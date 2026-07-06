"Мы мирные люди, но головы не склоним": Лукашенко ответил на угрозы Киева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стремится к войне, но готова защищать свои интересы. Об этом 6 июля сообщает агентство Белта
"Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны", — сказал Лукашенко.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся угроз киевского режима в адрес Минска.
Ранее украинский беспилотник атаковал автобус с белорусскими детьми. Об этом – в материале Если ВСУ пойдут на Белоруссию, для них это обернется самоубийством
Подписывайся на