Sabah: убийство посла Карлова было спланированной шпионской операцией - 06.07.2026 Украина.ру
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Sabah: убийство посла Карлова было спланированной шпионской операцией
Sabah: убийство посла Карлова было спланированной шпионской операцией - 06.07.2026 Украина.ру
Sabah: убийство посла Карлова было спланированной шпионской операцией
Турецкий суд пришёл к выводу, что убийство российского посла Андрея Карлова в 2016 году являлось не только терактом, но и хорошо подготовленной шпионской операцией. Об этом 6 июля сообщает газета Sabah
2026-07-06T12:33
2026-07-06T12:33
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владимир зеленский
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34-й суд по уголовным делам Анкары квалифицировал преступление как "политический или военный шпионаж". По материалам дела, главной целью запрещённой организации FETO после попытки переворота 15 июля 2016 года было посеять страх и объявить Турцию "небезопасной страной, которая не может защитить даже иностранных послов".Суд установил, что разведывательную часть покушения готовили люди FETO, проникшие в подразделение Национальной разведывательной организации, занимающееся российским направлением. Они собрали конфиденциальные данные о передвижениях посла, выяснили, что он не просил охраны из-за доверия к турецким властям. Исполнителя, Мевлюта Алтынташа, готовили к убийству четыре месяца.После провала госпереворота ячейки FETO привели в действие "дьявольский план по втягиванию Турции в войну" с Россией, говорится в материалах дела. Организация пыталась скрыть свою причастность и возложить вину на джихадистов.Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему присвоено звание Героя России. Пятеро фигурантов дела получили пожизненные сроки.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, анкара, турция, владимир зеленский, андрей карлов
Новости, Россия, Анкара, Турция, Владимир Зеленский, Андрей Карлов

Sabah: убийство посла Карлова было спланированной шпионской операцией

12:33 06.07.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСовершено покушение на посла РФ Андрея Карлова в Анкаре
Совершено покушение на посла РФ Андрея Карлова в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Турецкий суд пришёл к выводу, что убийство российского посла Андрея Карлова в 2016 году являлось не только терактом, но и хорошо подготовленной шпионской операцией. Об этом 6 июля сообщает газета Sabah
34-й суд по уголовным делам Анкары квалифицировал преступление как "политический или военный шпионаж". По материалам дела, главной целью запрещённой организации FETO после попытки переворота 15 июля 2016 года было посеять страх и объявить Турцию "небезопасной страной, которая не может защитить даже иностранных послов".
Суд установил, что разведывательную часть покушения готовили люди FETO, проникшие в подразделение Национальной разведывательной организации, занимающееся российским направлением. Они собрали конфиденциальные данные о передвижениях посла, выяснили, что он не просил охраны из-за доверия к турецким властям. Исполнителя, Мевлюта Алтынташа, готовили к убийству четыре месяца.
После провала госпереворота ячейки FETO привели в действие "дьявольский план по втягиванию Турции в войну" с Россией, говорится в материалах дела. Организация пыталась скрыть свою причастность и возложить вину на джихадистов.
Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему присвоено звание Героя России. Пятеро фигурантов дела получили пожизненные сроки.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июля
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