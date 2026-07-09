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Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото

Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото - 09.07.2026 Украина.ру

Венесуэла после землетрясения потребует от Британии вернуть заблокированное золото

Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что обратится к властям Великобритании с требованием вернуть венесуэльское золото, заблокированное в Банке Англии. Об этом в ночь на 9 июля сообщает РИА Новости

2026-07-09T04:13

2026-07-09T04:13

2026-07-09T04:15

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"Я приняла решение направить письмо, в том числе королю Англии, чтобы было освобождено золото, удерживаемое в Банке Англии. Это золото принадлежит нашему народу, и оно должно быть использовано для устранения ужасных и трагических последствий этого двойного землетрясения", — заявила Родригес в эфире телеканала VTV.Глава Венесуэлы также попросит Международный валютный фонд (МВФ) разблокировать финансы, которые планируется использовать для ликвидации последствий произошедших на территории республики разрушительных землетрясений.В хранилищах Банка Англии заблокирована в связи с санкциями 31 тонна золота из запасов Венесуэлы, его биржевая стоимость составляет несколько миллиардов долларов США. Решение разместить там часть золотого запаса страны было принято бывшим президентом Венесуэлы Уго Чавесом (1998-2013).Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно призывал Великобританию вернуть стране золотой запас, который планировалось использовать для борьбы с пандемией COVID-19 и закупки продуктов питания и лекарств через Программу развития ООН.Ранее сообщалось, что согласно последним официальным данным, число жертв землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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