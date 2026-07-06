https://ukraina.ru/20260706/my-mirnye-lyudi-no-golovy-ne-sklonim-lukashenko-otvetil-na-ugrozy-kieva-1081093634.html

"Мы мирные люди, но головы не склоним": Лукашенко ответил на угрозы Киева

"Мы мирные люди, но головы не склоним": Лукашенко ответил на угрозы Киева - 06.07.2026 Украина.ру

"Мы мирные люди, но головы не склоним": Лукашенко ответил на угрозы Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стремится к войне, но готова защищать свои интересы. Об этом 6 июля сообщает агентство Белта

2026-07-06T12:02

2026-07-06T12:02

2026-07-06T12:02

новости

минск

александр лукашенко

вооруженные силы украины

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"Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны", — сказал Лукашенко.Заявление прозвучало на фоне продолжающихся угроз киевского режима в адрес Минска. Ранее украинский беспилотник атаковал автобус с белорусскими детьми. Об этом – в материале Если ВСУ пойдут на Белоруссию, для них это обернется самоубийством

минск

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минск, александр лукашенко, вооруженные силы украины