https://ukraina.ru/20260706/sabah-ubiystvo-posla-karlova-bylo-splanirovannoy-shpionskoy-operatsiey-1081090901.html

Sabah: убийство посла Карлова было спланированной шпионской операцией

Sabah: убийство посла Карлова было спланированной шпионской операцией - 06.07.2026 Украина.ру

Sabah: убийство посла Карлова было спланированной шпионской операцией

Турецкий суд пришёл к выводу, что убийство российского посла Андрея Карлова в 2016 году являлось не только терактом, но и хорошо подготовленной шпионской операцией. Об этом 6 июля сообщает газета Sabah

2026-07-06T12:33

2026-07-06T12:33

2026-07-06T12:33

новости

россия

анкара

турция

владимир зеленский

андрей карлов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101803/76/1018037682_0:187:2976:1861_1920x0_80_0_0_af25eb5669b07549281e23d5955b4d4d.jpg

34-й суд по уголовным делам Анкары квалифицировал преступление как "политический или военный шпионаж". По материалам дела, главной целью запрещённой организации FETO после попытки переворота 15 июля 2016 года было посеять страх и объявить Турцию "небезопасной страной, которая не может защитить даже иностранных послов".Суд установил, что разведывательную часть покушения готовили люди FETO, проникшие в подразделение Национальной разведывательной организации, занимающееся российским направлением. Они собрали конфиденциальные данные о передвижениях посла, выяснили, что он не просил охраны из-за доверия к турецким властям. Исполнителя, Мевлюта Алтынташа, готовили к убийству четыре месяца.После провала госпереворота ячейки FETO привели в действие "дьявольский план по втягиванию Турции в войну" с Россией, говорится в материалах дела. Организация пыталась скрыть свою причастность и возложить вину на джихадистов.Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Посмертно ему присвоено звание Героя России. Пятеро фигурантов дела получили пожизненные сроки.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

анкара

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, анкара, турция, владимир зеленский, андрей карлов