Решение МОК – большой международный успех России, который не станет последним - 08.07.2026 Украина.ру
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Решение МОК – большой международный успех России, который не станет последним
Решение МОК – большой международный успех России, который не станет последним - 08.07.2026 Украина.ру
Решение МОК – большой международный успех России, который не станет последним
Почти шесть лет понадобилось Международному олимпийскому комитету, чтобы осознать – спорт вне политики. Таким образом Олимпийский комитет России был... Украина.ру, 08.07.2026
2026-07-08T16:29
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видео
россия
фифа
украина.ру
мок
спорт
антироссийские санкции
футбол
дискриминация
международная политика
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Почти шесть лет понадобилось Международному олимпийскому комитету, чтобы осознать – спорт вне политики. Таким образом Олимпийский комитет России был восстановлен в правах, а рекомендации международным федерациям по российским спортсменам больше не применяются.Хотя МОК отметил, что решение является временным, сегодня Международная федерация футбола сообщила, что поднимет вопрос снятия санкций с российских сборных.Ранее в МОК заявили о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях "не может быть ограничено из-за действий их правительств", сняв все санкции в отношении представителей Белоруссии, введенные после начала СВО.С чем же связан решительный отказ от той стратегии, которой придерживались столько лет, и является ли всё это позитивным сигналом корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой объяснил политолог, международный эксперт Владимир Карасёв.
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видео, россия, фифа, украина.ру, мок, спорт, антироссийские санкции, футбол, дискриминация, международная политика, видео
Видео, Россия, ФИФА, Украина.ру, МОК, спорт, антироссийские санкции, футбол, дискриминация, Международная политика

Решение МОК – большой международный успех России, который не станет последним

16:29 08.07.2026 (обновлено: 16:30 08.07.2026)
 
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Почти шесть лет понадобилось Международному олимпийскому комитету, чтобы осознать – спорт вне политики. Таким образом Олимпийский комитет России был восстановлен в правах, а рекомендации международным федерациям по российским спортсменам больше не применяются.

Хотя МОК отметил, что решение является временным, сегодня Международная федерация футбола сообщила, что поднимет вопрос снятия санкций с российских сборных.

Ранее в МОК заявили о том, что участие спортсменов в международных соревнованиях "не может быть ограничено из-за действий их правительств", сняв все санкции в отношении представителей Белоруссии, введенные после начала СВО.

С чем же связан решительный отказ от той стратегии, которой придерживались столько лет, и является ли всё это позитивным сигналом корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой объяснил политолог, международный эксперт Владимир Карасёв.
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