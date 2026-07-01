https://ukraina.ru/20260701/gryadt-totalitarizm-bekman-o-tom-kak-blagodarya-stubbu-u-finnov-bolshe-ne-ostalos-vybora-1080886508.html

Грядёт тоталитаризм. Бекман о том, как благодаря Стуббу у финнов больше не осталось выбора

Грядёт тоталитаризм. Бекман о том, как благодаря Стуббу у финнов больше не осталось выбора - 01.07.2026 Украина.ру

Грядёт тоталитаризм. Бекман о том, как благодаря Стуббу у финнов больше не осталось выбора

Россия закрыла железнодорожные пункты пропуска на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией. Эта временная мера вступила в силу в среду, 1 июля. Она... Украина.ру, 01.07.2026

2026-07-01T16:34

2026-07-01T16:34

2026-07-01T16:34

новости

латвия

эстония

финляндия

йохан бекман

украина.ру

граница

транспорт

ядерное оружие

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/01/1080885464_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf315022a3552ecb06a0933e52da9834.png

Россия закрыла железнодорожные пункты пропуска на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией. Эта временная мера вступила в силу в среду, 1 июля. Она распространяется на людей, все транспортные средства, товарные и грузовые перевозки.Всё это произошло одновременно со вступившими в силу поправками властей Финляндии, разрешающими ввоз, хранение и изготовление ядерного оружия, хотя Хельсинки ранее неоднократно заверял, что Финляндия не станет ядерной державой.Насколько решение Москвы повлияет на экономику Латвии, Финляндии и Эстонии? Ответ на этот и другие вопросы корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой дал финский политолог, доктор общественно-политических наук, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.

латвия

эстония

финляндия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, эстония, финляндия, йохан бекман, украина.ру, граница, транспорт, ядерное оружие, главные новости, главное, автоперевозки, россия, экономика, российская экономика, видео, видео