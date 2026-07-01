https://ukraina.ru/20260701/senator-aleksey-pushkov-obnarodoval-dokument-gosdepartamenta-ssha-s-obeschaniem-ne-rasshiryat-nato-na-1080902346.html

Сенатор Алексей Пушков обнародовал документ Госдепартамента США с обещанием не расширять НАТО на восток

Сенатор Алексей Пушков обнародовал документ Госдепартамента США с обещанием не расширять НАТО на восток - 01.07.2026 Украина.ру

Сенатор Алексей Пушков обнародовал документ Госдепартамента США с обещанием не расширять НАТО на восток

Сенатор Алексей Пушков обнародовал в своём телеграм-канале исторический документ Государственного департамента США, который, по его словам, наглядно демонстрирует, что Соединённые Штаты обманули Россию в 1990 году, пообещав, что Североатлантический альянс не будет расширяться на восток. Об этом сообщил 1 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-01T21:15

2026-07-01T21:15

2026-07-01T21:15

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В документе содержится обещание тогдашнего госсекретаря США Джеймса Бейкера, данное президенту СССР Михаилу Горбачёву: "Если мы сохраним присутствие в той части Германии, которая является частью НАТО, то не произойдёт расширения юрисдикции сил НАТО ни на один дюйм на восток".Пушков подчеркнул, что это заявление Бейкера было "яснее некуда". Однако, по его словам, уже спустя три года США приступили к публичным дискуссиям о трёхэтапной экспансии НАТО на восток, которая произошла к концу 1990-х годов.В тот же день немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что страны НАТО не договорились о долгосрочных обязательствах по военной помощи Киеву на 2027 год. Против принятия решения выступила Италия. В результате удалось согласовать лишь финансирование на 2026 год в размере 70 миллиардов евро. США выступили против включения в итоговую декларацию формулировок о "неразрывной связи" безопасности Украины и Европы. Тем временем Еврокомиссия признала, что Украина не успевает осваивать выделенные средства: выплата обещанных 5,9 миллиарда евро на дроны произведена не полностью - Страны НАТО не смогли согласовать военную поддержку Украины на 2027 год.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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нато, украина.ру, еврокомиссия, алексей пушков, михаил горбачёв, россия, украина, сша, новости