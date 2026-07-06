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Объём нефтепереработки в России снизился до многолетнего минимума

Объём нефтепереработки в России снизился до многолетнего минимума - 06.07.2026 Украина.ру

Объём нефтепереработки в России снизился до многолетнего минимума

Среднесуточный объём нефтепереработки в России сократился до 4,1 миллиона баррелей. Об этом сообщает Телеграм-канал "Тассовка"

2026-07-06T10:39

2026-07-06T10:39

2026-07-06T10:39

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Резкое падение показателей связывают с масштабными ремонтными работами на ряде ключевых НПЗ. Дополнительными факторами стали оперативные корректировки графиков отгрузки готового топлива и вынужденные изменения в логистике поставок сырья.В отрасли рассчитывают, что объёмы переработки начнут восстанавливаться сразу после завершения текущих ремонтных кампаний на крупнейших производственных комплексах страны. Ситуация находится под контролем, правительство уже приняло меры для стабилизации рынка. Об этом – в материале "С дизелем все более-менее нормально": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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