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Решение МОК – большой международный успех России, который не станет последним

Решение МОК – большой международный успех России, который не станет последним - 08.07.2026 Украина.ру

Решение МОК – большой международный успех России, который не станет последним

Почти шесть лет понадобилось Международному олимпийскому комитету, чтобы осознать – спорт вне политики. Таким образом Олимпийский комитет России был... Украина.ру, 08.07.2026

2026-07-08T16:29

2026-07-08T16:29

2026-07-08T16:30

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дискриминация

международная политика

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Почти шесть лет понадобилось Международному олимпийскому комитету, чтобы осознать – спорт вне политики. Таким образом Олимпийский комитет России был восстановлен в правах, а рекомендации международным федерациям по российским спортсменам больше не применяются.Хотя МОК отметил, что решение является временным, сегодня Международная федерация футбола сообщила, что поднимет вопрос снятия санкций с российских сборных.Ранее в МОК заявили о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях "не может быть ограничено из-за действий их правительств", сняв все санкции в отношении представителей Белоруссии, введенные после начала СВО.С чем же связан решительный отказ от той стратегии, которой придерживались столько лет, и является ли всё это позитивным сигналом корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой объяснил политолог, международный эксперт Владимир Карасёв.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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видео, россия, фифа, украина.ру, мок, спорт, антироссийские санкции, футбол, дискриминация, международная политика, видео