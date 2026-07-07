https://ukraina.ru/20260707/nato-vkhodit-v-krizis-1081174112.html

НАТО входит в кризис

НАТО входит в кризис - 08.07.2026 Украина.ру

НАТО входит в кризис

В Анкаре стартовал саммит НАТО. К этой встрече Альянс подошел разобщенным, как никогда. Зеленского не пригласили выступить, Рютте вообще сомневается в перспективах организации, Трамп давит на членов Альянса, чтобы повысить расходы на оборонку.

2026-07-07T22:12

2026-07-07T22:12

2026-07-08T11:39

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На фоне участившихся обстрелов украинских военных объектов и очевидного дефицита ракет ПВО, Зеленский требует от европейских стран заменить американские дефицитные Пэтриоты собственными ракетами, а значит расширить и увеличить производство. Трампу такая конкуренция явно не понравится. Какие еще разногласия стран-участниц Альянса подсветит саммит в Турции - анализировали эксперты в своих соцсетях.Публицист Дмитрий СаймсСегодня в Анкаре открывается саммит государств-членов НАТО. Все 32 страны будут представлены на высшем – или, по крайней мере, на очень высоком – уровне. И ожидается участие президента США Дональда Трампа. Ещё совсем недавно американский президент нещадно разоблачал страны НАТО за отказ помочь Соединённым Штатам в войне против Ирана. Он задавал риторический вопрос: зачем США нужен союз, который требует американской поддержки, когда интересы США по-настоящему не вовлечены (как в случае Украины) – и отказывается помочь, когда Соединённые Штаты борются за свою безопасность и заодно за безопасность всего Запада, которому точно не нужен Иран с ядерным оружием?Но вот и нескольких месяцев не прошло с разлада по поводу войны с Ираном – и Трамп прибывает на саммит НАТО, где будут говорить об увеличении военных расходов до 5% ВВП, причём никак не скрывается, что это делается в первую очередь против России, а затем Китая. Также Трампа будут максимально обхаживать по поводу увеличения помощи Украине и особенно предоставления ей новых противоракетных систем Patriot, которые киевский кровавый комик требует для противодействия российским баллистическим ракетам.С Владимиром Зеленским Трамп предполагает встретиться уже сегодня. А потом поделиться с президентом Путиным результатами своего разговора. Ну а дальше на полях саммита будут обсуждаться односторонние сделки, в частности предоставление Турции американских истребителей F-35 – в обмен на желаемое Вашингтоном отдаление Анкары от Москвы.И вот сейчас Трамп прибывает на саммит НАТО, чтобы помогать организации бороться с Россией. А его государственным секретарём и одновременно советником по национальной безопасности является Марко Рубио, который рассматривается как возможный кандидат на смену Трампа на посту президента. Он демонстрирует свою лояльность Трампу, но фундаментально не поменял своих взглядов. Вот и получается, как говорил незабвенный Виктор Степанович Черномырдин, "никогда такого не было – и вот опять".Политолог Георгий БовтВ Анкаре Зеленский наверняка будет делать акцент не на сложной для Киева ситуации на фронте, а на успешных ударах по объектам российской инфраструктуры, которые вызвали серьезный топливный кризис в стране. В этой связи не очень понятно, почему он при этом заявил после разговора с Трампом о "реальной перспективе положить конец этой войне". Возможно, Трамп все же высказал какие-то конкретные мысли, кроме желания просто помочь с урегулированием. Если это так, то они наверняка укладываются в его уже отработанную схему урегулирования конфликтов в секторе Газа и с Ираном, когда сначала устанавливается короткое перемирие на минимальных условиях, а потом начинаются более содержательные переговоры. Однако ранее Москва всегда ставила предусловием прекращения огня вполне конкретные вещи вроде вывода ВСУ из Донбасса. Нет признаков отказа от этих позиций, хотя в заявлении Ушакова отсылка к учету российских интересов сделана в самой общей форме, без конкретизации. Также там нет упоминания и "формулы Анкориджа".После саммита на Аляске позиция Вашингтона стала заметно более отстраненной. К тому же американская дипломатия почти целиком поглощена иранской войной. Да и Путин в разговоре сам увязал два трека, выразив надежду, что урегулирование с Ираном "позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные решения" и по Украине. США при этом продолжают придерживаться двойственной позиции. С одной стороны, они готовы уступить в помощи Украине лидерство Европе. С другой, продолжают разведывательную поддержку украинским ракетно-дроновым ударам по целям в России, помогая ВСУ прокладывать маршруты беспилотников в обход российской ПВО.Трамп в последние недели заметно публично потеплел к Зеленскому, называя его "мужественным" и признавая, что Украина "воюет весьма неплохо". То есть Вашингтон перестал давить на Киев, хотя пока не возобновил полностью давление на Москву. Это давление пытается реализовать Киев, резко увеличив в этом году число дальнобойных ударов. Если в январе — феврале российское Минобороны отчитывалось о менее чем 6 тысячах сбитых дронов в месяц, то в июне — уже о 17 832. В отношении Крыма предпринимается попытка его полной энергетической и логистической блокады. Именно это Ушаков и назвал "терроризмом против мирного населения". При этом нет признаков, что эта воздушная кампания подтолкнет Москву к переговорам. Скорее наоборот — позиция ужесточается, в том числе в отношении расширения "зон безопасности" в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях.На саммите НАТО тема Украины будет в числе приоритетных. В проект декларации уже заложена военная поддержка Украины на 70 млрд евро в 2026 году с возможной пролонгацией в 2027-м. Трампу предстоит личная встреча с Зеленским. Возможно, он даст публичный сигнал о возобновлении миссии Уиткоффа — Кушнера в Москве. Европейцы ждут от него согласия не блокировать финансовые обязательства союзников перед Киевом. Менее вероятно его публичное согласие на усиление санкционного и тем более военного давления на Москву, о чем его снова будут просить европейцы. Прорыва по урегулированию от саммита не ждет никто: его задача — управляемый транзит бремени поддержки Киева, но не мир.На этом фоне многие аналитики на Западе считают, что содержательные переговоры по Украине в ближайшем будущем вообще невозможны. В том числе потому, что Москва рассчитывает взять под контроль Донбасс до конца года. Путин, ориентируясь на ситуацию на поле боя, не считает возможным идти на уступки. В этом контексте сам по себе разговор с Трампом 4 июля был не более чем формой поддержки личного контакта, пока продолжается летняя кампания в ДонбассеУкраинский общественный деятель Дмитрий СпивакСаммит НАТО в Анкаре обнажил глубокий раскол в Альянсе, и это идеальный сценарий для Кремля. Как пишет The Telegraph, единство блока трещит по швам сразу по трем фронтам: Трамп форсированно сокращает американское присутствие, Европа раздирается противоречиями в вопросах помощи Украине, а спецслужбы Польши и стран Балтии бьют тревогу из-за риска прямых провокаций.Политолог Алексей ЧеснаковПриближающийся саммит НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре, актуализирует в повестке широкий спектр вопросов и интриг, окончательные ответы на которые, вероятно, мероприятия в Турции не обеспечат, однако зададут вектор на будущий год. Вот на что стоит обратить особое внимание:Кризис отношений Вашингтона и Брюсселя. Развод – трудный процесс, который часто сопровождается разделом имущества и взаимными обидами. Раскол по линии США–ЕС – не исключение. Вывод американских войск из европейских стран, вопросы поставок американского вооружения, общие оценки относительно ключевых угроз безопасности – только часть сложных тем в этом треке.Трамп с высокой вероятностью взял паузу в американской экспансии, чтобы перевести дух после сделки с Ираном и спокойно провести Чемпионат мира по футболу. Куба и остальные спят спокойно, пока президент США лично решает вопросы по отмене красной карточки форварду сборной США. Но после 19 июля ситуация может измениться, и Вашингтон снова продемонстрирует, что Европа – не в фокусе внимания.Нелюбимый ребенок. Продолжая бракоразводную аналогию, следует отметить сложность вопросов по поддержке Украины. Европа по-прежнему не хочет оставаться единоличным опекуном (спонсором) Киева, поэтому не оставляет надежд на получение хоть каких-то алиментов от США в виде поставок ракет для систем Patriot и дипломатической поддержки со стороны Трампа.Анонсирована встреча президентов США и Украины. Также ожидается разговор Трампа и Путина по ее итогам. В паблике не так много информации о содержании повестки, однако по косвенным признакам можно сделать вывод, что и Россия, и Украина стремятся продемонстрировать владение инициативой как на земле, так и в вопросах дальнобойных ударов. Вашингтон, вероятно, не против нового витка эскалации, полагая, что это ускорит истощение сторон и приблизит окно возможностей для переговоров.Вопросы целеполагания. Зарубежные источники и фабрики мысли пестрят заголовками о глубочайшем кризисе НАТО. Бывший генсек Альянса Столтенберг и вовсе выступает с упадническими комментариями: никто не может дать гарантии, что НАТО будет существовать всегда, странам — членам альянса следует принять меры, чтобы снизить риск худшего сценария. Алармистская риторика понятна. С ее помощью производятся попытки встряхнуть организацию. Страны НАТО очень неохотно наращивают оборонные расходы, не работают даже страшные истории о будущем столкновении с Москвой.Ключевая проблема НАТО на текущем этапе заключается в отсутствии понимания того, а зачем Альянс нужен вообще. Не в том смысле, что угрозы нет. Многие лидеры западных стран вполне искренне верят в то, что "враг у ворот". Отсутствует уверенность в том, что принципы коллективной безопасности сработают. Вашингтон разочаровался реакцией Европы во время войны с Ираном. У США теперь есть основания торпедировать пятую статью в случае реальной дестабилизации в Европе. Страны ЕС, в свою очередь, не понимают, а зачем им повышать расходы на оборону до 5% ВВП, как того требуют США, если принципы коллективной безопасности могут не сработать. Вопросов пока больше, чем ответов.О том, какие еще ожидания есть относительно саммита НАТО в Анкаре - в статье Евгении Кондаковой "НАТО хочет максимально скучный саммит: какие конфликты могут произойти на встрече Альянса, помимо Украины"

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