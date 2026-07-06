https://ukraina.ru/20260706/vs-rf-prodavlivayut-oboronu-vsu-na-volchanskom-napravlenii-1081066004.html
ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении
ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении - 06.07.2026 Украина.ру
ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении
На Волчанском направлении подразделения группировки "Север" продолжают расширять зону безопасности в северо-восточной части Харьковской области. Об этом вечером 5 июля пишет военный обозреватель Юрий Котенок
2026-07-06T00:17
2026-07-06T00:17
2026-07-06T00:17
украина.ру
россия
вс рф
наступление вс рф
война на украине
сво
сводка сво
новости сво
спецоперация
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079092551_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_c2c2f7a183ff0a26dd3ecf49fee5a867.jpg
🟥 По данным военных источников, российские штурмовые группы выбили противника из района Малого Белого Колодезя и Пролетарского, а также вышли к Белому Колодезю и Юрченково.🟥 Наступление развивается на широком фронте — от Волоховки до Верхней Писаревки. Первый оборонительный рубеж ВСУ в районе Пролетарского и Украинского прорван, противник пытается удержаться по левому берегу реки Польная и не допустить продвижения ВС РФ к Бугаевке, Заречному и во фланг следующему рубежу обороны.🟥 На левом фланге российские подразделения продавливают оборону ВСУ в посадках вдоль балки Караичный Яр и реки Плотва, а в районе Бударок ведут бои в лесной зоне в направлении Николаевки. В целом обстановка на участке продолжает ухудшаться для противника.Ранее сообщалось, что киевский режим отверг предложение России о гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
харьковская область
волчанск
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/12/1079092551_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_f46c73bb178179b1b75ca0cc306bf8ab.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, вс рф, наступление вс рф, война на украине, сво, сводка сво, новости сво, спецоперация, харьковская область, волчанск, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, ВС РФ, наступление ВС РФ, война на Украине, СВО, сводка СВО, новости СВО, Спецоперация, Харьковская область, Волчанск, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС РФ продавливают оборону ВСУ на Волчанском направлении
На Волчанском направлении подразделения группировки "Север" продолжают расширять зону безопасности в северо-восточной части Харьковской области. Об этом вечером 5 июля пишет военный обозреватель Юрий Котенок
🟥 По данным военных источников, российские штурмовые группы выбили противника из района Малого Белого Колодезя и Пролетарского, а также вышли к Белому Колодезю и Юрченково.
🟥 Наступление развивается на широком фронте — от Волоховки до Верхней Писаревки. Первый оборонительный рубеж ВСУ в районе Пролетарского и Украинского прорван, противник пытается удержаться по левому берегу реки Польная и не допустить продвижения ВС РФ к Бугаевке, Заречному и во фланг следующему рубежу обороны.
🟥 На левом фланге российские подразделения продавливают оборону ВСУ в посадках вдоль балки Караичный Яр и реки Плотва, а в районе Бударок ведут бои в лесной зоне в направлении Николаевки. В целом обстановка на участке продолжает ухудшаться для противника.
Ранее сообщалось, что киевский режим отверг предложение России о гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военнослужащих в Константиновке. Все об Украине из России - на сайте Украина.ру