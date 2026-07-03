В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус - 03.07.2026 Украина.ру
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В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус
В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус - 03.07.2026 Украина.ру
В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус
В Виннице военкомы устроили охоту на двух братьев, одного из которых избили прямо в подъезде и насильно затолкали в бус. Об этом 3 июля сообщает Телеграм-канал Время UA
2026-07-03T17:02
2026-07-03T17:02
новости
винница
украина
тцк
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По словам очевидцев, одного брата мобилизовали прямо на улице. Второго преследовали до подъезда, где сотрудник ТЦК нанёс ему несколько ударов кулаком, после чего избитого вытащили и посадили в машину. На видео, снятом очевидцами, зафиксирован момент избиения.Кроме того, военкомы угрожали женщине, которая пыталась снимать происходящее на телефон.Очередной эпизод охоты на людей. ТЦК на Украине давно превратились в карательные отряды, которые действуют по принципу "хватай, бей и увози". Об этом – в материале "Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, винница, украина, тцк
Новости, Винница, Украина, ТЦК

В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус

17:02 03.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ Николаеве задержали мужчину, который ударил ножом сотрудников ТЦК и полиции при проверке учётных документов, сообщает полиция
В Николаеве задержали мужчину, который ударил ножом сотрудников ТЦК и полиции при проверке учётных документов, сообщает полиция - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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В Виннице военкомы устроили охоту на двух братьев, одного из которых избили прямо в подъезде и насильно затолкали в бус. Об этом 3 июля сообщает Телеграм-канал Время UA
По словам очевидцев, одного брата мобилизовали прямо на улице. Второго преследовали до подъезда, где сотрудник ТЦК нанёс ему несколько ударов кулаком, после чего избитого вытащили и посадили в машину. На видео, снятом очевидцами, зафиксирован момент избиения.
Кроме того, военкомы угрожали женщине, которая пыталась снимать происходящее на телефон.
Очередной эпизод охоты на людей. ТЦК на Украине давно превратились в карательные отряды, которые действуют по принципу "хватай, бей и увози". Об этом – в материале "Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии
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