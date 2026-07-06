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Польша рассекретит военные поставки на Украину
Польша рассекретит военные поставки на Украину - 06.07.2026 Украина.ру
Польша рассекретит военные поставки на Украину
Глава Минобороны Польши распорядился рассекретить данные военной помощи киевскому режиму в 2022–2026 годах. Об этом 5 июля сооьщило польское издание Gazeta.pl
2026-07-06T14:30
2026-07-06T14:30
2026-07-06T15:09
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"После консультаций с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя при этом ответственность перед общественностью и в соответствии с законом, я распорядился рассекретить все пожертвования Украине за 2022-2026 годы", — написал в соцсети польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.Он отметил, что поставки вооружений из Польши начались при правительстве партии "Право и справедливость" во главе с Мариушем Блащаком и о каждой поставке сообщалось президенту - нынешнему и его предшественнику.Глава Минобороны Польши также поручил SKW (Службе военной контрразведки) расследовать, кто намеренно стремился раскрыть государственные тайны. Косиняк-Камыш отметил, что сейчас "мы действуем в условиях войны у нашей границы" и ответственность за решения настигнет каждого "независимо от их имунитетов".Тем временем в Польши не утихает скандал вокруг передачи для ВСУ вооружений, включая дефицитных ракет для ЗРК Patriot производства США. Владимир Зеленский назвал их единственным эффективным средством противодействия баллистическим ракетам ВС РФ и, одновременно, внёс свою лепту в героизацию бендеровцев, учинивших геноцид поляков во время Второй мировой войны.Также стало известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал от стран НАТО отдать все хранящиеся у них ракеты для Patriot. Подробности обзоре Выпрашивание ракет, провалы ВСУ, путь Европы за стол переговоров. Хроника событий на 13:00 6 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, всу, зрк patriot, военная помощь украине, украина-нато, мир без границ
Новости, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, ЗРК Patriot, военная помощь Украине, Украина-НАТО, Мир без границ
Польша рассекретит военные поставки на Украину
14:30 06.07.2026 (обновлено: 15:09 06.07.2026)
Глава Минобороны Польши распорядился рассекретить данные военной помощи киевскому режиму в 2022–2026 годах. Об этом 5 июля сооьщило польское издание Gazeta.pl
"После консультаций с премьер-министром Дональдом Туском, сохраняя при этом ответственность перед общественностью и в соответствии с законом, я распорядился рассекретить все пожертвования Украине за 2022-2026 годы", — написал в соцсети польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Он отметил, что поставки вооружений из Польши начались при правительстве партии "Право и справедливость" во главе с Мариушем Блащаком и о каждой поставке сообщалось президенту - нынешнему и его предшественнику.
Глава Минобороны Польши также поручил SKW (Службе военной контрразведки) расследовать, кто намеренно стремился раскрыть государственные тайны.
Косиняк-Камыш отметил, что сейчас "мы действуем в условиях войны у нашей границы" и ответственность за решения настигнет каждого "независимо от их имунитетов".
Тем временем в Польши не утихает скандал вокруг передачи для ВСУ вооружений, включая дефицитных ракет для ЗРК Patriot производства США. Владимир Зеленский назвал их единственным эффективным средством противодействия баллистическим ракетам ВС РФ и, одновременно, внёс свою лепту в героизацию бендеровцев, учинивших геноцид поляков во время Второй мировой войны.
Также стало известно, что глава МИД Украины Андрей Сибига потребовал от стран НАТО отдать все хранящиеся у них ракеты для Patriot. Подробности обзоре Выпрашивание ракет, провалы ВСУ, путь Европы за стол переговоров. Хроника событий на 13:00 6 июля
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