал, что мы к готовы летней кампании": Кимаковский о подготовке штурмовиков и оптимизме
15:45Сорвана беспрецедентная серия терактов в РФ. Колпашников о работе ФСБ и убийствах ради "мира"
Лента новостейМолния