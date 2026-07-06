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Столтенберг высказался о неопределенности будущего НАТО

Столтенберг высказался о неопределенности будущего НАТО - 06.07.2026 Украина.ру

Столтенберг высказался о неопределенности будущего НАТО

Существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Spiegel

2026-07-06T09:30

2026-07-06T09:30

2026-07-06T10:39

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"Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно", - сказал он.Вслед за этим генсек призвал европейские страны НАТО повысить свои расходы на оборону и тем самым, по его словам, попытаться предотвратить выход из альянса США.Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Штаты могут выйти из альянса, а ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пригрозил запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.Подробнее - в материале США сокращают военное присутствие в Европе, оставляя НАТО перед лицом реальных угроз на сайте Украина.ру.

сша

ближний восток

германия

мир без границ

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новости, сша, ближний восток, германия, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, украина.ру, мир без границ