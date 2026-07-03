Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин направил поздравление Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. Об этом 3 июля сообщают РИА Новости
"Узы братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, и сегодня остаются надёжной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений. Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам", — отметил российский лидер.
Путин выразил уверенность, что, наращивая партнёрские связи и укрепляя институты Союзного государства, две страны смогут с честью преодолеть любые испытания, отстоять законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее гражданам.
Минск и Москва демонстрируют единство: на прошлой неделе лидеры провели закрытую встречу на Валдае, обсудив вопросы региональной безопасности и совместные проекты. Об этом – в материале Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы
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