ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении - 06.07.2026 Украина.ру
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ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении
ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении - 06.07.2026 Украина.ру
ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении
На Волчанском направлении подразделения группировки "Север" продолжают расширять зону безопасности в северо-восточной части Харьковской области. Об этом вечером 5 июля пишет военный обозреватель Юрий Котенок
2026-07-06T00:17
2026-07-06T00:17
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🟥 По данным военных источников, российские штурмовые группы выбили противника из района Малого Белого Колодезя и Пролетарского, а также вышли к Белому Колодезю и Юрченково.🟥 Наступление развивается на широком фронте — от Волоховки до Верхней Писаревки. Первый оборонительный рубеж ВСУ в районе Пролетарского и Украинского прорван, противник пытается удержаться по левому берегу реки Польная и не допустить продвижения ВС РФ к Бугаевке, Заречному и во фланг следующему рубежу обороны.🟥 На левом фланге российские подразделения продавливают оборону ВСУ в посадках вдоль балки Караичный Яр и реки Плотва, а в районе Бударок ведут бои в лесной зоне в направлении Николаевки. В целом обстановка на участке продолжает ухудшаться для противника.Ранее сообщалось, что киевский режим отверг предложение России о гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Россия, ВС РФ, наступление ВС РФ, война на Украине, СВО, сводка СВО, новости СВО, Спецоперация, Харьковская область, Волчанск, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина

ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении

00:17 06.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Волчанском направлении подразделения группировки "Север" продолжают расширять зону безопасности в северо-восточной части Харьковской области. Об этом вечером 5 июля пишет военный обозреватель Юрий Котенок
🟥 По данным военных источников, российские штурмовые группы выбили противника из района Малого Белого Колодезя и Пролетарского, а также вышли к Белому Колодезю и Юрченково.
🟥 Наступление развивается на широком фронте — от Волоховки до Верхней Писаревки. Первый оборонительный рубеж ВСУ в районе Пролетарского и Украинского прорван, противник пытается удержаться по левому берегу реки Польная и не допустить продвижения ВС РФ к Бугаевке, Заречному и во фланг следующему рубежу обороны.
🟥 На левом фланге российские подразделения продавливают оборону ВСУ в посадках вдоль балки Караичный Яр и реки Плотва, а в районе Бударок ведут бои в лесной зоне в направлении Николаевки. В целом обстановка на участке продолжает ухудшаться для противника.
Ранее сообщалось, что киевский режим отверг предложение России о гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке.
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