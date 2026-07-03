https://ukraina.ru/20260703/k-chemu-pora-gotovitsya-rossii-moralno-i-materialno-evstafev-o-planakh-zapada-1080994495.html

К чему пора готовиться России морально и материально: Евстафьев о планах Запада

К чему пора готовиться России морально и материально: Евстафьев о планах Запада - 03.07.2026 Украина.ру

К чему пора готовиться России морально и материально: Евстафьев о планах Запада

Зеленский много суетится: угрожает президенту Белоруссии, грозит усилением ударов вглубь России, заигрывает с радикалами в европейской политике, грезя вовлечь в Украина.ру, 03.07.2026

2026-07-03T10:56

2026-07-03T10:56

2026-07-03T10:56

россия

украина

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Зеленский много суетится: угрожает президенту Белоруссии, грозит усилением ударов вглубь России, заигрывает с радикалами в европейской политике, грезя вовлечь в большую войну против России не только их, но и президента США. Глава киевского режима обещает удары ракетами средней дальности украинского производства. Очень много суеты в последнее время у Зеленского. Он всегда был суетлив, но происходящее сейчас выделяется даже на его обычном фоне. Почему? Потому что Зеленский стал понимать, что впереди – пустота.Кто поддерживает киевского диктатора, поверил ли ему Трамп, что будет, когда украинский обман вскроется и к чему пора говориться России не только в моральном плане, но и в материальном?Об этом и не только узнаете из нового выпуска авторской программы профессора Института медиа НИУ "Высшая школа экономики" Дмитрия Евстафьева на платформе Украина.ру.Смотрите "Казус Евстафьева" – и будете понимать, что происходит на самом деле. ТГ-канал Дмитрия Евстафьева: t.me/dimonundmirДмитрий Евстафьев в МАХ: max.ru/dimonundmir Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

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россия, украина, дмитрий евстафьев, дональд трамп, владимир зеленский, запад, новости, видео, видео