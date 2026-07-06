Объём нефтепереработки в России снизился до многолетнего минимума
Среднесуточный объём нефтепереработки в России сократился до 4,1 миллиона баррелей. Об этом сообщает Телеграм-канал "Тассовка"
Резкое падение показателей связывают с масштабными ремонтными работами на ряде ключевых НПЗ. Дополнительными факторами стали оперативные корректировки графиков отгрузки готового топлива и вынужденные изменения в логистике поставок сырья.
В отрасли рассчитывают, что объёмы переработки начнут восстанавливаться сразу после завершения текущих ремонтных кампаний на крупнейших производственных комплексах страны.
Ситуация находится под контролем, правительство уже приняло меры для стабилизации рынка.
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