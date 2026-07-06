https://ukraina.ru/20260706/vzryv-v-rayu-kto-stoit-za-pokusheniem-na-ermolaeva-1081068971.html

Взрыв в "Раю". Кто стоит за покушением на Ермолаева

Взрыв в "Раю". Кто стоит за покушением на Ермолаева - 06.07.2026 Украина.ру

Взрыв в "Раю". Кто стоит за покушением на Ермолаева

Знаете, когда-то был такой американский сериал "Гром в раю". И вся эта история со взрывом в Монако, которую местные правоохранительные органы квалифицировали как покушение на убийство, почему-то очень звучит в унисон с этим названием.

2026-07-06T06:40

2026-07-06T06:40

2026-07-06T06:40

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Лазурный берег, Монте-Карло, роскошь, благополучие, ощущение абсолютной безопасности. И вдруг — взрыв. Женщина с тяжелейшими травмами, ребёнок среди пострадавших, тяжело ранен украинский бизнесмен. Немецкие правоохранители по запросам коллег из княжества уже проводят обыски у подозреваемой. Она родом из Луганска. И, конечно же, украинские правоохранители желают присоединиться к расследованию. Еще немного, и появится "российский след". А как на самом деле? Давайте разбираться. Потому что, ниточки этой истории в действительности тянутся к самой верхушке киевского режима. А еще определённую роль в произошедшем сыграл нынешний посол Украины во Франции и Монако Вадим Омельченко.Итак, несколько дней назад в одном из районов Монако, пусть и не самом престижном по местным меркам, хотя бедных районов в княжестве, будем честны, практически не существует, происходит взрыв. Очень быстро становится известно, что пострадали выходцы с Украины. Причём речь идёт уже не о гражданах Украины, а о людях, давно проживающих за её пределами. В центре этой истории оказывается Вадим Ермолаев — днепропетровский бизнесмен, один из владельцев крупнейшей девелоперской группы Алеф Estate, которая реализовала огромное количество строительных проектов в Днепропетровске и Днепропетровской области. Кроме того, он собственник компании Алеф Vinal, одного из крупнейших импортёров и дистрибьюторов зарубежных вин на Украине, а так же производителя собственной алкогольной продукции под рядом брендов. До 2014 года значительная часть этого бизнеса была сосредоточена в Крыму. Помимо этого, у Ермолаева был целый ряд других активов в самых разных сферах. С 2023 года Ермолаев находится под украинскими санкциями. И именно с этого года его фамилия вновь начинает регулярно появляться в информационном пространстве.Практически сразу после покушения появилось множество версий произошедшего. Одни связывают случившееся с мошенническими колл-центрами и финансовыми потоками, другие с коммерческими конфликтами. Сейчас активно обсуждается заявление бывшего сотрудника французской разведки, а ныне журналиста и политического консультанта Клода Моника, который допустил, что за покушением могут стоять украинские спецслужбы. По его версии, Ермолаев якобы готовил выступление в Европейском парламенте, посвящённое коррупции на Украине, и именно поэтому мог стать целью нападения. Версия громкая, эффектная и вполне ожидаемо получила широкое распространение. Но давайте попробуем разобраться, что с наибольшей вероятностью произошло на самом деле.Начать стоит с украинских санкций против Ермолаева. Формально они были введены из-за того, что после 2014 года часть его бизнеса была перерегистрирована в Крыму. Это действительно имело место. В Крыму у него оставались серьёзные производственные мощности и коммерческие активы. Однако подобных примеров после 2014 года было немало. Через аналогичную процедуру прошли многие предприниматели, и сама по себе эта история вряд ли могла стать единственной причиной столь жёсткого внимания со стороны украинских властей. Проблемы у Ермолаева начались тогда, когда его бизнесом заинтересовались Владимир Зеленский и его, скажем так, бизнес-партнёры, "теневые кошельки". Речь идёт о двух очень известных в украинских бизнесовых и криминальных кругах персонажах — Борисе Кауфмане и Александре Грановском, который с 2017 года фигурирует также как Александр Барухович.Кауфман и Грановский — фигуры более чем известные. Они собственники компании "Тедис", фактически монополиста украинского табачного рынка, собственники алкогольного бизнеса, самых разных коммерческих и полукриминальных проектов, в том числе они хозяева Одесского аэропорта, который они в сове время просто украли у города. Их называют крупными лоббистами, людьми, связанными с контрабандой и криминальной средой. И одновременно спонсорами Зеленского. Именно их, наряду с тем же Миндичем, Буткевичем, Криппой и ещё рядом хорошо известных в узких кругах персонажей, в украинской политике и бизнесе многие называют так называемыми "кошельками" Зеленского.Именно они, как рассказывают люди информированные, начиная с 2023 года в интересах Зеленского занялись отжимом группы компаний Алеф, принадлежащей Ермолаеву. Сам Ермолаев к тому моменту уже давно не являлся гражданином Украины, имел кипрское гражданство. При этом действительно существует ещё одна сторона этой истории. Ермолаев был связан с крупнейшей сетью мошеннических колл-центров на Украине. Это огромный бизнес, который многие годы существовал в Днепропетровске и, находится одновременно под покровительством представителей местных элит, украинских спецслужб и влиятельных людей региона, таких например как раввин Днепропетровска и области Шмуэль Каменецкий. И речь здесь не об иудаизме и вообще не о религии, а о конкретных людях и их влиянии. Именно Каменецкого многие называют человеком, который на протяжении многих лет был близок к самым разным представителям днепропетровской элиты Коломойскому*, Корбану, Зеленскому, Ермолаеву и другим.Ну, и вот. Год назад сын Ермолаева Артур был задержан европейскими правоохранительными органами. Произошло это на Кипре и экстрадирован в Таллинё. Дело касалось расследования деятельности мошеннических колл-центров, работавших против граждан стран Европейского союза. Весной, в апреле, Артур Ермолаев неожиданно вышел из эстонской тюрьмы после снижения размера залога. Как рассказывают знающие люди, произошло это вовсе не случайно. По их словам, к этому моменту Вадим Ермолаев окончательно передал контроль над тем криминальным бизнесом людям Зеленского.А после встал вопрос о том что окончательно отобрать оставшееся у него. Санкции стали предпосылкой для попыток забрать его активы через АРМА, то есть фактически национализировать акции, передать их под внешнее управление и поставить человека, который управлял бы этим бизнесом уже в интересах Зеленского и его окружения. Но сделать это пока что у рейдеров не получилось. Юридическая команда Ермолаева достаточно эффективно отбивала все эти попытки. Весной была очередная попытка забрать активы в АРМА, однако и она успехом не закончилась.Есть ещё одна интересная деталь. В Монако Ермолаев живёт относительно недавно. До этого многие годы он проживал в Испании, где у него была недвижимость, вилла и всё для комфортной жизни. Но затем, как рассказывают, начали поступать вполне конкретные сигналы о возможном вручении подозрения и перспективах экстрадиции из Испании. После этого Ермолаев перебрался именно в Монако.Почему именно туда? А вот здесь история становится особенно интересной. Нынешний посол Украины во Франции и Монако Вадим Омельченко человек, которого Ермолаев хорошо знал ещё задолго до его дипломатической карьеры. В своё время Ермолаев финансировал ряд проектов Омельченко, когда тот занимался консалтингом и журналистикой. Именно Омельченко был создателем известного украинского издания "Левый берег", главным редактором которого стала Соня Кошкина. И консалтинговой компании "Институт Горшенина". До этого Омельченко долгие годы возглавлял службу безопасности Виктора Пинчука, был тесно связан с украинскими силовыми структурами и обладал весьма серьёзными связями. Как рассказывают, именно Омельченко убедил Ермолаева переехать в Монако, заверив, что там удастся обеспечить необходимый уровень безопасности настолько, насколько это вообще возможно. Ну, и насколько успешно это получилось, мы сегодня видим сами.Что касается версии, которая сейчас активно обсуждается, будто Ермолаев готовил выступление в Европейском парламенте о коррупции на Украине, то, скорее всего, подобные планы действительно существовали. Но возникает другой вопрос. Насколько опасным это было для нынешнего киевского режима? После истории с делом Миндича, многочисленных публикаций о Ермаке, коттеджном посёлке "Династия", схемах вокруг "Энергоатома" и других громких расследований трудно представить, что Ермолаев мог сообщить европейцам нечто принципиально новое, чего они до этого не знали. По моей информации, все эти планы с выступлениями и публичной активностью готовились с одной вполне понятной целью, создать основания для получения политического убежища (не в ЕС). И весь этот процесс, как раз, курировал Вадим Омельченко. Но, знаете, складывается впечатление, что Вадим Омельченко своего бывшего партнёра попросту сдал украинским спецслужбам. Под предлогом спасения от возможной экстрадиции из Испании он, вероятно, и организовал всю эту комбинацию.А теперь о том самом Клоде Монике, бывшем сотруднике французской разведки, который рассказал об этом самом выступлении в европарламенте и заявил об причастности украинских спецслужб. Это уже пожилой человек, давно выступающий, что называется, в формате "чего изволите". Кстати, в своё время вокруг него были расследования о получении денег от азербайджанских и марокканских структур, мол он публиковал нужные им аналитические материалы и доклады, а попросту "заказуху". И, по-видимому, именно Моника и привлекли для того, чтобы информационно сопровождать эту историю Ермолаева, придать ей необходимый политический контекст. А уже после взрыва он начал активно продвигать версию, что речь идёт не просто о покушении, а о политическом преследовании человека, который якобы собирался разоблачать коррупцию украинской власти. Однако политические взгляды Ермолаева совершенно не при чем. Да и не было их у него.И тут важно понять вот еще что. Если бы Ермолаева действительно хотели ликвидировать, его бы ликвидировали. Судя по характеру взрыва (направленный), по тому, что из трёх человек серьёзно пострадал фактически только один, при всей трагичности случившегося, это больше похоже на направленную акцию устрашения. Да, последствия тяжёлые, человек лишился ноги, сам Ермолаев с ожогами, пострадал ребенок. Но всё это больше напоминает очень жёсткий сигнал, очень жёсткий привет. И повторюсь, я считаю, что бывший клиент Ермолаева, человек, которого Ермолаев долгие годы финансировал Вадим Омельченко, фактически под видом помощи, своего бывшего благодетеля и подставил.Потому что речь, как и прежде, идёт совсем не о борьбе с коррупцией и не о политических разоблачениях. Речь идёт о продолжающемся переделе его бизнеса. И да, ещё один важный момент. В двадцать первом году общая оценка активов Ермолаева составляла более 220 миллионов долларов. Даже после потери значительной части бизнеса в Крыму у него всё равно оставалась огромная собственность. При этом по уголовному делу его сына Артура фигурируют суммы до 100 миллионов долларов. То есть деньги там совершенно конкретные, очень большие. Есть что отжимать, что называется. Колл-центры, уже отжали. Теперь очередь дошла до группы компаний Алеф.Поэтому не ищите здесь какой-то большой политической подоплёки. Кроме одной. Вся верхушка киевского режима, вся эта продажная, криминальная, коррумпированная клика стоит за происходящим. Лучше ли сам Ермолаев? Да нет. Он такой же, одним с ними миром мазан. Но это совершенно не отменяет логики происходящего. Перед нами классическая история большого криминального бизнеса, рейдерства и передела собственности. И действующие лица здесь вполне узнаваемые. Те же самые люди, которые уже много лет фигурируют в украинской политике, бизнесе и силовых раскладах. И на верху этой криминальной пирамиды, конечно же, Владимир Зеленский и его ближайшее окружение.И возникает следующий вопрос. А при чём здесь украинские спецслужбы? А при том, что именно они обеспечивали техническую часть всей этой операции. Если бы стояла задача ликвидировать Ермолаева, его бы ликвидировали. Возможности для этого у исполнителей, судя по всему, были. Здесь же задача, была совсем другой. Передать очень понятный сигнал. Очень жёсткое предупреждение. Он остался жив. Теперь ему предстоит ещё десять раз подумать, продолжать ли сопротивляться или всё-таки расстаться с компанией. Поэтому теперь остаётся только внимательно наблюдать, что будет происходить с группой компаний Aлеф. Формально её уже начали перерегистрировать ещё в двадцать четвёртом году. Но главный вопрос впереди. Кто станет конечным бенефициаром этих активов? Вот это будет действительно интересно посмотреть. Как быстро там проявятся наглый криворожские уши.*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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