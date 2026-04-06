"Ваш выход, дамы": на Украине готовятся к мобилизации женщин

В Верховную Раду внесли законопроект из-за объявления женщин в розыск по линии ТЦК

2026-04-06T06:30

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о процедуре снятия с воинского учёта. Инициаторы законопроекта – 12 депутатов – предлагают прописать в законе "О воинской обязанности и военной службе" процедуру снятия с воинского учета женщин, "взятых на такой учет с нарушением законодательства".Законопроект появился в конце марта, когда по всей Украине прокатилась волна слухов о грядущей мобилизации женщин. Вызвана эта волна была реальными событиями.Объявлена в розыскВ марте 2026 года на всю Украину стала известна история киевлянки Ирины Харациди-Логиновой, которую поставил на учёт Харьковский ТЦК (аналог российского военкомата). За неявку в военкомат ей выписали штраф в 17 тыс. грн (около 31 тыс. руб.) Затем военкомы и вовсе объявили украинку в розыск."Я поставила себе "Резерв+", обновила там данные, и действительно подтянулись данные. Мне подтянулась военно-учётная специальность 912 – это категория учёта военнообязанных, которые специализируются на работе в клубах и библиотеках. Ну, я филолог. Это мои данные взяли, загрузили, провели по всем системам, никто ничего не проверял, придумали, что захотели", – рассказывала сама Харациди-Логинова в соцсетях.Сейчас она работает руководителем отдела кадров в частной компании и не относится к категориям, подлежащим обязательному военному учёту. Последними являются женщины-врачи и фармацевты.Харациди-Логинова рассказала, что ей известно о шести подобных случаях. После вспыхнувшего скандала и обжалования штраф и розыск удалось отменить. Однако с учёта Харациди-Логинову не сняли: ей пояснили, что такого механизма – снятия с учёта – нет.К тому времени появилась информация и от других украинских женщин."Я думала, это ошибка, но нашла ещё 20+ девушек на учёте в ТЦК Шевченковского района в г. Харьков с такой же ситуацией", - рассказала психолог из Харькова Агата Захарян, к которой пришёл участковый.Математик Галина Цехмистро рассказала, что ей лично звонил майор украинской полиции."Я думала, это мошенническая схема. Оказалось — розыск. Я отправила свой диплом математика, чтобы доказать, что я не медик и не считаюсь военнообязанной. Мне ответили, что с учета всё равно не снимут", – указала она.Ещё одна харьковчанка превысила скорость на своём авто и узнала от патрульных полицейских, что её разыскивает военкомат."Короче, прикол: я в розыске по [линии] ТЦК… Сейчас меня на передок, на Покровск", – шутила девушка.Но на самом деле большинству ошибочно поставленных на воинский учёт, а затем объявленных в розыск женщин не до шуток. Дело в том, что они не могут выехать за границу, у них заблокировано получение административных услуг, а кроме того, им могут заблокировать банковские счета.Женщины объединились в соцсетях и выяснили, что все они когда-то жили или учились в Шевченковском (бывшем Дзержинском) районе Харькова. И именно данный ТЦК вносил их данные в систему "Оберіг" с ложными специальностями. Количество пострадавших от таких действий женщин превышает 30.После того как скандал набрал обороты, в Харьковском областном ТЦК инициировали служебное расследование, признав, что оснований для объявления женщин в розыск нет."На данном этапе выяснено, что законных оснований для розыска этих женщин не было. Это исправляется. Мы рассматриваем жалобы и будем снимать их с учета. Мы исправляем ошибки", - заявил замначальника Харьковского областного ТЦК Алексей Шапка.Подключились к делу и украинские депутаты."Минобороны может быстро разработать постановление. Если человек не имеет медицинского или фармацевтического образования — он должен быть автоматически исключен из реестров. Судиться здесь не нужно", – заявил депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко.Он заявил, что направил соответствующие запросы в Министерство обороны.Его коллега – депутат от "Голоса" Соломия Бобровская поспешила успокоить украинок."Никакой принудительной мобилизации не будет. Наше общество и парламент к этому не готовы. Никто об этом ни в комитете, ни в армии, ни в Нацгвардии не говорит", - подчеркнула она.Однако многие украинские женщины ни в ошибку военкомов, ни уверениям нардепов не верят. И тому есть причина.Нужно больше рекрутовВ октябре 2025 года депутат от "Слуги народа", полковник запаса Юрий Здебский заявил: ничего страшного в мобилизации женщин нет."Эта тема постоянно в поле зрения депутатов. <...> Насколько я понимаю атмосферу в комитете, этот вопрос не стоит на повестке дня. <...> И пока не остро, но постоянно в поле зрения. Мы отслеживаем ситуацию, и когда будет актуально, будем быстро принимать решения", - заявил он в интервью украинскому изданию "Телеграф".Правда, указал он, на фронт женщин не отправят."Есть специальности, где женщины могли бы заменить ребят. А мужчины пошли бы воевать", - пояснил он.Бывший замкомандующего Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос уже в этом году предложил мобилизовать женщин."Если бы ТЦК сменили свой профиль на женщин, особенно тех, у которых муж на фронте, или кто уже потерял своих мужей, эффективность была бы намного выше. Очень часто на многих направлениях боевой деятельности женщины работают эффективнее", – заявил он.Правда, сам генерал на фронт не спешит. По информации СМИ, в настоящий момент он находится в Польше.Слова Кривоноса прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Давнишняя мечта спонсоров Зеленского — взяться за украинок. Зеленскому платят за убийство украинского народа. Подбираются к массовому убийству женщин Украины", - заявила она в комментарии "Московскому комсомольцу". При этом харьковский инцидент некоторые популярные на Украине телеграм-каналы рассматривают на самом деле как "пробный камень"."Мы уверены, что ошибки тут у ТЦК нет, они мягко готовятся к расширенной (возможно тотальной) женской мобилизации, так как дефицит живой силы на фронте не решается, а усугубляется. СЗЧ (СОЧ, самовольное оставление части – Ред.) растёт, бегут все. Кормовой базы (крепостных) всё меньше, а ловить все сложнее", – писал 25 марта популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный". Авторы канала указывали: пока от мобилизации украинок спасает… Венгрия, а точнее – непримиримая позиция её руководства по поводу выделения ЕС очередного денежного транша Украине."Зеленский не вводит ужесточение мобилизации, пока ему не дадут денег (90 млрд евро), которые заблокировала Венгрия. Фактически Орбан сейчас спасает украинцев от тотальной мобилизации тем, что блокирует кредит от ЕС. Если он проиграет, то блицкриг-мобилизация точно будет", – писал телеграм-канал.Ещё один популярный на Украине телеграм-канал – "Резидент" - назвал возможную мобилизацию женщин результатом выполнения министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым требований Владимира Зеленского."Наши источники в ОП рассказали, что Зеленский потребовал от Фёдорова увеличить темпы мобилизации и обеспечить ВСУ резервами до миллиона человек в 2026 году. Министр обороны разрабатывает ряд норм по ужесточению закона о мобилизации, чтобы выполнить план на этот год", – указывалось в публикации телеграм-канала. Таким образом, на Украине не верят в то, что произошедшее в Харькове – случайный сбой, безалаберность или ненадлежащее выполнение военкомами своих обязанностей. Показательным в этом деле станет судьба законопроекта о снятии с воинского учёта. Если закон не примут, попавшим в розыск по линии ТЦК украинкам не позавидуешь: по сути, их, как и ранее их мужчин, лишат свободы передвижения и запрут на Украине.Подробнее об охоте ТЦК на женщин – в статье Дмитрия Ковалевича ""Уклонистки" вне закона. Что говорят на Украине о мобилизации женщин".

Егор Леев

