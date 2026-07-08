https://ukraina.ru/20260708/tsena-kompromissa--1081214474.html

Цена компромисса. О, Спорт - ты жизнь

Цена компромисса. О, Спорт - ты жизнь - 08.07.2026 Украина.ру

Цена компромисса. О, Спорт - ты жизнь

Главная тема недели – возвращение России в большой спорт. 7 июля Международный олимпийский комитет временно восстановил в правах Олимпийский комитет России и рекомендовал международным спортивным федерациям снять ограничения с российских спортсменов

2026-07-08T16:19

2026-07-08T16:19

2026-07-08T16:57

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Тут сразу надо отметить несколько важных моментов.Во-первых, решение временное, но это формальность – для того, чтобы оно стало постоянным нужно привести национальное антидопинговое законодательство в соответствие с международной практикой, а это уже сделано – соответствующий закон подписан президентом. Остаются только некоторые организационные шаги, связанные с работой РУСАДА.Узелок на память – столкнувшись с давлением Россия всё же может идти на уступки. Хотя тема, в общем-то, периферийная, но – тем не менее…Во-вторых, решение МОК не гарантирует права на флаг и гимн – это другое решение, приниматься будет отдельно и не носит обязательного характера – конечное решение за принимающей стороной каждого конкретного соревнования. Украина уже раздаёт рекомендации: "делать шаги навстречу государству-агрессору – это не олимпийские ценности" (Жан Беленюк – афроукраинец, олимпиец и просто депутат Верховной Рады).В-третьих, решение МОК носит рекомендательный характер – основные решения принимают отдельные спортивные федерации (биатлонисты и легкоатлеты уже послали комитет в увлекательное путешествие по олимпийским местам).В-четвёртых, и это самое главное, как говорится в официальном релизе: "решение было принято (…) при условии, что ОКР больше не включает в свои члены какие-либо региональные спортивные организации на территориях, подпадающих под юрисдикцию НОК Украины. Кроме того, ОКР подтверждает, что не ведёт и не будет вести никакой деятельности на этих территориях".С формальной точки зрения иначе и быть не могло – ведь решение МОК 2023 года, что бы у нас ни говорили, имело характер не политический, а дисциплинарный. Дело было не в "российской агрессии", о чём говорили украинцы, а о принятии в состав ОКР олимпийских комитетов новых регионов. Таким образом возникала ситуация двойного подчинения этих комитетов – их своей частью считают и украинцы… Так что требование МОК преследовало целью нормализовать свою собственную внутреннюю ситуацию, а инструменты были использованы только те, которые имелись в его распоряжении.ОКР конечно, поспешил со своим решением. Видимо там не были готовы к столь резкой реакции МОК и её последствиям для российского спорта, да и на апелляцию рассчитывали. В результате получилось так, как получилось и пришлось идти на уступки.Комментарий автора популярного (80 тыс. подписчиков, для личного канала это очень много) телеграм-канала "Империя очень зла":"Решение Олимпийского комитета России, конечно, куколдское и выпадает из духа имперских амбиций, про которые мы тут рассказываем друг другу 4 года. Ещё и 280.2* там можно найти.Но тут приходит принятие реальности – просто та же ситуация, что была с РЖД или Почтой России на территории Крыма в период 2014-2022. Ихтамнет.Если спортсмены смогут вернуться на мировые первенства, будь даже юридически спортсменами не из ЛНР или Херсонской области, а краснодарскими или хоть камчатскими, то какая разница? Ну буквально.В нынешний реалиях, когда мы не живём в многополярном мире, где президент нашей страны не может позвонить в ФИФА и заставить их отменить красную карточку, всё же стоит поумерить пыл и принять это как данное. Главное – для людей сделали лучше. "Позор страны". Господи, в 2026 году... Серьёзно? Только это? В окно посмотрите хоть.Можно, конечно, дальше надувать щёки. Но можно просто видеть реальность и думать о людях (можно было не пускать в Крым поезда, раз нельзя под брендом РЖД). И не устраивать цирки с Играми дружбы и прочими подобными бесполезными первенствами. А также не вдалбливать в головы людям, что Олимпиада – это игры трансвеститов**. Для 95% спорт – это "наши и не наши" раз в 2 года. А для спортсменов – это их жизнь".Отмечу, что автор этого канала – последовательный и злой критик российской власти с патриотической позиции. Однако она любит спорт и здравый смысл, так что к уступке этой относится с пониманием.Так же надо отметить, что на фоне волны запретов (в основном – намерений что-то запретить, на практике запретили не так уж и много, хотя история с "телеграмом" ударила по доверию к российской власти очень болезненно) разблокировка ситуации вокруг большого спорта – действительно хороший сигнал.Но тут, на самом деле, другая проблема – мы раньше считали, что позиция "Сбера" и РЖД, организаций, всё же, государственных, в отношении Крыма плохая, поскольку давала основания считать, что Россия не вполне уверена в том, что Крым – наш. Оказывается, есть ситуации худшие – когда государственная организация, уже признавшая новые территории, отзывает своё признание. Причём происходит это на фоне обсуждения параметров мирных соглашений и заявлений главы Офиса президента Кирилла Буданова*** о том, что компромиссы по вопросам территории невозможны.По поводу последнего – выглядит это как повторение, что Киев готов к перемирию только по актуальной ЛБС, но я уверен, что украинская власть (что характерно – абсолютно любая украинская власть, включая "пророссийскую") никогда не признает российского суверенитета над Крымом. Не говоря уже о других территориях…И да – Киев в принципе не заметил каких-либо уступок. НОК Украины считает, что уступка России – только декларация, а вообще спортивные санкции против России должны быть продолжены, потому что она "продолжает полномасштабную вооружённую агрессию против Украины, грубо нарушая международное право и фундаментальные принципы мира и безопасности". Обратите внимание – тут не о спорте речь идёт, тут НОК ведёт свою собственную войну с Россией. И почему-то кажется, что даже в случае возвращения границы 1991 года НОК будет последовательно выступать против России. До тех пор, пока его самого не выставят из МОК, а может и после этого. ОКР же войну с Украиной не ведёт – спорт вне политики.* УК РФ Статья 280.2. "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Наказание: лишение свободы на срок от шести до десяти лет.** Движение ЛГБТ запрещено в России.*** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20250321/1061941503.html

https://ukraina.ru/20260219/politizatsiya-sporta-pod-ugrozoy-smerti-chto-govoryat-o-vystuplenii-ukraintsev-na-olimpiade--1075820390.html

https://ukraina.ru/20190212/1022662161.html

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мнения, россия, украина, крым, жан беленюк, мок, верховная рада, спорт, олимпийские игры, олимпиада, олимпиец