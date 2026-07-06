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В ДНР представили первое официальное инвестиционное предложение

В ДНР представили первое официальное инвестиционное предложение - 06.07.2026 Украина.ру

В ДНР представили первое официальное инвестиционное предложение

В Донецкой Народной Республике (ДНР) запущен новый этап системной работы по привлечению инвесторов. Об этом 6 июля сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров

2026-07-06T11:31

2026-07-06T11:31

2026-07-06T11:31

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донецкая народная республика

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Первым официальным инвестиционным предложением стал проект реконструкции гостиницы "Прага" в центре Донецка. Документ подготовлен Корпорацией развития Донбасса совместно с Министерством спорта и туризма ДНР и представлен на инвестиционном портале республики, а также на стенде ДНР на Петербургском международном экономическом форуме.Гостиничный комплекс получил повреждения в ходе боевых действий. Проект предусматривает реконструкцию существующего здания площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров либо строительство новой гостиницы на его месте. Минимальный объём инвестиций — от 50 миллионов рублей. На площадке уже есть инженерные коммуникации, а инвестор сможет воспользоваться режимом свободной экономической зоны и налоговыми преференциями.""Прага" — лишь первый шаг. Впереди подготовка новых инвестиционных предложений", — отметил Макаров. Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко подчеркнул, что формат заранее проработанных проектов позволяет значительно сократить сроки запуска и повысить инвестиционную привлекательность региона.О восстановлении Донбасса – в материале Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня

донецкая народная республика

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новости, донецкая народная республика, донецк, донбасс, кирилл макаров