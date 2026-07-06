"Мы выносим им заправки": Суздальцев о том, как Россия уничтожает топливную инфраструктуру ВСУ - 06.07.2026 Украина.ру
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"Мы выносим им заправки": Суздальцев о том, как Россия уничтожает топливную инфраструктуру ВСУ
"Мы выносим им заправки": Суздальцев о том, как Россия уничтожает топливную инфраструктуру ВСУ - 06.07.2026 Украина.ру
"Мы выносим им заправки": Суздальцев о том, как Россия уничтожает топливную инфраструктуру ВСУ
Российская армия систематически уничтожает топливную инфраструктуру Украины, лишая ВСУ возможности заправлять технику. По некоторым данным, уже выведено из строя около 250 АЗС, а отрезание Украины от моря станет важным шагом к победе России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
2026-07-06T05:45
2026-07-06T05:45
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Говоря о топливном коллапсе на Украине, Суздальцев отметил, что российская армия действительно выносит заправки противника.Политолог заявил, что российская армия успешно уничтожает топливную инфраструктуру Украины. "Мы ведь действительно выносим им заправки. По некоторым данным, уничтожено около 250 АЗС. Там еще около 2000 действуют. Это немало. Но это все АЗС, включая западную Украину", — сообщил он.По словам эксперта, до недавнего времени у противника не было проблем с топливом. "Подъезжает украинский танк, заправляется на АЗС, едет дальше. Вся страна была запитана топливом", — пояснил он.Суздальцев подчеркнул, что решение топливного вопроса станет важным шагом к победе России. "Но если мы этот вопрос решим, это тоже будет почти победа. Если решим вопрос с энергетикой, а также транспортными узлами на западной Украине, через которые из Европы военная помощь доставляется, это тоже победа", — перечислил он.Эксперт также отметил, что отрезание Украины от моря приближает победу. "Отрезание Украины от моря, когда будут закрыты все порты, сразу снимает многие вопросы по безэкипажным катерам. Это почти победа", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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"Мы выносим им заправки": Суздальцев о том, как Россия уничтожает топливную инфраструктуру ВСУ

05:45 06.07.2026
 
© REUTERS / Stringer
- РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Stringer
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Российская армия систематически уничтожает топливную инфраструктуру Украины, лишая ВСУ возможности заправлять технику. По некоторым данным, уже выведено из строя около 250 АЗС, а отрезание Украины от моря станет важным шагом к победе России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и экономист Андрей Суздальцев
Говоря о топливном коллапсе на Украине, Суздальцев отметил, что российская армия действительно выносит заправки противника.
Политолог заявил, что российская армия успешно уничтожает топливную инфраструктуру Украины. "Мы ведь действительно выносим им заправки. По некоторым данным, уничтожено около 250 АЗС. Там еще около 2000 действуют. Это немало. Но это все АЗС, включая западную Украину", — сообщил он.
По словам эксперта, до недавнего времени у противника не было проблем с топливом. "Подъезжает украинский танк, заправляется на АЗС, едет дальше. Вся страна была запитана топливом", — пояснил он.
Суздальцев подчеркнул, что решение топливного вопроса станет важным шагом к победе России. "Но если мы этот вопрос решим, это тоже будет почти победа. Если решим вопрос с энергетикой, а также транспортными узлами на западной Украине, через которые из Европы военная помощь доставляется, это тоже победа", — перечислил он.
Эксперт также отметил, что отрезание Украины от моря приближает победу. "Отрезание Украины от моря, когда будут закрыты все порты, сразу снимает многие вопросы по безэкипажным катерам. Это почти победа", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: Противостояние российской экономики и украинской армии перешло в режим бешеной гонки" на сайте Украина.ру.
Во время последнего удара возмездия по военным целям в Киеве российские военные применили новое тактическое построение ударных средств. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия посылает в Киев "Бандероли", с которыми не справляется украинская ПВО" на сайте Украина.ру.
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