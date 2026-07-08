Решение МОК – большой международный успех России, который не станет последним
16:29 08.07.2026 (обновлено: 16:30 08.07.2026)
Почти шесть лет понадобилось Международному олимпийскому комитету, чтобы осознать – спорт вне политики. Таким образом Олимпийский комитет России был восстановлен в правах, а рекомендации международным федерациям по российским спортсменам больше не применяются.
Хотя МОК отметил, что решение является временным, сегодня Международная федерация футбола сообщила, что поднимет вопрос снятия санкций с российских сборных.
Ранее в МОК заявили о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях "не может быть ограничено из-за действий их правительств", сняв все санкции в отношении представителей Белоруссии, введенные после начала СВО.
С чем же связан решительный отказ от той стратегии, которой придерживались столько лет, и является ли всё это позитивным сигналом корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой объяснил политолог, международный эксперт Владимир Карасёв.
Хотя МОК отметил, что решение является временным, сегодня Международная федерация футбола сообщила, что поднимет вопрос снятия санкций с российских сборных.
Ранее в МОК заявили о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях "не может быть ограничено из-за действий их правительств", сняв все санкции в отношении представителей Белоруссии, введенные после начала СВО.
С чем же связан решительный отказ от той стратегии, которой придерживались столько лет, и является ли всё это позитивным сигналом корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой объяснил политолог, международный эксперт Владимир Карасёв.
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