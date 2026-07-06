https://ukraina.ru/20260706/pobezhdat-i-bez-variantov-kiselev-o-missii-segodnyashnego-pokoleniya-1081098758.html

"Побеждать. И без вариантов": Киселев о миссии сегодняшнего поколения

"Побеждать. И без вариантов": Киселев о миссии сегодняшнего поколения - 06.07.2026 Украина.ру

"Побеждать. И без вариантов": Киселев о миссии сегодняшнего поколения

Россия всегда выигрывала самые главные свои войны. Нынешнему поколению нужно победить, чтобы спасти страну, которую хотят уничтожить ее противники. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-07-06T13:17

2026-07-06T13:17

2026-07-06T13:17

эксклюзив

россия

украина

киселев

владимир зеленский

владимир путин

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В своем выступлении по итогам операции по взятию Константиновки президент РФ Владимир Путин упомянул зону безопасности, которую российская армия формирует по всей линии боевого соприкосновения, и обозначил такую логику по ее размерам."Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам — но мы, конечно, прежде всего должны сделать все необходимое, чтобы защитить эти объекты и защитить мирных граждан, — но чем больше попыток противник будет проводить подобного рода, тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории. Тем более что это, так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля", - сказал глава государства.Если так, то бандеровский режим в своих ударах по России себя никак не ограничивает, уже в Западную Сибирь прилетает, отметил Киселев."Значит, и мы, пусть это будет моим частным мнением, не должны себя ограничивать в размерах создаваемой зоны безопасности. Тогда уж в нее должны войти, как исторически русская земля, почему не Киев, почему не Одесса. Ведь сами же нарываются. Иначе никакой зоны безопасности не получится. Пулять будут по-любому и не из пушек", - выразил свою точку зрения ведущий.В программе напомнили выступление Путина в 2023 году, где он говорил о возможном послевоенном территориальном раскладе:"Западные земли Украины? Мы же знаем, как Украина их получила. Сталин отдал после Второй мировой войны. Отдал часть польских земель, Львов и так далее, несколько областей крупных <…> И люди, которые там живут, — многие во всяком случае, я знаю это наверняка, 100 процентов, — они хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят вернуть. История все расставит на свои места, мы мешать не будем, но свое не отдадим, вот что все должны понять".Но к этому еще надо прийти, если же говорить о фазе прошедшей недели в идущей на Украине войне, то она отмечена еще и жесткими ударами по Киеву. Эта жесткость предопределена с той стороны, ведь целенаправленно бить по детям и бесценным историческим памятникам, как это было в Старобельске и Севастополе, значит предлагать другую шкалу допустимого в ходе военных действий, отметил Киселев.Из этого не следует, что мы будем отвечать зеркально, но действовать с большей убойной силой, нацеливаясь на убедительный военный результат.Тем временем Украина как государство исчезает на глазах. Это уже просто натовский полигон, куда извне накачивается оружие и где граждане условной страны должны воевать с русскими ради чужих и чуждых интересов.Мужчин, отцов, мужей, братьев и сыновей насильно отлавливают на улицах и против их воли упекают на фронт, невзирая ни на какие обстоятельства.В государстве, где во главе стоит дрожащий от страха перед выборами узурпатор, не работает должным образом ничего: ни экономика, ни социальная сфера. Внешнее финансирование, а значит, и внешнее управление.Уполовиненному населению, растерянным и деморализованным гражданам некогда Украины, Владимиру Зеленскому нечего предложить, кроме прогнивших костей гитлеровских прихвостней, которые опять-таки везут туда из-за границы."Гнилая идея в прямом и переносном смысле", - сказал Киселев.Да, фронт с той стороны накачивают дронами, продвижение под непрерывно жужжащим небом дается крайне сложно, но все равно мы идем вперед, научились. Радикальное же противоядие против дронов будет найдено, технические задачи технически всегда и решаются.Пока же киевскому режиму жизненно необходима передышка.Отсюда и судорожные якобы мирные инициативы: давайте-ка приостановимся. Сначала сам Зеленский своим указом любые переговоры с Россией запрещает, а тут вдруг: "Где же переговоры?"Сейчас же, поскольку на фронте бандеровцам рассчитывать не на что, им не остается ничего, кроме как искусственно формировать образ "перемоги". Отсюда удары вглубь нашей страны, где столб дыма выдается за решающий перелом."Мы не хотим сказать, что для России это не болезненно, люди ведь гибнут, да и в разрушениях от воздушных атак ничего хорошего нет, перебои с бензином чувствительны и неприятны. Чувствительная точка – Крым. Конечно, слабеющий враг будет пытаться огрызаться, где-то устроить провокацию, теракт, где-то даже десантироваться, растянуть флаг, еще и наврать с три короба про свои мнимые успехи на поле боя, дабы смутить неокрепшие души", - рассказал ведущий.В любом случае выдержим, ведь у страны огромный запас прочности, добавил он.По его словам, если кто-то на Западе кричит, что Россия – уже все, дыхалка схлопнулась, то просто меряет по себе. Они бы не потянули. "А Россия потому и такая страна на карте, что мы свои решающие войны всегда выигрывали. Да, с огромным напряжением, но выигрывали. Напрячься придется и сейчас, такая уж миссия выпала на всех нас сегодня. Вечного мира не бывает. Мира, заработанного победой в Великой Отечественной, хватило до сего времени. Теперь наш черед воевать за мир. Если хотите, вот она – миссия поколения: спасти страну. Ведь они там не скрывают своей цели – уничтожить Россию. А начатое надо доводить до конца", - рассказал Киселев.Другой вариант – оставлять нашим детям разбираться с бандеровским режимом. А сами такие режимы, как показывает исторический опыт, сами не рассасываются, всегда через военный разгром. Так было в Германии, так было в Италии и Японии. Такому быть и сейчас на Украине.У России нет иного выхода, как побеждать. Да, с напряжением, и даже большим, но все же побеждать. И без вариантов, резюмировал он.Еще мнение Дмитрия Киселева о происходящем на Украине - в материале "Ну что сказать? Мастер": Киселев о том, как Зеленский "огреб" проблемы на ровном месте.

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эксклюзив, россия, украина, киселев, владимир зеленский, владимир путин