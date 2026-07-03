Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии - 03.07.2026 Украина.ру
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Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии - 03.07.2026 Украина.ру
Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин направил поздравление Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. Об этом 3 июля сообщают РИА Новости
2026-07-03T09:15
2026-07-03T09:15
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россия
москва
владимир путин
александр лукашенко
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"Узы братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, и сегодня остаются надёжной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений. Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам", — отметил российский лидер.Путин выразил уверенность, что, наращивая партнёрские связи и укрепляя институты Союзного государства, две страны смогут с честью преодолеть любые испытания, отстоять законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее гражданам.Минск и Москва демонстрируют единство: на прошлой неделе лидеры провели закрытую встречу на Валдае, обсудив вопросы региональной безопасности и совместные проекты. Об этом – в материале Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросыВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, владимир путин, александр лукашенко
Новости, Россия, Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко

Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

09:15 03.07.2026
 
© РИА Новости . POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости . POOL
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Президент России Владимир Путин направил поздравление Александру Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии. Об этом 3 июля сообщают РИА Новости
"Узы братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, и сегодня остаются надёжной основой для развития союзнических российско-белорусских отношений. Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам", — отметил российский лидер.
Путин выразил уверенность, что, наращивая партнёрские связи и укрепляя институты Союзного государства, две страны смогут с честью преодолеть любые испытания, отстоять законные интересы на мировой арене и обеспечить достойное будущее гражданам.
Минск и Москва демонстрируют единство: на прошлой неделе лидеры провели закрытую встречу на Валдае, обсудив вопросы региональной безопасности и совместные проекты. Об этом – в материале Путин и Лукашенко проводят второй день переговоров: повестка — "максимально деликатные" вопросы
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