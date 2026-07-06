"Подвижки будут, когда мы освободим Донбасс и второй раз выйдем к Изюму" — политолог Суздальцев - 06.07.2026 Украина.ру
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"Подвижки будут, когда мы освободим Донбасс и второй раз выйдем к Изюму" — политолог Суздальцев
"Подвижки будут, когда мы освободим Донбасс и второй раз выйдем к Изюму" — политолог Суздальцев - 06.07.2026 Украина.ру
"Подвижки будут, когда мы освободим Донбасс и второй раз выйдем к Изюму" — политолог Суздальцев
Решение топливного вопроса станет важным шагом к победе России на Украине. Если решить вопросы с энергетикой и транспортными узлами на западной Украине, через которые из Европы Киеву доставляется военная помощь, это тоже будет победа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
2026-07-06T04:45
2026-07-06T04:45
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Суздальцев заявил, что беспилотный кризис позволил Западу говорить о якобы "победе" Украины. "Этот беспилотный кризис позволил Западу говорить о том, что Украина побеждает. Это неприятно. Конечно, это не так", — подчеркнул он.По словам эксперта, Россия обладает неуязвимой топливной базой. "Извините меня, но у нас 50 НПЗ. Ну не хватит вас на все. Все топливо не уничтожишь. Оно у нас в земле. Нам не надо ее как на Украину завозить", — пояснил экономист.Суздальцев также отметил, что у Украины есть серьезная сухопутная армия, которая активно дерется. "Славяне – это лучшие солдаты на планете. Поэтому Европа так за нее активно держится", — заявил он, добавив, что и у России есть крупная сухопутная армия.Говоря о перспективах, эксперт отметил, что подвижки начнутся после полного освобождения Донбасса и выхода к Изюму. "Какие-то подвижки у нас будут, когда мы Донбасс освободим и второй раз выйдем к Изюму. Тогда немножко заработает наша дипломатия", — сообщил политолог."Я не верю в разговоры, что к зиме война закончится, но какие-то шевеления начнутся. До тех пор ничего не будет. Боевые действия продолжатся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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"Подвижки будут, когда мы освободим Донбасс и второй раз выйдем к Изюму" — политолог Суздальцев

04:45 06.07.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа танка Т-72Б3А группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа танка Т-72Б3А группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Решение топливного вопроса станет важным шагом к победе России на Украине. Если решить вопросы с энергетикой и транспортными узлами на западной Украине, через которые из Европы Киеву доставляется военная помощь, это тоже будет победа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
Суздальцев заявил, что беспилотный кризис позволил Западу говорить о якобы "победе" Украины. "Этот беспилотный кризис позволил Западу говорить о том, что Украина побеждает. Это неприятно. Конечно, это не так", — подчеркнул он.
По словам эксперта, Россия обладает неуязвимой топливной базой. "Извините меня, но у нас 50 НПЗ. Ну не хватит вас на все. Все топливо не уничтожишь. Оно у нас в земле. Нам не надо ее как на Украину завозить", — пояснил экономист.
Суздальцев также отметил, что у Украины есть серьезная сухопутная армия, которая активно дерется. "Славяне – это лучшие солдаты на планете. Поэтому Европа так за нее активно держится", — заявил он, добавив, что и у России есть крупная сухопутная армия.
Говоря о перспективах, эксперт отметил, что подвижки начнутся после полного освобождения Донбасса и выхода к Изюму. "Какие-то подвижки у нас будут, когда мы Донбасс освободим и второй раз выйдем к Изюму. Тогда немножко заработает наша дипломатия", — сообщил политолог.
"Я не верю в разговоры, что к зиме война закончится, но какие-то шевеления начнутся. До тех пор ничего не будет. Боевые действия продолжатся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.
Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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