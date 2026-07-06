https://ukraina.ru/20260706/novoe-sng-pashinyana-i-perspektivy-armenii-1081068171.html

“Новое СНГ” Пашиняна и перспективы Армении

“Новое СНГ” Пашиняна и перспективы Армении - 06.07.2026 Украина.ру

“Новое СНГ” Пашиняна и перспективы Армении

На прошедшей неделе в СМИ появилась информация о проведении неформальных консультаций между дипломатами Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии о перспективах создания “Содружества Евразии”.

2026-07-06T06:10

2026-07-06T06:10

2026-07-06T06:10

армения

россия

азербайджан

никол пашинян

ильхам алиев

дональд трамп

снг

ес

росатом

эксклюзив

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Предполагается, что в будущем организация станет фундаментом для антироссийской интеграции 14-ти постсоветских республик и своеобразной заменой СНГ, но без участия России.Проект обречен на провал. Причем, речь идёт даже не о долговременных перспективах его реализации в виде расширения числа стран участниц и включения в этот список государств Центральной Азии. Возможность самого запуска подобного объединения остается под большим вопросом. Дело в том, что идейное ядро проекта составляет его антироссийская направленность, сформулированная под брендом защиты независимости стран-участниц, ориентация на Европейский Союз и стремление к евроинтеграции (последние классически подаются как способ защититься от вездесущей “руки Кремля”). Однако, для создания жизнеспособного политического объединения, имеющего крайне амбициозную цель сдерживать Россию и её влияние на постсоветские страны, кроме простого желания необходима ещё и общность экономических интересов и политических целей (последние, как правило, проистекают из первых). С этим у четверки наблюдаются проблемы.Эстония и экономически, и политически полностью ориентирована на Европейский Союз. Структурные фонды последнего обеспечивают ей прямые финансовые вливания на суммы, доходящие до нескольких процентов ВВП, которые и обеспечивают жизнеспособность эстонской инфраструктуры наряду с поддержкой довольно вялой экономической активности в стране. Таким образом с экономической точки зрения Эстония (в отличие от Армении и Азербайджана) – страна-зомби, единственным способом существования которой является безоговорочная ориентация на политику Брюсселя ради получения поддержки. Ещё большим образом от благосклонности западных партнеров зависит Украина, более 50% бюджета которой формируется за счёт их поддержки. Политические цели у двух этих государств соответствующие.Армения и Азербайджан, напротив, стараются опираться на собственные экономические возможности. Ставка на русофобию для них – это попытка заработать, выгадав себе дополнительные экономические преференции, и снизить зависимость от России. Последнюю и в Баку, и в Ереване воспринимают как одну из главных долговременных угроз для экономической безопасности и суверенитета. Однако в качестве партнера по многовекторности Алиев и Пашинян делают ставку на разные страны.Глава Азербайджана ориентируется на культурно близкую его стране Турцию, с которой и реализует большинство совместных проектов. Армения же, рассекающая территорию Азербайджана на две части, становится для Баку костью в горле, препятствующей более глубокой интеграции с Турцией. Теперь, почувствовав силу после сдачи Арменией Нагорного Карабаха и пользуясь поддержкой Реджепа Эрдогана, Алиев намеревается решить для своей страны и этот вопрос за счёт бескровного приобретения сухопутного коридора в азербайджанский Нахичевань, который по плану Баку должен проходить по армянской территории. Таким образом, экономическая и политическая реальность, в которой живут страны-инициаторы “Содружества Евразии”, не просто различается, а вступает в прямые противоречия. Что, в итоге, ставит на жизнеспособности проекта жирный крест ещё на этапе предварительных консультаций.Однако, последней и самой интересной страной из этой четверки остается Армения. Она и является главным и единственным интересантом создания “Содружества Евразии”, а также, по некоторым данным, неформальным инициатором начала переговоров. Но чтобы понять причины этого, необходимо рассмотреть логику политики Пашиняна.Последний решил сделать ставку на многовекторный курс с упором на антироссийскую направленность. Главной причиной-поводом для этого стало поражение Армении в борьбе с Азербайджаном за Нагорный Карабах. Пашинян не желал принимать политических решений, которые связывали бы его страну обязательствами по защите этой территории, и отказывался совершать действия, которые могли бы быть интерпретированы в Баку как агрессивные. Так, например, премьер-министр Армении отказался от признания Нагорно-Карабахской Республики и последовательно отвергал все предложения России по дипломатическому посредничеству в урегулировании конфликта, рассчитывая на то, что Россия решит армянскую проблему собственной военной силой. Но просчитался.Для Армении наступила новая геополитическая реальность, где с одной стороны над ней нависает турецко-азербайджанская угроза, а с другой – отсутствуют перспективы мирного урегулирования конфликта на взаимоприемлемых условиях, а способность к сопротивлению постепенно истощается. В этой ситуации Пашинян избрал путь сокращения сотрудничества с Россией и постепенного выхода из международных организаций, связывающих его страну с российской зоной влияния. Взамен этому его правительство инициировало контакты со странами ЕС (в первую очередь – Францией) и Соединенными Штатами. В них Пашинян надеялся найти дополнительную опору для пошатнувшегося суверенитета своей страны и экономических партнеров, торговля с которыми позволила бы Армении выйти на новые рынки сбыта и усилить экономическую безопасность страны.Однако, на Западе были заинтересованы только в превращении Армении в очередной плацдарм против России и, частично, в зарабатывании денег на урегулировании конфликта (очередная мирная инициатива Трампа). Рынки сбыта и реальные гарантии безопасности закавказской республике там предоставлять не собирались. Таким образом, Армения оказалась в подвешенном положении. Из-за патологической неготовности к дипломатическому урегулированию конфликта с Азербайджаном Ереван отказался от поддержки со стороны России, но оказался в ситуации, когда вынужден безальтернативно прибегнуть всё к тому же дипломатическому урегулированию, но уже по лекалам Анкары (а последняя, в отличие от Москвы, является стороной, прямо заинтересованной в ущемлении интересов Армении).Проект “Содружества Евразии” становится очередной попыткой Пашиняна создать ценой огромных уступок Азербайджану архитектуру безопасности в регионе, которая бы гарантировала существование Армении без присутствия Москвы, но с опорой на Европу. Но, как мы видим, несмотря на то что мечты Пашиняна о Европе территориально переместились из Парижа в Киев и Таллин, реалистичнее они не стали ни на йоту. Тем не менее, со скрипом избравшись на очередной срок (партия Пашиняна набрала менее 50% голосов в условиях беспрецедентного для Армении давления на оппозицию) армянский премьер продолжает упорствовать в избранном курсе.Продолжение же этого курса будет для Армении крайне печальным. Россия довольно толерантно относится к политике многовекторности нейтральных или даже союзных ей государств, однако эта толерантность тут же прекращается, когда бывший партнер пытается получить преференции со стороны оппонентов России, сохранив те привилегии, которые Россия предоставляла ему. Современная Армения семимильными шагами движется в этом направлении. Первый предупредительный звоночек в виде майских ограничений на ввоз ряда армянских товаров уже прозвенел. Дальше будет больше.Армянская экономика действительно сохраняет крайне высокую степень зависимости от России, а её благополучие и перспективы процветания прямо зависят от политической ориентации на Москву. Так Россия остается ключевым партнером Армении в области внешней торговли. Сельскохозяйственное производство Армении полностью ориентировано на российский рынок. Заменить его европейским не получится как по причине льгот и квот для собственно-европейских хозяйств, так и в силу несоответствия армянского производства многочисленным нормам, введенным европейскими регуляторами. Санкционная политика стран Запада против также несколько помогла Армении, сделав её одним из хабов по реэкспорту попавших под ограничения товаров в Россию, что приносит Еревану неплохие дивиденды. Кроме этого, армянская электроэнергетика практические полностью завязана на Россию. В случае с ТЭС Россия контролирует поставки газа в страну, часть ГЭС принадлежит российским компаниям, а атомная энергетика Армении завязана на Росатом и перспективы её переориентации на решения из США или Франции достаточно туманны.Функционирование этих отраслей в нормальном режиме обеспечивает экономическую стабильность Армении, но оно зависит от политической воли Москвы. На враждебные действия со стороны Еревана Москва ответит пошлинами, рестрикциями и ограничениями. Торговая война, в случае её начала, ввергнет экономику Армении в масштабный кризис и приведет к не отыгрываемому падению ВВП страны. Выгоды, однако, от её начала мы никакой не получим, поэтому этот инструмент до сих пор использован не был, а российское правительство ограничилось сравнительно мягкими предупреждениями. Тем не менее, продолжение Пашиняном политики в том же векторе, в котором он принимал решения до сих пор, не оставит нам других вариантов. На этой же ноте Армения, руководимая амбициозным, но совершенно лишенным политического чутья премьером, может полностью исчезнуть и как страна.О других проблемах Армении - в статье ""ЕС их судьба не интересует": Медведев объяснил, чем заплатит Армения за евроинтеграцию"

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Арсений Ищенко

армения, россия, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, дональд трамп, снг, ес, росатом, эксклюзив, мир без границ