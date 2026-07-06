В ДНР представили первое официальное инвестиционное предложение - 06.07.2026 Украина.ру
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В ДНР представили первое официальное инвестиционное предложение
В ДНР представили первое официальное инвестиционное предложение - 06.07.2026 Украина.ру
В ДНР представили первое официальное инвестиционное предложение
В Донецкой Народной Республике (ДНР) запущен новый этап системной работы по привлечению инвесторов. Об этом 6 июля сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров
2026-07-06T11:31
2026-07-06T11:31
новости
донецкая народная республика
донецк
донбасс
кирилл макаров
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Первым официальным инвестиционным предложением стал проект реконструкции гостиницы "Прага" в центре Донецка. Документ подготовлен Корпорацией развития Донбасса совместно с Министерством спорта и туризма ДНР и представлен на инвестиционном портале республики, а также на стенде ДНР на Петербургском международном экономическом форуме.Гостиничный комплекс получил повреждения в ходе боевых действий. Проект предусматривает реконструкцию существующего здания площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров либо строительство новой гостиницы на его месте. Минимальный объём инвестиций — от 50 миллионов рублей. На площадке уже есть инженерные коммуникации, а инвестор сможет воспользоваться режимом свободной экономической зоны и налоговыми преференциями.""Прага" — лишь первый шаг. Впереди подготовка новых инвестиционных предложений", — отметил Макаров. Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко подчеркнул, что формат заранее проработанных проектов позволяет значительно сократить сроки запуска и повысить инвестиционную привлекательность региона.О восстановлении Донбасса – в материале Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня
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новости, донецкая народная республика, донецк, донбасс, кирилл макаров
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, Донбасс, Кирилл Макаров

В ДНР представили первое официальное инвестиционное предложение

11:31 06.07.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) запущен новый этап системной работы по привлечению инвесторов. Об этом 6 июля сообщил заместитель председателя Правительства ДНР Кирилл Макаров
Первым официальным инвестиционным предложением стал проект реконструкции гостиницы "Прага" в центре Донецка. Документ подготовлен Корпорацией развития Донбасса совместно с Министерством спорта и туризма ДНР и представлен на инвестиционном портале республики, а также на стенде ДНР на Петербургском международном экономическом форуме.
Гостиничный комплекс получил повреждения в ходе боевых действий. Проект предусматривает реконструкцию существующего здания площадью почти 7,5 тысячи квадратных метров либо строительство новой гостиницы на его месте. Минимальный объём инвестиций — от 50 миллионов рублей. На площадке уже есть инженерные коммуникации, а инвестор сможет воспользоваться режимом свободной экономической зоны и налоговыми преференциями.
""Прага" — лишь первый шаг. Впереди подготовка новых инвестиционных предложений", — отметил Макаров. Директор Корпорации развития Донбасса Максим Савенко подчеркнул, что формат заранее проработанных проектов позволяет значительно сократить сроки запуска и повысить инвестиционную привлекательность региона.
О восстановлении Донбасса – в материале Это не мелочи: что меняется в новых регионах России на 28 июня
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