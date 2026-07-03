В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ Николаеве задержали мужчину, который ударил ножом сотрудников ТЦК и полиции при проверке учётных документов, сообщает полиция
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В Виннице военкомы устроили охоту на двух братьев, одного из которых избили прямо в подъезде и насильно затолкали в бус. Об этом 3 июля сообщает Телеграм-канал Время UA
По словам очевидцев, одного брата мобилизовали прямо на улице. Второго преследовали до подъезда, где сотрудник ТЦК нанёс ему несколько ударов кулаком, после чего избитого вытащили и посадили в машину. На видео, снятом очевидцами, зафиксирован момент избиения.
Кроме того, военкомы угрожали женщине, которая пыталась снимать происходящее на телефон.
Очередной эпизод охоты на людей. ТЦК на Украине давно превратились в карательные отряды, которые действуют по принципу "хватай, бей и увози". Об этом – в материале "Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии
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