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Про визы

Про визы - 01.07.2026 Украина.ру

Про визы

На площадях и площадках обсуждают возможный запрет выдачи россиянам шенгенских виз. Европейские страны не хотят видеть российских туристов на своих курортах и максимально усложняют процесс получения разрешений на въезд.

2026-07-01T15:09

2026-07-01T15:09

2026-07-01T15:09

на площадях и площадках

франция

москва

татьяна поп

еврокомиссия

ес

европа

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Так с 15 июля визовый центр Франции в Москве прекращает приём документов на "шенген" по нотариальной доверенности. Общественный деятель Татьяна Поп вникла в ситуацию:"Обратила внимание на широко разошедшуюся по нашим каналам новость, якобы Еврокомиссия обсуждает введение полного запрета на выдачу россиянам туристических виз. Сообщили это уважаемые "Известия" со ссылкой на европейский источник, но позже представитель ЕК уточнил, что речь идет о каких-то "точечных изменениях".Сама по себе новость меня не сильно заинтересовала, скорее именно ее распространение. Наивность некоторых наших граждан, которые прямо сейчас из-за ЕС каждый день видят атаки беспилотников по нашим городам и стоят в очередях за бензином, но все же рвутся на отдых в Европу на пятом году войны, мягко говоря, изумляет. Ну а что такого, просто отвезете свои деньги в бюджет Италии, чтобы Мелони Зеле еще ракет подарила".

франция

москва

европа

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на площадях и площадках, франция, москва, татьяна поп, еврокомиссия, ес, европа