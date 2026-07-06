https://ukraina.ru/20260706/psikhicheskaya-nestabilnost-i-voyna-bekman-o-globalnom-protivostoyanii-nato-i-rf-1081105272.html

Психическая нестабильность и война. Бекман о глобальном противостоянии НАТО и РФ

Психическая нестабильность и война. Бекман о глобальном противостоянии НАТО и РФ - 06.07.2026 Украина.ру

Психическая нестабильность и война. Бекман о глобальном противостоянии НАТО и РФ

НАТО, готовясь к войне, которая якобы начнётся из-за российской агрессии, спешно укрепляет восточный фланг. Об этом сообщает газета Politico.Журналисты... Украина.ру, 06.07.2026

2026-07-06T15:14

2026-07-06T15:14

2026-07-06T15:14

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россия

европа

финляндия

дональд трамп

йохан бекман

нато

politico

ввс

f-35

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НАТО, готовясь к войне, которая якобы начнётся из-за российской агрессии, спешно укрепляет восточный фланг. Об этом сообщает газета Politico.Журналисты отмечают, что страны, граничащие с Россией, строят укрепления, расширяют резервы, закупают танки и дроны, одновременно с тем, как Дональд Трамп стремится сократить американское военное присутствие в Европе. В качестве примера, приводится Финляндия, которая после окончания холодной войны сохранила обязательную военную службу и поддерживала многочисленный резерв. Сегодня финские ВВС ожидают поставки американских истребителей F-35,а вооружённые силы планируют в ближайшие месяцы закупить противопехотные мины. Напомню, что ранее финский парламент отменил ограничения на транспортировку и хранение ядерного оружия на территории страны.О новой суровой реальности и роли, отведённой в ней наркотикам и психическому здоровью, корреспонденту Украина.ру Анастасии Градинаровой рассказал финский политолог, доктор общественно-политических наук, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.

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