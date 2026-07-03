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Иван Скориков: Если ВСУ пойдут на Белоруссию, для них это обернется самоубийством

Иван Скориков: Если ВСУ пойдут на Белоруссию, для них это обернется самоубийством - 03.07.2026 Украина.ру

Иван Скориков: Если ВСУ пойдут на Белоруссию, для них это обернется самоубийством

Вторжение ВСУ в Белоруссию станет для них самоубийством, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Иван Скориков. По его словам, этому препятствуют болотистая местность, отсутствие условий для блицкрига, наличие российских вооружений в республике и гарантированное появление ВС России в случае открытия второго фронта.

2026-07-03T17:35

2026-07-03T17:35

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Журналист поинтересовался у эксперта, что может предпринять противник после того, как Лукашенко сделал однозначный выбор в пользу союза с Россией. Скориков ответил, что угрозы Зеленского останутся в рамках политического давления, а реальное вторжение невозможно."Если ВСУ пойдут на Белоруссию, для них это будет самоубийство", — заявил политолог.По мнению эксперта, белорусско-украинская граница — это полесские болота, которые не предполагают блицкрига, особенно в теплое время года. Кроме того, он напомнил, что в Белоруссии находятся новейшие российские вооружения, включая ракеты."С прифронтовой территории Донбасса до Киева гораздо дальше, чем с белорусской территории. Там совсем близко. Все летит гораздо быстрее. Надо быть идиотом, чтобы этого не понимать", — сказал он.Скориков также подчеркнул, что в случае открытия второго фронта в Белоруссии там сразу появятся российские войска. "Если ВСУ откроют второй фронт, то на этом фронте сразу же появятся ВС России. Если киевский режим думает, что он будет воевать только с белорусской армией, то он глубоко заблуждается. Более того, именно с белорусской территории мы осуществляли десант в Гостомель", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.

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