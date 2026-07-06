Столтенберг высказался о неопределенности будущего НАТО - 06.07.2026 Украина.ру
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Столтенберг высказался о неопределенности будущего НАТО
Столтенберг высказался о неопределенности будущего НАТО - 06.07.2026 Украина.ру
Столтенберг высказался о неопределенности будущего НАТО
Существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Spiegel
2026-07-06T09:30
2026-07-06T10:39
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"Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно", - сказал он.Вслед за этим генсек призвал европейские страны НАТО повысить свои расходы на оборону и тем самым, по его словам, попытаться предотвратить выход из альянса США.Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Штаты могут выйти из альянса, а ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пригрозил запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.Подробнее - в материале США сокращают военное присутствие в Европе, оставляя НАТО перед лицом реальных угроз на сайте Украина.ру.
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новости, сша, ближний восток, германия, йенс столтенберг, дональд трамп, нато, украина.ру, мир без границ
Новости, США, Ближний Восток, Германия, Йенс Столтенберг, Дональд Трамп, НАТО, Украина.ру, Мир без границ

Столтенберг высказался о неопределенности будущего НАТО

09:30 06.07.2026 (обновлено: 10:39 06.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО в Варшаве. Второй день. Йенс Столтенберг
Саммит НАТО в Варшаве. Второй день. Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Spiegel
"Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно", - сказал он.
Вслед за этим генсек призвал европейские страны НАТО повысить свои расходы на оборону и тем самым, по его словам, попытаться предотвратить выход из альянса США.
"Одной из таких мер является увеличение наших расходов на оборону. Это повышает вероятность того, что США выполнят свои обязательства, а если они этого не сделают, то тем более важно предпринять этот шаг", - указал Столтенберг.
Президент США Дональд Трамп не раз говорил, что Штаты могут выйти из альянса, а ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Германия, Франция и Испания ответили отказом, а Великобритания, по его словам, согласилась слишком поздно. Глава Белого дома пригрозил запомнить трусливую позицию союзников по НАТО.
Подробнее - в материале США сокращают военное присутствие в Европе, оставляя НАТО перед лицом реальных угроз на сайте Украина.ру.
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