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"Деньги на ветер": Фицо оценил провальный референдум о своей пожизненной ренте
"Деньги на ветер": Фицо оценил провальный референдум о своей пожизненной ренте - 06.07.2026 Украина.ру
"Деньги на ветер": Фицо оценил провальный референдум о своей пожизненной ренте
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал провал референдума, на котором гражданам предлагалось лишить его пожизненной ренты. Об этом он заявил в эфире телеканала ТА3
2026-07-06T09:23
2026-07-06T09:23
2026-07-06T10:38
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"Явка была катастрофически низкой, это полное фиаско", — подчеркнул Фицо, отметив, что средства, потраченные на проведение голосования, были выброшены на ветер.По словам премьера, референдум стал провалом оппозиционных сил, организовавших его "из-за ненависти". Он напомнил, что поставленные вопросы можно было обсудить внедрением обычных законов в парламенте.Реальная явка составила 15,87 процента, и референдум признан недействительным. Об этом – в материале Референдум в Словакии о лишении Фицо ренты провалился из-за рекордно низкой явкиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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"Деньги на ветер": Фицо оценил провальный референдум о своей пожизненной ренте
09:23 06.07.2026 (обновлено: 10:38 06.07.2026)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал провал референдума, на котором гражданам предлагалось лишить его пожизненной ренты. Об этом он заявил в эфире телеканала ТА3
"Явка была катастрофически низкой, это полное фиаско", — подчеркнул Фицо, отметив, что средства, потраченные на проведение голосования, были выброшены на ветер.
По словам премьера, референдум стал провалом оппозиционных сил, организовавших его "из-за ненависти". Он напомнил, что поставленные вопросы можно было обсудить внедрением обычных законов в парламенте.
Реальная явка составила 15,87 процента, и референдум признан недействительным. Об этом – в материале Референдум в Словакии о лишении Фицо ренты провалился из-за рекордно низкой явки
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