Грядёт тоталитаризм. Бекман о том, как благодаря Стуббу у финнов больше не осталось выбора
Россия закрыла железнодорожные пункты пропуска на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией. Эта временная мера вступила в силу в среду, 1 июля. Она распространяется на людей, все транспортные средства, товарные и грузовые перевозки.
Всё это произошло одновременно со вступившими в силу поправками властей Финляндии, разрешающими ввоз, хранение и изготовление ядерного оружия, хотя Хельсинки ранее неоднократно заверял, что Финляндия не станет ядерной державой.
Насколько решение Москвы повлияет на экономику Латвии, Финляндии и Эстонии? Ответ на этот и другие вопросы корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой дал финский политолог, доктор общественно-политических наук, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.
Всё это произошло одновременно со вступившими в силу поправками властей Финляндии, разрешающими ввоз, хранение и изготовление ядерного оружия, хотя Хельсинки ранее неоднократно заверял, что Финляндия не станет ядерной державой.
Насколько решение Москвы повлияет на экономику Латвии, Финляндии и Эстонии? Ответ на этот и другие вопросы корреспонденту издания Украина.ру Анастасии Градинаровой дал финский политолог, доктор общественно-политических наук, доцент Хельсинского университета Йохан Бекман.
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