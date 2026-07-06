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ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении

ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении - 06.07.2026 Украина.ру

ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении

На Волчанском направлении подразделения группировки "Север" продолжают расширять зону безопасности в северо-восточной части Харьковской области. Об этом вечером 5 июля пишет военный обозреватель Юрий Котенок

2026-07-06T00:17

2026-07-06T00:17

2026-07-06T00:17

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🟥 По данным военных источников, российские штурмовые группы выбили противника из района Малого Белого Колодезя и Пролетарского, а также вышли к Белому Колодезю и Юрченково.🟥 Наступление развивается на широком фронте — от Волоховки до Верхней Писаревки. Первый оборонительный рубеж ВСУ в районе Пролетарского и Украинского прорван, противник пытается удержаться по левому берегу реки Польная и не допустить продвижения ВС РФ к Бугаевке, Заречному и во фланг следующему рубежу обороны.🟥 На левом фланге российские подразделения продавливают оборону ВСУ в посадках вдоль балки Караичный Яр и реки Плотва, а в районе Бударок ведут бои в лесной зоне в направлении Николаевки. В целом обстановка на участке продолжает ухудшаться для противника.Ранее сообщалось, что киевский режим отверг предложение России о гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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