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"Деньги на ветер": Фицо оценил провальный референдум о своей пожизненной ренте

"Деньги на ветер": Фицо оценил провальный референдум о своей пожизненной ренте - 06.07.2026 Украина.ру

"Деньги на ветер": Фицо оценил провальный референдум о своей пожизненной ренте

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал провал референдума, на котором гражданам предлагалось лишить его пожизненной ренты. Об этом он заявил в эфире телеканала ТА3

2026-07-06T09:23

2026-07-06T09:23

2026-07-06T10:38

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"Явка была катастрофически низкой, это полное фиаско", — подчеркнул Фицо, отметив, что средства, потраченные на проведение голосования, были выброшены на ветер.По словам премьера, референдум стал провалом оппозиционных сил, организовавших его "из-за ненависти". Он напомнил, что поставленные вопросы можно было обсудить внедрением обычных законов в парламенте.Реальная явка составила 15,87 процента, и референдум признан недействительным. Об этом – в материале Референдум в Словакии о лишении Фицо ренты провалился из-за рекордно низкой явкиВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, словакия, украина, россия, роберт фицо, мир без границ