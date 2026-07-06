Наёмникам на Украине предлагают погибнуть за "самые высокие зарплаты" - 06.07.2026 Украина.ру
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Наёмникам на Украине предлагают погибнуть за "самые высокие зарплаты"
Наёмникам на Украине предлагают погибнуть за "самые высокие зарплаты" - 06.07.2026 Украина.ру
Наёмникам на Украине предлагают погибнуть за "самые высокие зарплаты"
Дефицит желающих погибнуть за киевский режим пытаются восполнить наёмниками со щедрой оплатой их услуг. Об этом 5 июля сообщило американское интернет-издание Business Insider
2026-07-06T13:37
2026-07-06T13:37
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михаил федоров
вооруженные силы украины
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иностранные наемники
бывший ссср
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"Украина предлагает иностранным боевикам более высокую зарплату и более длительные срочные контракты для замещения опасных позиций в пехоте и штурмовых подразделениях на передовой. По словам солдат, этот шаг может помочь решить одну из самых больших проблем Киева с нехваткой людских ресурсов", - сказано в публикации.Там отмечено, что иностранные наёмники заявили изданию, что успех будет зависеть от того, смогут ли на Украине убедить новобранцев остаться дольше, а не уходить сразу после истечения минимального шестимесячного срока.План оплаты боевых действий включает новые контракты на срок от шести до четырнадцати месяцев для пехотных и штурмовых подразделений и "при этом военнослужащие имеют право на среднюю месячную зарплату в размере 300 000 гривен (около 7 000 долларов США) и максимальную в размере 460 000 гривен (более 10 000 долларов США), в зависимости от количества дней, проведенных на передовой", выяснили журналисты. Они также отметили, что министр обороны Украины Михаил Федоров назвал эти должности "самыми высокими зарплатами в мире для пехотинцев", а работу на передовой — "самой сложной и рискованной работой" на данный момент. Он заявил также цель "заполнить 30-50% этих должностей иностранцами"."Сейчас мы видим, что в Украину приезжает большое количество иностранцев воевать, потому что их привлекает уже сегодняшняя зарплата, — сказал Федоров в прошлом месяце. — Если мы говорим о повышении, то это привлечет еще больше иностранцев, и тогда они смогут укрепить нашу линию фронта".Иностранный наёмник воюет всего несколько недель после базовой подготовки и, по словам одного из них, киевский режим получает минимум выгод. Поэтому речь идёт о том, чтобы наёмники воевали дольше полугода и за это им готовы платить больше по новым контрактам на большие сроки. "Я думаю, они поступают правильно, понимая, что в страну приезжают иностранцы со всего мира, укрепляя тем самым свою армию, и они действительно предпринимают шаги, чтобы побудить людей приезжать — побудить людей оставаться, а не просто отсиживаться минимум шесть месяцев и уезжать", — сказал американский соискатель, отслуживший в армии США.По его мнению, более длительные контракты могут быть наиболее привлекательными для иностранных боевиков, которые приезжают на Украину за боевым опытом, который они сейчас не найдут ни на одном другом поле боя.Ранее на эту тему: Ирландский наёмник, потерявший обе ноги на Украине, рассказал о своём решении воевать против РоссииБольше новостей дня представлено в обзоре Выпрашивание ракет, провалы ВСУ, путь Европы за стол переговоров. Хроника событий на 13:00 6 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, россия, сша, михаил федоров, вооруженные силы украины, украина.ру, иностранные наемники, бывший ссср
Новости, Украина, Россия, США, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, иностранные наемники, бывший СССР

Наёмникам на Украине предлагают погибнуть за "самые высокие зарплаты"

13:37 06.07.2026
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Дефицит желающих погибнуть за киевский режим пытаются восполнить наёмниками со щедрой оплатой их услуг. Об этом 5 июля сообщило американское интернет-издание Business Insider
"Украина предлагает иностранным боевикам более высокую зарплату и более длительные срочные контракты для замещения опасных позиций в пехоте и штурмовых подразделениях на передовой. По словам солдат, этот шаг может помочь решить одну из самых больших проблем Киева с нехваткой людских ресурсов", - сказано в публикации.
Там отмечено, что иностранные наёмники заявили изданию, что успех будет зависеть от того, смогут ли на Украине убедить новобранцев остаться дольше, а не уходить сразу после истечения минимального шестимесячного срока.
План оплаты боевых действий включает новые контракты на срок от шести до четырнадцати месяцев для пехотных и штурмовых подразделений и "при этом военнослужащие имеют право на среднюю месячную зарплату в размере 300 000 гривен (около 7 000 долларов США) и максимальную в размере 460 000 гривен (более 10 000 долларов США), в зависимости от количества дней, проведенных на передовой", выяснили журналисты.
Они также отметили, что министр обороны Украины Михаил Федоров назвал эти должности "самыми высокими зарплатами в мире для пехотинцев", а работу на передовой — "самой сложной и рискованной работой" на данный момент. Он заявил также цель "заполнить 30-50% этих должностей иностранцами".
"Сейчас мы видим, что в Украину приезжает большое количество иностранцев воевать, потому что их привлекает уже сегодняшняя зарплата, — сказал Федоров в прошлом месяце. — Если мы говорим о повышении, то это привлечет еще больше иностранцев, и тогда они смогут укрепить нашу линию фронта".
Иностранный наёмник воюет всего несколько недель после базовой подготовки и, по словам одного из них, киевский режим получает минимум выгод. Поэтому речь идёт о том, чтобы наёмники воевали дольше полугода и за это им готовы платить больше по новым контрактам на большие сроки.
"Я думаю, они поступают правильно, понимая, что в страну приезжают иностранцы со всего мира, укрепляя тем самым свою армию, и они действительно предпринимают шаги, чтобы побудить людей приезжать — побудить людей оставаться, а не просто отсиживаться минимум шесть месяцев и уезжать", — сказал американский соискатель, отслуживший в армии США.
По его мнению, более длительные контракты могут быть наиболее привлекательными для иностранных боевиков, которые приезжают на Украину за боевым опытом, который они сейчас не найдут ни на одном другом поле боя.
Ранее на эту тему: Ирландский наёмник, потерявший обе ноги на Украине, рассказал о своём решении воевать против России
Больше новостей дня представлено в обзоре Выпрашивание ракет, провалы ВСУ, путь Европы за стол переговоров. Хроника событий на 13:00 6 июля
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