Психическая нестабильность и война. Бекман о глобальном противостоянии НАТО и РФ
НАТО, готовясь к войне, которая якобы начнётся из-за российской агрессии, спешно укрепляет восточный фланг. Об этом сообщает газета Politico.
Журналисты отмечают, что страны, граничащие с Россией, строят укрепления, расширяют резервы, закупают танки и дроны, одновременно с тем, как Дональд Трамп стремится сократить американское военное присутствие в Европе. В качестве примера, приводится Финляндия, которая после окончания холодной войны сохранила обязательную военную службу и поддерживала многочисленный резерв.
Сегодня финские ВВС ожидают поставки американских истребителей F-35,а вооружённые силы планируют в ближайшие месяцы закупить противопехотные мины. Напомню, что ранее финский парламент отменил ограничения на транспортировку и хранение ядерного оружия на территории страны.
О новой суровой реальности и роли, отведённой в ней наркотикам и психическому здоровью, корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал финский политолог, доктор общественно-политических наук, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.
Журналисты отмечают, что страны, граничащие с Россией, строят укрепления, расширяют резервы, закупают танки и дроны, одновременно с тем, как Дональд Трамп стремится сократить американское военное присутствие в Европе. В качестве примера, приводится Финляндия, которая после окончания холодной войны сохранила обязательную военную службу и поддерживала многочисленный резерв.
Сегодня финские ВВС ожидают поставки американских истребителей F-35,а вооружённые силы планируют в ближайшие месяцы закупить противопехотные мины. Напомню, что ранее финский парламент отменил ограничения на транспортировку и хранение ядерного оружия на территории страны.
О новой суровой реальности и роли, отведённой в ней наркотикам и психическому здоровью, корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал финский политолог, доктор общественно-политических наук, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.
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