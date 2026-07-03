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В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус

В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус - 03.07.2026 Украина.ру

В Виннице сотрудники ТЦК избили мужчину в подъезде и украли его в бус

В Виннице военкомы устроили охоту на двух братьев, одного из которых избили прямо в подъезде и насильно затолкали в бус. Об этом 3 июля сообщает Телеграм-канал Время UA

2026-07-03T17:02

2026-07-03T17:02

2026-07-03T17:02

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По словам очевидцев, одного брата мобилизовали прямо на улице. Второго преследовали до подъезда, где сотрудник ТЦК нанёс ему несколько ударов кулаком, после чего избитого вытащили и посадили в машину. На видео, снятом очевидцами, зафиксирован момент избиения.Кроме того, военкомы угрожали женщине, которая пыталась снимать происходящее на телефон.Очередной эпизод охоты на людей. ТЦК на Украине давно превратились в карательные отряды, которые действуют по принципу "хватай, бей и увози". Об этом – в материале "Мордуют до смерти": Колпашников рассказал про пытки и издевательства в украинской армии

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, винница, украина, тцк